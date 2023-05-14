برعاية أمريكية سعودية استضافت مدينة جدة محادثات ضمت ممثلين عن الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، أسفرت عن توقيع الطرفين على إعلان جدة الذى وضع ثلاثة شروط و21 التزاما على طرفى النزاع.

ويعتبر إعلان جدة هو أول اتفاق بين القوتين المتحاربتين منذ اندلاع المواجهة بينهما فى 15 إبريل الماضى، وشمل التزامات إنسانية واتفاقا على الدخول فى محادثات مباشرة جديدة بهدف الوصول لاتفاق نهائى لوقف إطلاق النار يتجاوز مسألة الهدنة الإنسانية.

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وقد نص الاتفاق على أن هذا الإعلان لن يؤثر على أى وضع قانونى أو أمنى أو سياسى للأطراف الموقعة عليه، ولا يعنى الانخراط فى أى عملية سياسية. كما نص أيضا على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، والامتناع عن أى هجوم من شأنه أن يتسبب فى أضرار مدنية، وعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش فى انتهاك مبدأ حرية التنقل للمدنيين والجهات الإنسانية، والسماح لهم بمغادرة مناطق الأعمال العدائية طوعًا وبأمان وحماية احتياجاتهم، وحظر النهب والسلب والإتلاف، واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة، كالمرافق الطبية ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

كما طالب الاتفاق أيضا طرفى النزاع بضرورة الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم فى الأعمال العدائية، والانخراط فى عمليات الإخفاء القسرى والاحتجاز التعسفى للمدنيين، والامتناع عن أى شكل من أشكال التعذيب.

وتبدو أهمية اتفاق جدة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فى إنه يفتح الطريق أمام وقف إطلاق النار لأسباب سياسية، أى البناء على ما تم الاتفاق عليه وخلق واقع جديد ينهى المواجهات المسلحة ويعيد البلاد لطاولة الحوار السياسى المتعثر.

والحقيقة أن امتداد المرحلة الانتقالية لأربع سنوات، وكان مقررا فى حال طبق الاتفاق الإطارى أن تمتد لعامين آخرين، لتعيش البلاد فى مرحلة انتقالية مدتها 6 سنوات، وهى مرحلة طويلة جدا على أى بلد يعانى من انقسامات سياسية وعرقية وأزمات اقتصادية- أدى إلى تجاهل توازنات القوى على الأرض وصراع السلطة فى ظل غياب سلطة مركزية متوافق عليها أو منتخبة، انتهاء بالانقلاب على المسار السياسى برمته بمواجهات مسلحة بين المكونين العسكريين.

إن حجة كثير من القوى السياسية لتبرير طول المرحلة الانتقالية هو تفكيك النظام القديم، ولكنها اكتشفت بعدها أنها أضعفت قوى الثورة نفسها وقسمتها وقوت قوى النظام القديم، وختمت بمواجهات مسلحة بين طرفى المكون العسكرى يدفع ثمنها الشعب السودانى وأيضا مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

إن نجاح مفاوضات جدة فى الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يتلوه الدخول فى مسار سياسى ينهى المرحلة الانتقالية، ويعمل على تأسيس نظام سياسى جديد يراعى التنوع الموجود فى السودان ويخرج البلاد من مأزقها.

*نقلاً عن "المصري اليوم"