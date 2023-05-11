سِجنُ الإرهابيين وقائيا بالغرب

ليس هناك ارتباك أو تردد أو تلعثم فى الدول الديمقراطية فى تصديها الحاسم والعاجل ضد دعاة العنف، حتى وهُم فى طور التخطيط لجرائمهم وقبل أن يُقدِموا على اقترافها. وأمّا إذا ظهرت هناك أصوات باهتة تجد أعذارا وتبريرات للمتهمين بزعم أنهم أصحاب رأى، أو أنهم يمارسون حرية التعبير، أو أنهم شباب صغار فى مقتبل العمر لا يجوز عقابهم بتدمير مستقبلهم، فسوف تجد من يواجهها بقوة، ولن تتوقف التدابير الأمنية والإجراءات القانونية ضد المتهمين بالعنف. أما إذا تجاوز المبررون الحدود فقد تُوَجَّه إليهم تهمة الدفاع عن الإرهاب أو الترويج له، وهى تهم ينص عليها القانون فى الدول الديمقراطية ويضع لها عقوبات رادعة. انظر إلى هذه الحالة، لأنها تُعبِّر عن موقف الدول الديمقراطية الغربية فى جديتها لحماية مجتمعاتها، وليس هذا سياق رصد تناقضها مع ما تطلبه من دول أخرى! ففى ألمانيا، حكمت محكمة فرانكفورت، هذا الأسبوع، على شاب ألمانى صغير فى الـ21، بالسجن 3 سنوات و10 أشهر، بعد إدانته بمحاولة تشكيل جماعة إرهابية، فى ولاية هيسن الألمانية، وقد استوحى فكرتها من مجموعة (أتوموافين ديفيجين) الأمريكية، التى تجمع عدداً من النازيين الجدد، والمعروفة بأيديولوجيتها العنصرية والمعادية للسامية. وقالت المحكمة إنه تبنى أيديولوجية الجماعة الأمريكية كاملة، وإنه كان يخطط لهجمات مسلحة ضد سياسيين يهود ومهاجرين. وأضافت المحكمة بأنه اتخذ خطوات للحصول على أسلحة نارية، وكان يخزِّن 5 عبوات ناسفة تحتوى كرات من الصلب، وطلب موادَّ من على الإنترنت لصنع المزيد من المتفجرات، كما كان يدرس أهدافاً محتملة فى الفترة التى سبقت توقيفه فى سبتمبر 2021. لاحِظ أن المتهم أُدِين وعُوقِب بالسجن وهو لا يزال يحاول تشكيل جماعته الإرهابية، ولم يكن شكلها بعد. وأنه كان يخطط لهجمات مسلحة ضد ضحاياه، ولم يكن هاجمهم بعد. وكان يدرس أهدافاً محتملة لعملياته، ولم يكن حددها بعد. وأما (أتوموافن ديفيجين)، فهى مجموعة متطرفة عنيفة لديها خلايا فى عدة ولايات أمريكية، تستهدف زعزعة استقرار الدول الغربية، وقد اتُهِم أعضاؤها بالتخطيط لهجمات ضد يهود ومسلمين وآخرين ممن تعتبرهم المجموعة أعداءها، وقد سُجن فى أمريكا عدد من أعضاء المجموعة بتهمة تهديد صحفيين وناشطين يقومون بحملات ضد العنصرية ومعاداة السامية.

نقلاً عن الأهرام

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