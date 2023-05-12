امرأةُ مُقاومة للرصاص!

تحمَّلت هجماتٍ لا قِبَل لكثيرين بمثلها، واجتازت أزماتٍ لا يقدرُ عليها إلا الأشداء، وحافظت على هدوئها فى مواجهة عواصف عنيفة، وتحلت بالصبر فيما يُخرِجُ أقلُ منه المرء عن صوابه، إلى أن تُوجت فى مشهدٍ تاريخى قبل أيام، وكأنها امرأةُ خارقةُ أو مُقاومةُ للرصاص.

ظلت صورُة ملكة بريطانيا الجديدة شديدة السلبية لفترةٍ طويلة فى نظر كثيرٍ من البريطانيين. اعتبروها السبب فى انهيار زواج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا، واتهمها بعضُهم بأنها تسبَّبت أيضًا بشكلٍ غير مباشر فى مصرع أميرة القلوب.

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يعرفُ كثيرُ منهم بالتأكيد أنها أحبت تشارلز منذ أن قابلته فى مباراة لكرة البولو عام 1970 قبل أن تتزوج من زوجها الأول. ويرى بعضُهم أن الجلوس بجواره على العرش لم يكن هدفها الأول على الأقل. ولكن ربما رأى أكثرُ منهم أن الغاية لا تُبرًٌر الوسيلة، وأن الحبًَ مهما يكن صادقًا لا يغفرُ الخيانة. هذا مجتمعُ محافظُ فى أغلبه تحظى الأسرةُ فيه بتقدير، ويُكرهُ من يُدمَّرها.

فعل الزمنُ فعله، ونشأ جيلان لم يعاصرا قصة كاميلا مع تشارلز خلال زواجه من ديانا. وبدأت صورتُها تتغير، بعد أن امتصت الهجمات, وحافظت على ابتسامتها الهادئة، ولم تتورط فى معارك ضد من هاجموها، ونجحت فى كسب قلب الملكة اليزابيث، التى تعاملت معها فى البداية بطريقةٍ متحفظة، ولم تحضر زواجها المدنى من ولى العهد عام 2005. ولكنها عبرت هذه الأزمة أيضًا، وصارت قريبةً جدًا إلى الملكة الراحلة، وتشاركا هواياتٍ قرّبتهما أكثر.

ولكن رغم نجاحها هذا، لم تحظ بقبولٍ كامل لدى نسبة يُعتدُ بها من البريطانيين. يفيد آخر الاستطلاعات أن شعبيتها أقل من 50%. ورغم انخفاض نسبة من رفضوا منحها لقب الملكة القرينة إلى أقل من الربع، لا يوافقُ سوى 36% على لقب الملكة. أما من يقبلونه فلا تزيدُ نسبتُهم على 14%. وهذا ما ستحاولُ تغييره فى الفترة المقبلة0

مثيرةُ قصتُها، وحافلةُ بدروس، ودالةُ على أن الصمت فى الملمات قد لا يكونُ ضعفًا بل قوة، خاصةُ حين يكونُ الصامتُ مثل كاميلا التى تبدو فعلاً كأنها مقاومةُ للرصاص.

نقلاً عن الأهرام