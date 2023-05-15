الإعلام الغربي في قفص الاتهام

فى الشهر الماضي، صدر إعلان لافت من شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الرائجة، علمنا منه أن الشبكة انفصلت عن مذيعها الأشهر والأكثر مشاهدة وتأثيراً، تاكر كارلسون، رغم أن برنامجه، الذى يحمل اسمه أيضاً، كان ما زال يحقق المشاهدات الأعلى، ويحظى بالرواج الأوسع.

لقد استفادت «فوكس نيوز» من مذيعها الأهم كارلسون كثيراً، ليس فقط بسبب العوائد المالية التى جنتها جراء شهرة برنامجه وجماهيريته، ولكن أيضاً لأنه لعب أدواراً مؤثرة لتعميم الروايات اليمينية، التى مثّلت دعماً كبيراً لقطاع من الجمهوريين.

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وبسبب شهرة المذيع وبرنامجه، والشبكة التى ينتمى إليها، فقد حظى هذا الخبر باهتمام عالمى، حتى إن بعض النقاد رأى أنه يجسّد النهاية لإرث سيئ من الانحياز والتزييف وعدم المهنية، فى مقابل آخرين اعتبروا أنه تقييد للحق فى حرية الرأى والتعبير وانتهاك للدستور الأمريكى.

لكن تفاصيل هذه الحادثة ما زالت مثيرة وكاشفة فى آنٍ، إذ يبدو أن كارلسون الذى نجد له أمثلة كثيرة فى مجالنا الإعلامى العربى، كان يلعب دور الشاهد الذى يعرف كل شىء، ويتحدّث فى كل شىء، ويُملى على الجمهور ما يتبنّاه من مواقف ويتّخذه من قرارات.

ولكى تتخلص «فوكس نيوز» من أعباء قضية رفعتها عليها إحدى شركات التصويت الإلكترونى، فإنها اضطرت لدفع مبلغ يزيد على 787 مليون دولار لإيقاف عملية التقاضى، بعدما ثبت تقريباً أن المذيع اتهم الشركة بتزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة من دون توفير أى دليل على صحة هذا الاتهام.

وعندما نجتهد فى تحليل أبعاد هذا الخبر المهم، سنجد أنه يكشف عن عدد من العناصر المهمة؛ أولها أن النظام الإعلامى الأمريكى يضم شبكات ومذيعين وأنساق عمل غير مهنية بالمرة، وأن تلك الأنساق تستخدم الأقوال المرسلة، والادعاءات غير المثبتة، وتعتمد على نجومية مذيع لم يكن قادراً على الدفاع عن طرحه، رغم أن له تأثيراً حاسماً فى القضايا العامة الحسّاسة.

صحيح أن هذا النظام استطاع أن يوقف هذا المذيع عن العمل فى الشبكة التى ينتمى إليها، لكن الآليات السائدة ما زالت سانحة لتكرار الوقائع ذاتها، فى ظل الالتباس الكبير الذى يعزّزه النزاع السياسى بين الجمهوريين والديمقراطيين، ونوبات الصراع التى يعزّزها دونالد ترامب واليمين المناصر له والمؤمن بأحقيته السياسية.

لطالما ظل الأنموذج الإعلامى الغربى، والإعلام الأمريكى على رأسه بطبيعة الحال، مصدراً للإلهام للكثيرين فى بلادنا، سواء فى ما يتعلق بقدر الحريات التى يتمتع بها، أو بتطوره المهنى الاحترافى، أو بالآليات المتوازنة التى تحكم عمله؛ فتُبقى له قدراً من الحرية والانفتاح كبيراً، وتُرسى قواعد واضحة لتنظيمه، وتحفظ حقوق الآخرين من تعدياته فى آن واحد.

ومع ذلك، فإن المنظومة الإعلامية الغربية كثيراً ما تورطت فى مشكلات كبيرة، وارتكبت أخطاء صارخة، وأظهرت ميولاً مناوئة تماماً لما استقرت عليه الأدبيات الغربية فى التنظير للممارسة الإعلامية وتنظيم أدائها وتقويم انفلاتاتها.وفى هذا الإطار تحديداً برزت مشكلات الأخبار المضللة، وخلط الرأى بالخبر، واستخدام المنصات الإعلامية كمنابر دعائية.

لقد تم توجيه الكثير من الاتهامات لأداء كارلسون الإعلامى؛ ومنها ارتكابه مخالفات فى ملفات التمييز والكراهية وإشاعة الأخبار المضلّلة، كما قدّم كثيرون الأدلة الدامغة على ذلك التورط، الذى أدى فى مرات سابقة إلى توقيع عقوبات عليه فى وسائل إعلام مختلفة.

ولذلك، فقد بات المواطن العادى فى منطقتنا على سبيل المثال يعرف الكثير من الزلات والأخطاء الكبيرة التى وقع فيها إعلاميون غربيون، بل ويتداولها مع آخرين عبر وسائط «التواصل الاجتماعى».

والشاهد أن مختلف وسائل الإعلام فى العالم يمكن أن تقع فى الأخطاء، وأننا لسنا فى وضع يمكننا من إعطاء النُّصح والدروس للآخرين حين نتحدث عن معايير الإعلام وقيمه، لكن مع ذلك لا يبدو من المُستساغ أن تكون فى موضع الإلهام، ثم تتورط إلى هذا الحد فى تلك المخالفات العنصرية والمهنية البغيضة.

لطالما تعرّض الإعلام الغربى للنقد والهجوم على مدى عقود خلت؛ وقد حدث ذلك مبكراً جداً حين ظهر الانحياز السافر لمصلحة إسرائيل فى صراعها مع العرب فى المقاربات الإعلامية الغربية، وحين تم تحصين هذا الانحياز بقوانين وقواعد تحت لافتة كبيرة برّاقة اسمها «معاداة السامية».

ورغم ذلك النقد والهجوم، الذى استند فى بعض الأحيان إلى ذرائع وجيهة وتمتع بأدلة دامغة، فإن هذا الإعلام الغربى لم يفقد الكثير من بريقه وتأثيره، بل ظل فى مفاصل كثيرة قادراً على الإلهام، خصوصاً عند تحقيق الاختراقات الكبرى فى كشف وقائع الفساد، وعند التصدى لنقد النظم الغربية، وكشف ما قد تنطوى عليه من عوار.

وفضلاً عن ذلك، فقد تحولت الممارسات الإعلامية الرشيدة التى انطوى عليها الإعلام الغربى إلى أدلة ومعايير انتظمت فى مساقات أكاديمية، وطورت ميراثاً كاملاً من القواعد ضمن ما عُرف بـ«التنظيم الذاتى»، وهو ميراث ظل منهلاً للتعلم والتطوير فى مناطق مختلفة من العالم، ومنها منطقتنا بطبيعة الحال.

لكن واقعة تاكر كارلسون، ووقائع أخرى كثيرة، تفتح الباب لمراجعة ضرورية للممارسة الإعلامية الغربية، وهى مراجعة يجب أن تجتهد لكى يستعيد الإعلام الغربى التزامه المعلن بالمعايير، وأن يعزّز آليات إخضاع أدائه للتقييم المستمر.

*نقلاً عن "الوطن"