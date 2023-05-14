معلومات ناقصة

بعض المعلومات السائدة عن الثورة العرابية غير مكتملة إلى اليوم، وبعضها لا يزال خفيًّا، وقد لا يُعرف أبدًا، خاصة أن بريطانيا لم تعلن بعد كل ما لديها من وثائق عنها، بل إنها أحرقت بعض الوثائق حتى لا يُعرف ما فيها بدعوى أن ما تحويه الوثائق التى أُحرقت أو تلك التى لم تُرفع عنها السرية بعد مما يمس الأمن القومى البريطانى.

رغم أن أحداث تلك الثورة مضى عليها أكثر من (١٤٠) عامًا، فما بالنا بالثورات الأحدث؟!. لن أذكر ثورة سنة ١٩، وقد مر عليها أكثر من مائة عام، وثورة ٥٢ كانت قبل أكثر من سبعين عامًا، أما ثورة (25 يناير- 30 يونيو) وفق ديباجة دستورنا الحالى فقد مضى على الأولى 12 عامًا وعلى الثانية عشر سنوات فقط.

مادة اعلانية

الأمر المؤكد أن كثيرًا من المعلومات لم تصل إلينا بعد، وبعضها وصل ناقصًا أو غير مكتمل، معلومات مجزأة، هذا النوع من المعلومات يُحدث حالة من الارتباك فى المواقف والرؤى، وإذا كان تقديم المعلومة ناقصة عن عمد وقصد، فنحن نكون بإزاء عملية توجيه للمواقف وللأشخاص وربما الرأى العام كله إلى وجهة بعينها، حيث يريد طرف منهم ذلك.

عملية اختلاق وبناء الشائعات تجرى على هذا النحو، كثير من عمليات التوجيه المخابراتى وغسل المخ لمجموعات بشرية بأكملها وشعوب بعينها تعتمد على المعلومات المنقوصة أو الموجهة، بالتعبير الصحفى معلومات ملونة، النماذج كثيرة جدًّا فى التاريخ وفى عصرنا الحديث، لعل أشهرها عالميًّا واقعة استعمال الزعيم السوفيتى خروتشوف حذاءه للدق على منصة الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة بلاده، رغم أنها لم تحدث على هذا النحو، ولا توجد صورة صحفية تؤكدها.

لكن الغرب رددها نكاية فى السوفيت وتقبلها القادة السوفيت لتساعدهم فى التخلص من خروتشوف. التقت مصلحة الكرملين والبيت الأبيض فى التخلص من خروتشوف، وكلٌّ له أسبابه ولديه دوافعه. سُمح برواية حقيقة ما حدث، وهى أن خروتشوف دخل القاعة مسرعًا لأنه كان متأخرًا، فخُلعت فردة الحذاء، فقام بوضعها أمامه إلى أن يرتديها، هذا كل ما جرى.

وعندنا نحن فى مصر وفى منطقتنا من ذلك الكثير.

أثناء ثورة يناير لدينا ما يتعلق بالمكالمة الأخيرة العاصفة بين الرئيس حسنى مبارك ونظيره الأمريكى باراك أوباما.

أعلن البيت الأبيض أن أوباما طالب مبارك بالتخلى عن منصبه والإنصات لصوت المتظاهرين، الصحافة الأمريكية ذكرت أن مبارك كان حادًّا فى ردوده على مُحدِّثه، وذكر له أنه لا يعرف ولا يفهم الشعب المصرى مثله، وأنه تقريبًا أنهى المكالمة.

الانطباع الذى نُقل إلى الرأى العام أن أوباما الشاب كان هادئًا ومهذبًا مع «الديكتاتور العجوز»، احترم الشاب فارق السن بينهما، رغم انحيازه للشباب وللديمقراطية. بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية ذكرت أن مبارك استعمل تعبيرًا «شعبيًّا» وهو يتحدث مع أوباما عن الشعب المصرى، تلك الأخبار والمعلومات أجّجت الشارع لحظتها ضد مبارك أكثر مما كان، بدا يومها أن مغادرة مبارك موقعه مسألة وقت فقط، معظمنا يومها اكتفى بما أعلنه البيت الأبيض والصحف الأمريكية.

لكن لم نتساءل عن رواية الرئاسة المصرية، ربما لأن مبارك ومكتبه وقتها كان اتصاله بالصحافة ضعيفًا، لحظتها كانت الهيمنة إعلاميًّا فى دائرة الرئيس محدودة للغاية، حتى الذين كانوا مقربين من تلك الدائرة راحوا يختفون وينسحبون، بعضهم قفز من الدائرة وبعضهم حاول اللحاق بالميادين، يتبنى خطابها ومطالبها.

مؤخرًا- هذا العام ٢٠٢٣- نشر د. مختار خطاب سيرته الذاتية، وهى سيرة غنية وخصبة عن مصر منذ العهد الملكى حتى سنة ٢٠١٥، يتم د. مختار عامه الثمانين فى شهر نوفمبر، تضم السيرة تفاصيل جديدة وجريئة عن العهدين الناصرى والساداتى، أما فى عهد مبارك فقد كان وزيرًا لقطاع الأعمال العام فى وزارة د. عاطف عبيد، بين عامى ١٩٩٩- ٢٠٠٤، قبل ذلك كان أحد النافذين فى حكومة د. الجنزورى، ورغم العديد من ملاحظاته النقدية حول عدد من الأمور والسياسات.

خاصة بعض ما كانت تتبناه لجنة السياسات، لكنه ظل يحمل قدرًا كبيرًا من التقدير والحب للرئيس مبارك، وهذا ما دفعه إلى القيام بزيارته فى مستشفى المعادى، يوم السبت 7 مارس ٢٠١٥، لم تكن الزيارة لدافع سياسى، بل إنسانى تمامًا، وفاء للعشرة كما يردد عامة المصريين، امتدت الزيارة لمدة ساعتين، وكلما هَمَّ بالمغادرة خوفًا أن يكون قد أثقل عليه، كان الرئيس السابق يستبقيه ويتحدث، فحكى أمر تلك المكالمة الشهيرة مع أوباما.

طبقًا لرواية مبارك طلب أوباما منه الرحيل، كان نداء «ارحل» يتردد فى ميدان التحرير وسمعه الرئيس، كانت العديد من القنوات التلفزيونية تنقل ذلك مباشرةً، والمؤكد أن بعض الجهات الرسمية المعنية بالأمر أحاطت الرئيس علمًا، ولعله سمعه أو طُرح عليه مباشرة من بعض الذين التقاهم، نعرف أن أمين عام الحزب الوطنى وقت الأزمة د. حسام بدراوى أبلغ الرئيس بضرورة اتخاذ هذا القرار، قبل أن يتفاقم الأمر ويصبح المطلب الشعبى أبعد من ذلك، فلماذا غضب مبارك إذن من أوباما؟.

طبقًا لسيرة الأستاذ الدكتور مختار خطاب- صفحة ٤٣١- لم يكتفِ أوباما بطلب الرحيل، بل ذهب بعيدًا جدًّا (طلب منه أن يسلم حكم البلاد إلى مجلس رئاسى يتولى الدكتور محمد البرادعى رئاسته، ويكون أحد الشخصيات العسكرية، الذى سماه له وذكره الرئيس، نائبًا له)، هنا احتدَّ مبارك عليه قائلًا له: (اسمع يا سيادة الرئيس، أنت لا تعلم الكثير عن حكم مصر، كما لا أعلم أنا الكثير عن حكم الولايات المتحدة). أضاف مبارك قائلًا: (أنا لا أسمح لك بأن تتدخل فى شؤون مصر، إنها خط أحمر)، وأنهى المكالمة معه.

الذين تابعوا مبارك فى المؤتمرات الصحفية وفى بعض الجلسات الحوارية يعرفون أنه يكون هادئًا وينصت جيدًا للآخرين، لكنه إذا ما غضب أو جرى استفزازه، كان يمكن أن يواجه محدثه بكلمات بالغة الحدة والقسوة، وتصبح تلك الكلمات مدار جلسات النميمة ومحللى الصالونات والمقاهى، كثير من سهرات المجالس فى نقابة الصحفيين كانت حول بعض تلك المشاهد والكلمات، أقصد أن ما واجه به أوباما ليس مستغربًا، خاصة أنه كان متيقنًا أنها النهاية وضاق بتدخلاته، فليُسمعه رأيه وموقفه بصراحة تامة.

لعل مبارك كانت لديه الكثير من المعلومات حول ما تدبره له الولايات المتحدة، وكانت لديه شكوك كثيرة منذ سنوات فى أنهم يبحثون عن بديل له، سأل مبارك السفير أحمد أبوالغيط، (أمين عام جامعة الدول العربية)، مرة فى هذا الأمر، فور عودته من الولايات المتحدة. فى مذكراته تحدث وزير الخارجية السابق نبيل فهمى بإسهاب عن البدائل التى تصورها الأمريكيون لمبارك، التفكير فى البديل يعنى إزاحة الموجود والتخلص منه، قد يحدث ذلك بأسلوب ناعم أو خشن جدًّا، وبالتأكيد كان مبارك يعلم بذلك، وها هو أوباما يبلغ مبارك بالبديل له، ويريده هو نفسه أن يعينه وينصبه، دعك من فظاظة الطلب وقسوته، لكنه كان مطلبًا مهينًا وطنيًّا أولًا، يُضاف إلى ذلك أن مبارك كان يرتاب فى د. البرادعى، ولم يكن يرتاح لذكره.

وطنيًّا كان مبارك فى غاية الحساسية من أن تتدخل الإدارة الأمريكية فى أمور من صميم اختصاصه واختصاص أو سيادة الدولة، حين قرر ترشيح وزير الثقافة الفنان فاروق حسنى مديرًا لمنظمة اليونسكو، وصلت إلى مصر رسالة من الخارجية الأمريكية مفادها أن الإدارة الأمريكية على استعداد لدعم مرشح مصرى لهذا الموقع، وأنه يسعدهم رؤية مصرى يشغل هذا الموقع، فقط يطلبون مرشحًا آخر.

قاموا بتسمية الآخر، جن جنون مبارك، ورفض بشدة متمسكًا بوزير الثقافة، واعتبرها معركته هو، لم يكن يكره المرشح المقترح، لكن كره التدخل على هذا النحو، وقتها ترددت مقولة «دكتوراه العند».

فى سيرته لم يذكر الرئيس أوباما من المكالمة إلا الشق المتعلق بالرحيل، ولم يُشِرْ ولا تحدث عن اقتراحه أو طلبه من مبارك تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى وتسمية الرئيس ونائبه، كذلك فعل البيت الأبيض فى حينها، ربما لو ذُكرت المكالمة بتفاصيلها لبدا معها أن الإدارة الأمريكية تتدخل فعليًّا فى تفاصيل الشأن المصرى، قد لا تكون كلمة تدخل دقيقة هنا، لكنها هيمنة ومحاولة سيطرة.

وربما دفع ذلك كثيرًا من المصريين إلى إعادة النظر فى عديد من الأمور، مثل أن رحيل مبارك شىء واستباحة سيادة الدولة شىء آخر، وكذلك مراجعة بعض مَن اعتُبروا أيقونات ثورية، فقد كان ممكنًا التخلى عن الانطباع الرومانسى عنهم فى الشارع ورؤيتهم أدوات فى يد الإدارة والمشروع الأمريكى بأكثر من كونهم رموز ثورة ومشروعًا ديمقراطيًّا/ وطنيًّا.

تدخل أوباما فى التفاصيل المصرية يكشف أنه كان مهووسًا بالشأن المصرى، ويصر على دس أنفه فى كل التفاصيل، وقد ظل كذلك حتى تلقى الدرس القاسى فى ٣٠ يونيو ثم ٧/٣ سنة ٢٠١٣، نحن أمام «استعمارى/ قح»، لكنه هذه المرة تحت مظلة التبشير بالديمقراطية وتمكين الشباب، ويجب ألا نقع فى الخلط، الذين نزلوا إلى الشارع كان فيهم مَن تحرك مدفوعًا بالحلم الأمريكى، لكن ملايين البسطاء الذين ملأوا الشوارع والميادين تحركوا رغبة فى التغيير إلى الأفضل.

الآن يمكن أن ندرك سر إصرار البعض طوال سنة ٢٠١١ على تشكيل مجلس رئاسى وتسمية رئيسه، كما طرح أوباما، مع ضرورة إبعاد المجلس العسكرى والهجوم الشديد من البعض على المشير طنطاوى مع عدم التعجيل بالذهاب إلى انتخابات رئاسية.

مبارك لم يرفض اقتراح أوباما فى المكالمة فقط، لكنه حين رحل، كان استجابة للشارع وخوفًا على الدولة من الانزلاق إلى الفوضى، باختصار فعلها كمطلب وطنى وسلم إدارة الدولة إلى هيئة ومؤسسة وطنية.

الحديث ممتد.

*نقلاً عن "المصري اليوم"