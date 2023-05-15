في مئويته.. كيسنجر والعرب

بعين واحدة، والثانية لا يكاد يرى بها، وبآذان ثقيلة، ربما لا يسمع بها، يدخل بطريرك السياسة الأميركية المعاصرة، هنري كيسنجر عامه المئة، في السابع والعشرين من مايو الجاري.

هل من اليسير أن يكتب المرء عن هذا الرجل الأسطوري، والذي لا يزال مرجعا للكثير من القادة حول العالم، ويدير مركزا للاستشارات السياسية، يتهافت عليه القاصي والداني، لما جمعه في جعبته من خبرات هائلة؟

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مؤكد أن الحديث عن تلميذ بسمارك النجيب، أمر في حاجة إلى دراسات مستقلة قائمة بذاتها، غير أن بعض الزوايا التي تتعلق بعلاقته بالعالم العربي، ربما تستحق التوقف أمامها بالتأمل، واستخلاص العبر والدروس.

صباح السادس من أكتوبر من عام 1973، كان هنري كيسنجر يغط في نوم عميق، في الطابق السادس من فندق ولدورف أستوريا الشهير، حيث الجناح التقليدي لوزير الخارجية الأميركي، فقد كانت أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد انطلقت لتوها.

بسرعة البرق، وفي السادسة صباحا، دلف إلى غرفته مساعده، جوزيف سيسكو ، حاملا له تحذيرات جولدا مائير من أن مصر وسوريا، تعدان للحرب.

أيقظ كيسنجر بالفعل رئيسه نيكسون، لكن الوقت كان قد فات، وبدأت عجلة الحرب بسرعة.

في كتاباته لاحقا، قال كيسنجر، إنه لم يمنح الوقت الكافي لمعرفة الشرق الأوسط، ذلك أنه حين استقر في وزارة الخارجية، كان انخراطه بالكلية، في محادثات السلام في باريس لإنهاء حرب فيتنام، لدرجة أنه هو وآخرون غاب عنهم أهمية التحالف المصري السعودي وقتها، إذ جمعت الرئيس السادات والملك فيصل رحمهما الله، علاقة طيبة.

وجد كيسنجر نفسه مطلوبا للقيام بتحركات سريعة في الشرق الأوسط، فقد كان الخوف كل الخوف، من أن يمتد الصراع العربي الإسرائيلي إلى ما هو أبعد، ومن ثم تحدث مواجهة بين حلفي الناتو ووارسو، كان يمكن أن تقود إلى حرب عالمية.. لكن كيف يتوجه إلى الشرق الأوسط، وهو منبت الصلة بالعالم العربي؟

وجد كيسنجر ضالته في دبلوماسي أميركي شاب، في السابعة والعشرين من عمره، ضمن الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في نيويورك، معقل المفكرين الاستراتيجيين للسياسات الخارجية الأميركية، بالضبط كما مركز "راند"، قلب وزارة الدفاع الأميركية.. كان ريتشارد هاس، هو الشاب الذي سيرسم لكيسنجر مداخل ومخارج العرب والإسرائيليين، فكريا وتاريخيا.

عرف العالم العربي كيسنجر عبر "جولاته المكوكية" بين القاهرة وتل أبيب، والتي أدت إلى "فض الاشتباك"، بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

التفاصيل تضيق على المسطح المتاح للكتابة، غير أن أهم علامة استفهام جاوب عليها كيسنجر العالم قبل سنوات قليلة كانت تدور حول حرب أكتوبر، وهل كانت سيناريو متفق عليه بين العرب وإسرائيل وأميركا، أم أنها كانت معركة حقيقية؟

جواب كيسنجر، يفيد بأن ما حدث على أرض سيناء، كان بالفعل حربا ضروسا، استطاع العرب فيها الفوز.

لم تكن معركة العبور تمثيلية، كما ادعى البعض، وقد كان لدى الأميركيين تخوفات من أن يكون البرنامج الصاروخي المصري الذي كثر الحديث عنه في الستينيات، لا يزال قائما، أو أن يكون لدى المصريين بقية من أسلحة صاروخية يمكنها أن تؤذي العسكريين والمدنيين الإسرائيليين بقوة.

في اتصال هاتفي بين كيسنجر والرئيس السادات، طلب الأول من الثاني ألا ترتكب مصر أخطاء، تعقد ما بعد الحرب. "سوف تضع الحرب أوزارها، وسنكون هناك ما بعد الحرب، حين يحين موعد السلام، وسوف تحتاجون إلينا".

بدت النصيحة وكأنها أبواب تفتح أمام عهد جديد وبداية جديدة بين العرب والإسرائيليين في الشرق الأوسط.

على أنه حتى الساعة ينقسم المؤرخون تجاه رد السادات، والذي أخبر كيسنجر بأن مصر لا تنتوي تطوير الحرب، الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة تسريب لأسرار المعركة قبل أن تنتهي، فيما اعتبره البعض الآخر محاولة لمنع إسرائيل من إصابة العمق المصري، عبر اليد الإسرائيلية الطولى المتمثلة في سلاح الطيران.

لاحقا اشتهر كثيرا تعبير السادات "صديقي كيسنجر"، وقد عاب الكثير من المصريين عليه، متهمينه بصداقة كيسنجر اليهودي، وفاتهم أنه علماني لم يعد مغرقا في طلب فكرة المغفرة من الله العادل الغفور، وتلاشت معتقداته الدينية تماما بعدما أصبح بعيدا كل البعد عن ماضيه اليهودي الألماني، والعهدة على الدبلوماسي الأميركي الشهير ، "مارتن إنديك" في مؤلفه العمدة: "سيد اللعبة.. هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط".

رصد كيسنجر الشرق الأوسط بعيني الصقر، طوال العقود الماضية، ولم يفته أن يدلي بدلوه، فيما جرى خلال أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، أي زمن الربيع العربي المغشوش.

اعتبر كيسنجر أن هناك نوعين من الثورات، ثورات ديمقراطية، وأخرى تاريخية، وما جرى في العالم العربي، هو من النوع الثاني، والذي يعقبه دوما الدمار والخراب، ولا تستفيد منه إلا التيارات المتشددة .

كان كيسنجر ناقدا شديد النقد لإدارة أوباما، وربما ناقما عليها، واعتبر أن مشكلتها لاسيما على صعيد السياسة الخارجية، تتمثل في أنها ماهرة في التعامل مع الجوانب الفنية، لكنها عاجزة عن وضع استراتيجية مستقبلية ذات أهداف محددة.

كان كيسنجر كاشفا جدا لزيف سياسات أوباما، والتي تسببت لواشنطن في خسائر فادحة في الشرق الأوسط بنوع خاص، وقد عقب على ذلك بقوله: "لا أظن أنه يوجد من يضع ثقته بشكل كبير في سياسات أوباما الخارجية، أو يدرك أهدافها بوضوح".

أكثر من ذلك، فإن كيسنجر حذر أوباما مرارا، من جراء سياسته الشهيرة المعروفة بـ"القيادة من خلف الكواليس"، ونصحه كثيرا بأن يحافظ على أصدقاء أميركا في العالم العربي، مؤكدا على أن كل مربع نفوذ يخليه، تقوم روسيا والصين بملئه على الفور، غير أن أوباما لم تكن له أذنان تسترقان السمع، وهو ما يبدو أن ساكن البيت الأبيض حاليا يسير على هديه ودربه.

من أهم العبارات التي سيتركها كيسنجر، كإرث تاريخي، قوله: "القادة العظماء يتسمون بالبصيرة والشجاعة ويفهمون جوهر المشكلة، أما غيرهم فلا يدركون سوى الأعراض فقط، ويشير إلى أن الرجال لا الأحداث هم من يقررون مستقبل البشر".

من هو كيسنجر؟

الخلاصة أنه الرجل اللغز الملفوف في سر، ضمن أحجية ملقاة في بئر عميقة.