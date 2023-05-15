أثقال التاريخ والخروج من عنق الزجاجة

منذ بدايات الدعوة إلى نهضة الأمة والتي أخذت شكل "العقلانية المتصالحة مع الدين" وتتمثل في مدرسة الأفغاني وعبده أولا ثم اختطاف مسار النهضة لصالح مسار الإسلام السياسي ورفع شعارات خلقت خصومة مع الحداثة والتحديث والمستقبل ومن نافلة القول إن جماعات الإسلام السياسي متفقة على أن ما صنع أمة الإسلام قديما أي قبل 1400عام ونقلها إلى مصاف الدول الكبرى هو أشبه بالثورة الثقافية في جزيرة العرب، وتكاد تكون الوقائع ظرفية بحتة ذات واقع بطبيعته فوضوي وغير منضبط، حينما خرجت القبائل العربية من الجزيرة العربية ذات الطبيعة الطاردة على مر الأزمان وضعوا أقدامهم في أراض ذات بيئة جديدة عليهم، وكريمة في عطائها لهم كما أن تحصيناتهم العسكرية مترهلة غالبا لقد كانت الأمم التي واجهتها "الجيوش الإسلامية" تعاني حينها من أحمال أو أثقال تاريخية ضاغطة لهذا كان من المتيسر على الجيوش الإسلامية الفتية السيطرة على العراق، ثم عراق العجم، ثم خراسان عموما وما وراءها هذا من حيث الشرق الذي استمر فيه تمكين الإسلام وسيطرته. أما الغرب فقد توقف عند بلاد الشام فبمجرد طرد آخر جندي روماني؛ استقرت السيطرة الإسلامية على الشام مع وجود مناوشات مع الإمبراطورية البيزنطية التي تحول بعد ذلك إلى حروب دينية صليبية وتحولت الحروب بعد ذلك إلى تأمين مناطق النفوذ والسيادة وتأمين طرق التجارة والملاحة البحرية.

ما أريد قوله إن الحنين إلى الماضي وانتظار من يعيدنا إلى هذا المجد الذي طلبه وسعى له الاتجاه القومي والاتجاه الإسلامي بشكل أكثر تفصيلا وتقديس لزمن وشخوص وأحداث الماضي؛ لهذا لا تجد في فكرهم ما يدل على النهضة والتحول ويكرسون مسار (الصحوة) الذي يدل على الإفاقة بعد النوم ولا يتحركون ضمن نضم المعرفة فما بعد الصحوة هو النهوض أي التحول من سكون الصحو إلى حركة النهوض، وهو هنا أمر شبه مستحيل لأن الصحو قامت به العامة ونظر له نخب الإسلام السياسي من داخل شروط (الصحوة) العامة وحدودها وكما قلنا ونقول إن (الصحوة) العامة لا يمكن أن تتجاوز المرحلة البدائية التي وجدت فيها؛ وذلك لطبيعة تشكل المجتمعات وصيرورتها فالعامة موجودون في جميع المجتمعات البشرية سواء كانوا في أوروبا أو أميركا، أو الصين أو مجاهل الأمازون أو إفريقيا وبعضهم صنع تكتلات للعامة تشجع كرة القدم أو تمارس التفحيط أو توجههم نحو العنف والتطرف والسخط كما حدث مع جماعات الإسلام السياسي.

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وقبل أن أنهي حديثي أنقل هنا طبائع العامة الشبيهة بأفعال من أطلق عليهم تحببا واستدراجا للإسلام السياسي (شباب الصحوة) ويوجد عندي نصوص من التراث تصف العامة والموقف منهم عبر العصور.

قال ابن الجوزي في تاريخه "... أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن الفضل، قَالَ: أَخْبَرَنِي بعض أَهْل الأدب عَنْ حسن الوصيف، قَالَ قعد المهدي قعودا عاما للناس، فدخل رجل فِي يده نعل فِي منديل، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ نعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أهديتها لك، فَقَالَ: هاتها، فدفعها إليه، فقلب باطنها ووضعها عَلَى عينيه وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم، فلما أخذها وانصرف قَالَ لجلسائه: أترون إني لم أعلم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لم يرها فضلا عن أن يكون لبسها، ولو كذبْناه لقال للناس: أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فردها علي وَكَانَ من يصدقه أكثر ممن يدفع خبره، إذ كَانَ من شأن العامة الميل إِلَى أشكالها، والنصرة للضعيف عَلَى القوي، فاشترينا لسانه وقبلنا هديته وصدقنا قوله، ورأينا الَّذِي فعلناه أنجح وأرجح".

لمثل هذه الطبائع الفوضوية وغيرها لا يمكن أن تعتبر مرحلتهم طريقا لمرحلة النهوض.