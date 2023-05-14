جدة... اختبار لنيات البرهان وحميدتي

يحتاج السودان إلى فتح ثغرة في جدار المأزق العسكري بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي". والإعلان الذي صدر عن اجتماعات جدة التي يشارك فيها ممثلون عن جانبي النزاع برعاية سعودية وأميركية وأممية، اقتصر على الحديث عن توفير ممرات إنسانية من أجل إجلاء من يريد الخروج من مناطق الاشتباكات وإيصال المساعدات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها يوماً بعد يوم.



أهمية الإعلان أنه اعتمد الواقعية التي تترجم عدم قدرة أي من الطرفين على حسم المعركة لمصلحته. إذاً لا بأس في أن تتمثل الخطوة الأولى في إيلاء الشؤون الإنسانية المقام الذي تستحقه، قبل الذهاب أبعد في استجلاء إمكانات الإعلان عن وقف ثابت للنار. ولا يخفي المسؤولون الأميركيون "الصعوبة" التي تواجه المفاوضات.



أين يكمن وجه الصعوبة؟ لا شك في أن النزاع المندلع منذ نحو شهر يختلف عن نزاعات عرفها السودان. هناك قوتان من المفترض أنهما شرعيتان تتواجهان الآن. لكن طموحات قائدي هاتين القوتين، لا تترك إلا حيزاً ضئيلاً للتوصل إلى تسوية. مَن مِن الجنرالين سيخضع للآخر، وكلاهما يرى أنه يستحق أن يكون الرجل الأول في البلاد. وهذا ما يجعل تدوير الزوايا أمراً بالغ الصعوبة. تقاسم السلطة الذي كان سارياً حتى 15 نيسان (أبريل) الماضي، سقط وبدا أن البرهان وحميدتي على حد سواء، يخوضان معركة من يكون الرجل الأول ومن سيحكم السودان في المستقبل. كل الكلام الذي قيل عن مرحلة إنتقالية نحو الحكم المدني، أضحى بلا قيمة، وكان مضيعة للوقت. كان الرجلان يعدان العدة للصدام ولحسم مسألة لمن سيكون القرار في السودان، لا سيما وأن كلاهما يرى في نفسه الأهلية والقوة التي تمكنه من تحقيق غايته.



لم يكن سهلاً إقناع الجنرالين المتصارعين بضرورة إيفاد مبعوثين إلى جدة للتفاوض. وإنما فعلا ذلك من قبيل محاولة إسترضاء القوى الخارجية التي ما فتئت تلح عليهما بالتوصل إلى هدنة والعودة إلى طاولة الحوار بحثاً عن تسوية. والتسوية هي ما ينشده الخارج، أما البرهان وحميدتي، فإنهما يريدان الحسم حتى ولو على حساب السودانيين العاديين، الذين سقط منهم المئات وجرح الآلاف ونزح منهم مئات الآلاف حتى اليوم، وزاد عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات فورية إلى أكثر من 19 مليوناً. لكن ما قيمة كل ذلك عند شخصين أعمتهما شهية التفرد بالسلطة.



ربما من المرات القليلة التي يكون فيها الخارج بهذا الحرص على وضع حد لمعاناة السودانيين، على رغم التهاون الذي أبدته دول عدة في التعامل منذ أربعة أعوام وحتى الآن، مع تسلط البرهان وحميدتي على القرار السوداني، هي تلك الأعوام التي تلت الإطاحة بنظام عمر البشير. البرهان وحميدتي أعادا السودان إلى أسوأ مما كان عليه أيام البشير.



كان يفترض بأميركا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، أن يفرض عزلة على النظام العسكري الذي تلا إسقاط البشير بانتفاضة شعبية. البرهان وحميدتي حرما السودانيين من الإنتقال إلى الحكم المدني.



ولس مفاجئاً بعد كل الذي حصل وصولاً إلى 15 نيسان (أبريل) الماضي أن يسعى البرهان وحميدتي إلى إلغاء أحدهما الآخر، بعد تجربة فاشلة من حكم الرأسين. وتبين أن القوى الخارجية والقوى المدنية، التي مضت في توقيع الاتفاق تلو الاتفاق مع الجنرالين في الأعوام الأربعة الأخيرة، قد تعرضت للخداع.



مفاوضات جدة هي بمثابة اختبار لنيات البرهان وحميدتي في ما إذا كانا يرغبان فعلاً بوضع حد للعنف، وإتاحة المجال أمام تقدم الحل الإنساني مقدمة لهدنة مستدامة.

*نقلاً عن "النهار"

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