صوِّت ولا تصوت في 6/6!

إشكالية اللعبة السياسية الكويتية القائمة كون لديها مقاربات ومتشابهات مع الديموقراطيات الشرق أوسطية القائمة في لبنان والعراق وليبيا والسودان واليمن وفلسطين والصومال، وما آلت إليه الأمور في البلدان التي أخذت بها والتي انتهت جميعاً دون استثناء بالحروب والدماء والدمار والفتن والانقسام والفساد والسرقات الكبرى، وغياب الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وتنمية، وتحول مستقبل تلك الدول إلى الأسود القاتم، بينما نرى العكس من ذلك في دولنا الخليجية القدوة والتي لم تأخذ بها...

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يتبقى ألا فائدة من العملية الديموقراطية إذا ما قاطعت أو توقفت الناس عن المشاركة بها بسبب اليأس من جودة المنتج، وتفشي الإثراء غير المشروع، والتعصب والتخلف والتطرف والتشدد لدى بعض النواب، وبالتبعية صدور التشريعات الخاطئة والمدمرة، ومع ذلك فعدم تصويت الشرفاء يعني إيصال الفاسدين واستمرار المسار الخاطئ للبلد، فـ ... صوتوا يرحمكم الله والكويت تستحق دقائق قليلة من وقتكم في 6/6 القادم.

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آخر محطة:

1 - صوتوا للأكفاء الأمناء الأذكياء الذين لا تتطور الأمم وتنهض دونهم، وصوتوا للقادر على فهم مشكلات البلد الكبرى القادمة وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط وتعاظم عجز المالية العامة، والقادر على العمل مع الإدارة الحكومية لإيجاد الحلول الناجعة لمشكلاتنا الاقتصادية.

2 - ولا تصوتوا للفاسدين حتى لو كانوا من أقرب المقربين، ولا تصوتوا للمتشددين والمتطرفين والداعمين لإغلاق الكويت لتحويلنا لبلد «طالبان» أخرى دون أن يخبرونا ما بدائلهم لمداخيل النفط بعد قتلهم للسياحة والاستثمار ومشروع كويت المركز المالي.

3 - أخيراً صوت لمن يريد تنمية ثروة البلاد للحفاظ على ديمومة الوطن، وللاجيال المقبلة ولا تصوت لمن يريد تبديد الثروة من المؤمنين بمبدأ «عش يومك وانس غدك» ونهج «الدولة المؤقتة».

نقلاً عن النهار الكويتية

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