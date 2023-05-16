المشهد الذى نشاهده اليوم فى ملاعب كرة القدم البريطانية من انضباط وجمال وروح رياضية لم يكن هو السائد. كان الدورى الإنجليزي، البريميير ليج، عامرا بالمنافسات القبيحة، والعنف والبلطجة، والاتهامات المتبادلة بالغش والخداع، وظاهرة أنه ما لم يكن فريقى فائزا، فلابد أن هناك ملعوبا من حكم أو إدارة. حال الملاعب البريطانية امتد إلى ملاعب خارجية عندما تذهب الأندية أو الفريق الإنجليزى فى مسابقات قارية أو دولية. وفى عام ١٩٨٥ خلفت مباراة ليفربول ويوفنتوس ٣٩ قتيلا، وفى عام ١٩٨٨ بحث وزير الداخلية البريطانى قضية العنف فى الملاعب فوجد أنه قد جرى ٨٣ ألف حادثة عنف رياضى. رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر شكلت مجلس حرب لمعالجة القضية والتوصل إلى حلول لها، وكانت نتيجة ما توصلوا إليه هو ما نشاهده الآن فى الملاعب بما فيها ملعب ليفربول الآنفيلد الذى نعشقه بسبب وجود لاعبنا المقدر محمد صلاح.

القضية لدينا مهمة ففى تاريخنا المعاصر شاهدنا سقوط ٧٢ شهيدا فى بورسعيد، و20 شهيدا فى القاهرة، وكلاهما كان نتيجة التدافع أو المشاعر الشريرة. علاقات الأهلى والزمالك متوترة دائما، ويغذى التوتر طوال الوقت قنوات تليفزيونية، وقيادات رياضية منفلتة تحاول طوال الوقت تأكيد قاعدة إما الفوز أو أن الحكم كان متحيزا. فى الملاعب ذاتها اللاعبون مستنفرون للاحتكاك ببعضهم البعض، وبالحكم؛ وفى الواقعة الأخيرة لكأس السوبر الذى لا أعرف له قيمة جرت كل أنواع الاختبارات التى تبدأ بطلب مقصود لاختيار حكام أجانب نعرف أنه فى الظروف المصرية الحالية غير ممكن؛ ومشاركة لاعب نعلم جيدا أن لعبه له حساسيات وقضايا؛ إلى الانسحاب من المسابقة كلها على مشهد من الدولة المضيفة؛ إلى تعليق المدرب الذى خسر المباراة بأنه الآن يتفهم انسحاب النادى الآخر غامزا فى مصداقية ضربة الجزاء. مثل ذلك لا يمكن القبول به، ويعكس تراجعا كبيرا فى المسئولية الوطنية لا يمكن غفرانه؛ وبصراحة كاملة فإن الأمر يحتاج مراجعة حازمة.

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نقلاً عن "الأهرام"