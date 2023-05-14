سوريا التى تعود

أصبح الأمر محض تفاصيل تعود بعدها سوريا إلى الأحضان العربية والجامعة العربية حتى تحضر قمتها التى تنعقد فى المملكة العربية السعودية بعد أيام فى ١٩ مايو. دار الزمان دورته، ومرت مياه كثيرة تحت الجسور، وشموس وأقمار فوقها، ومع ذلك تغيرت أمور فى الجامعة التى أخرجت سوريا حتى تعود الآن وتعيدها. تعود سوريا إلى الجامعة وهى الدولة الوحيدة التى بقى نظامها السياسى رغم أن ما سمى الربيع العربى مرت عواصفه وأطاحت فى عنفها بـ«زين العابدين بن على فى تونس، وحسنى مبارك فى مصر، وعبد الله صالح فى اليمن، وعمر البشير فى السودان، وعبد العزيز بوتفليقة فى الجزائر»، وتغيرت أحوال كثيرة فى العراق ولبنان. الرئيس بشار الأسد كان الوحيد الذى بقي، وأكثر من ذلك حصل على تصويت الشعب السورى له مانحا إياه فترة رئاسية رابعة! ولكن سوريا ذاتها لم تبق على حالها، وصورتها الآن بها الكثير من الجراح والندوب القادمة من دول أجنبية، والتواجد من دول إقليمية، وجماعات إرهابية تمارس الإرهاب حتى وهى فى السجون. اللاجئون والنازحون السوريون قصة أخرى حزينة.

النقطة الفاصلة فى تغيير أوضاع سوريا كانت الزلازل التى وجعت المشاعر العربية، وكسرت قلوبا أكثر على شعب شقيق. كتلة عربية جديدة للإنقاذ والمساندة تكونت من دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق. وبعد اجتماعين فى الرياض وعمان تكونت خطة للإنقاذ الشامل تقوم على قرارين للأمم المتحدة ٢٦٤٢ و٢٦٧٢، وتقوم على منهجية خطوة مقابل خطوة, وتعالج الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية فى آن واحد. مهمة إنقاذ سوريا ثقيلة، خاصة مع تواجد قوى أجنبية، وجماعات إرهابية، وانتشار واسع النطاق للسلاح مع جماعات مسلحة، واستخدام الأراضى السورية فى حروب بالوكالة لا يعلم أحد متى تصل إلى مرحلة الانفجار الشامل. الحالة السورية معقدة، وفترة الغياب السورى خلقت أشكالا من الغربة والبُعاد، ولكن التاريخ سوف يذكر أن العرب لم يتركوا سوريا لمصير صعب.

مادة اعلانية

*نقلاً عن "الأهرام"