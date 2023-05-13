المرأة والضلع

وصلتنى رسالة من د. صلاح سند، أستاذ أمراض النساء بطب القاهرة، عن المرأة، يعتمد فيها على جمعه بين التحليل العلمى كمتخصّص، مع القراءة الدينية المتعمّقة كمحب للتأمل، يقول د. صلاح:

الكثير جداً مما نعتبره نصوصاً قطعية فى القرآن الكريم يبنى على فهمنا للغة العربية وعلى سياق الجملة، والكثير من الكلمات لها معانٍ كثيرة، وقد تكون المعانى متضادة، وقد يكون المعنى مباشراً، أو قد يحمل معانى بعيدة بالمجاز أو الاستعارة، ولذلك هو فهمنا أو تأويلنا للمعنى، فلا ينبغى إنكار رأى يحمل معنى لا يفتئت على أصل الدين، بل يزيد القرآن الكريم والحديث الشريف ثراءً فى القدرة على توصيل معانٍ كثيرة لمختلفى الآراء والثقافات.

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ومن أمثلة ذلك فى خلق المرأة: هل خُلقت حواء من «ضلع آدم»؟

.. لم يرد نص فى القرآن الكريم على ذلك، ولكنه ورد فى الحديث الشريف: «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً».

.. ويقول الأستاذ محمد رشيد رضا، والشيخ الألبانى: إن لفظ الضلع فى الحديث الشريف محمول على الاستعارة، بدليل أنه لم يرد فى الحديث لفظ «ضلع آدم»، والكثيرون من المفسرين على أن هذا الحديث من باب الترقّق وملاطفة النساء عندما قابلهن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى ساحة صلاة العيد.

.. ولو رجعنا إلى أصل كلمة الضلع فى العربية فمعناه الاعوجاج، ولذلك سُميت عظام القفص الصدرى المعوجة ضلوعاً، فيكون معنى الحديث: طباع النساء مختلفة (أو معوجة كالضلع) عنكم أيها الرجال، فاستوصوا بهن خيراً ولا تقسوا عليهن، فإن فعلتم ذلك انكسرن.

.. وذلك شبيه بالآية «خُلق الإنسان من عجل» (الأنبياء: ٣٧)، فما المادة التى اسمها عجل؟ بل هذا وصف لطبيعة الإنسان وصفة له، وهى التعجّل أو العجل.

.. وهنا لفتة بلاغية جميلة فى استخدام كلمة الضلع لوصف طبيعة المرأة:

١) وصف الاعوجاج: فيُقال: ضلع الغصن (أى اعوج وانثنى).

٢) الشبع والارتواء: فيُقال ضلع الظمآن (أى شبع وارتوى)، ويشرب الحاج والمعتمر من ماء زمزم حتى التضلع.

٣) القوة والمهارة: فيُقال: ضلع الرجل (أى قوى واشتد)، وطبيب ضليع (أى ماهر بأمور مهنته).

٤) وكما قال الرسول الكريم: فإن حاولت أن تغير هذه الطبيعة انكسرت المرأة.

ولذلك تكون التوصية بالمرأة بوصفها بالضلع تأويلها هو: تلطف بالمرأة، التى طباعها مختلفة عنك، فإن لاطفتها فهى ترتوى أو ترتضى بقليل الملاطفة، فإن ارتضت فهى تنثنى بجانبك، وهى فى ذلك ماهرة وشديدة، ولكن يجب أن تكون حذراً، لأنها لا تتحمّل القسوة.

نقلاً عن الوطن