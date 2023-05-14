المبادرات العربية واستقبال الجديد

تتقدم مبادرات المصالحة والإصلاح في الشأن العربي. وتنهض لذلك عدة دولٍ عربيةٍ، منها السعودية والإمارات ومصر وعُمان والأردن. وقد تزايد زخم المبادرات بعد الاتفاق بين السعودية وإيران في الصين على استعادة العلاقات الدبلوماسية، والنظر في إمكانيات التشارك في مقارباتٍ تصالحية للمشكلات.

وكانت بين أولى مبادرات التصالح والسلام العودة إلى المفاوضات في اليمن من أجل تجديد الهدنة. وكانت من أولى النتائج إطلاق سراح مئاتٍ من الأسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين بمساعٍ سعوديةٍ وعُمانية ودولية. ومع أنّ التقدم بطيءٌ لكن المساعي مستمرةٌ من سائر الأطراف. وقد توقف القتال رغم أنّ الهدنة لم تتجدد رسمياً. بيد أنّ الآمال في التقدم لجهة إحلال السلام لا تزال قوية وبالحركة الدولية والسعودية والأميركية.

أما وقائع المصالحة الأخرى والتي تقدمت خطوات، فتمثلت باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وعددٍ من الدول العربية. وبعد زياراتٍ متبادلة بين جدة ودمشق وعمّان، اجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بالقاهرة، حيث تقررت إعادة سوريا إلى الجامعة، ودعوة الرئيس السوري من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مؤتمر القمة العربية بجدة في هذا الشهر. وترافق ذلك مع محادثاتٍ بين الأردن ودمشق على تحسين العلاقات بينهما والعمل على تحصين الحدود والحماية من التهريب، كما الحديث في مسألة إعادة اللاجئين السوريين بالأردن إلى وطنهم.

وخلال ذلك، نشب القتال بالسودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، والذي كانت نتائجه حتى الآن كارثية من حيث القتلى والجرحى ومغادرة البعثات الدبلوماسية والأجانب للبلاد، وتهجير مئات الآلاف من المدنيين السودانيين إلى البلدان المجاورة.

ومنذ أيام، وقد تعددت الوساطات لوقف القتال، وبمبادرةٍ من السعودية والولايات المتحدة، ذهب وفدان من الطرفين إلى جدة لمحادثاتٍ تفاوضية بشأن وقف النار، واستعادة السلام، والعودة لإكمال المرحلة الانتقالية التي تضمن عودة البلاد إلى الحكم المدني. وينشب قتالٌ بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي» بغزة، فتتدخل مصر وتأمل بنتيجة ذلك استحداث «هدنة طويلة» بين الطرفين.

أحداث السودان وفلسطين مؤسفة، وتحالف الاتجاه العام للاستقرار والتسوية. إنما الجديد فيها كلها أنّ العرب عادوا طرفاً مبادراً وفاعلاً، بعد سنواتٍ من غياب الطرف العربي عن الفعالية في الحلول للمشكلات العربية، وغلبة التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن العربي. ففي سوريا والتي سيطر في النظر إلى مشكلاتها الإيرانيون والأتراك والروس لسنوات، يتدخل السعوديون والإماراتيون والأردنيون لمقاربة القضية من وجهة نظرٍ عربية. وهذا الذي دفع الرئيس السوري إلى الترحيب بعودة العمل العربي المشترك.

وفي اليمن، يشتغل السعوديون والعُمانيون من أجل السلام، بعد أن مضت سنوات لا يتوسط فيها بين المتخاصمين غير الجهات الدولية. والجديد أن مصر تستمر في العناية بالشأن الفلسطيني، بينما مضى الطرفان السودانيان المتنازعان إلى جدة للتفاوض.

في هذه الظروف، حيث ما تزال المشكلات قوية بعد سنواتٍ من الفوضى والحروب والنزاعات، يبدو أنّ مؤتمر القمة العربي الذي سيعقد بجدة بالسعودية، وبهذه الروحية الجديدة، ستكون له آثار إيجابية على العمل العربي المشترك، وعلى رؤية العالم للعرب، في زمن الصراعات الدولية التي لا تنتهي.

*نقلاً عن "الاتحاد"

مادة اعلانية