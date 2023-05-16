لسان حال الشعب: ما موقف الفلسطينيين؟

إحياءً للذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطينى التى حصلت فى مثل هذا اليوم عام 1948، قرّرت وحدة البحوث والدراسات التابعة لصحيفة «عرب نيوز» تكليف شركة «يوغوف» (YouGov) الرائدة عالميًا فى مجال استطلاعات الرأى بإجراء مسح استطلاعى لنا تحت عنوان «التوقعات والسلام والسياسة: ما موقف الفلسطينيين؟».

وشمل استطلاع الرأى هذا 953 مجيبًا من الجنسين، موجودين داخل الأراضى الفلسطينية، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا. وتأتى هذه الدراسة فى وقت يتّسم بشحّ التفاؤل حيال تحقيق السلام أو العدالة لهذا الشعب.

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ويعود السبب بذلك إلى الواقع المرير الذى يعيشه هؤلاء على ضوء الانقسامات فى صفوف الفلسطينيين أنفسهم ووجود حكومة يمينية متطرّفة فى إسرائيل وقلّة الجهود الدولية الجادة الهادفة إلى الدفع بالوضع الراهن نحو الأمام.

ومع ذلك، بات الحصول على بيانات ورؤية موثوقة حول آراء الفلسطينيين العاديين ومشاعرهم مهمًّا اليوم أكثر من أى وقت مضى، إذ إن آراءهم لا تصلنا إلّا نادرًا على الرغم من أن هذه القضية، التى عادةً ما تُناقش بالنيابة عنهم حول العالم، هى قضيتهم.

وبعد مرور 75 عامًا على النكبة، وهى فترة ملأها الحزن وتخلّلتها محاولات فشلت فى تحقيق السلام وعُرفت باحتلال غير شرعى لايزال قائمًا، من غير المفاجئ أن يرى الشارع الفلسطينى أنه بعيد عن التوصّل إلى السلام- أو أى حلّ عادل آخر- أكثر من أى وقت مضى.

وفى الواقع، يكشف استطلاع الرأى هذا عن حقيقة مؤلمة تشير إلى أن المواطن الفلسطينى العادى لا يثق فى حكومته، حيث اعتبر 75 فى المائة من المجيبين أن قيادتهم الحالية غير قادرة على التفاوض للتوصّل إلى اتفاق سلام. وينطبق الأمر نفسه على الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ رأى 86 فى المائة من المجيبين أنها غير جادة حيال توقيع معاهدة سلام.

كما قال غالبية الفلسطينيين (66 فى المائة) إنهم لا يثقون فى أن أى حكومة إسرائيلية، سواء يسارية أو يمينية، قادرة على إبرام اتفاق سلام مع حكومتهم. ولا يُمكن القول إن هذا الموقف مفاجئ.

أما المثير للاهتمام أيضًا فهو عدم تأييد معظم المجيبين (63 فى المائة) لأى من حركة فتح وحركة حماس.

وفى حين اعتبر معظم المجيبين أن حلّ الدولتين هو الخيار الأنسب، أظهرت الدراسة أن عددًا لا بأس به من الفلسطينيين لا يمانعون فى اللجوء إلى خيار الفيدرالية (21 فى المائة) أو الاندماج فى دولة واحدة والحصول على الجنسية الإسرائيلية (13 فى المائة) أو العودة للعيش تحت الاحتلال الكامل (11 فى المائة).

واعتبر المُجيبون أن الولايات المتحدة أقلّ الوسطاء موثوقيةً، على الرغم من أن غالبية الفلسطينيين يعترفون بمدى تأثيرها على إسرائيل. ومن جهة أخرى، رحّب 80 فى المائة من المجيبين بالعرض الصينى الأخير للتوسط بهدف التوصل إلى حل للنزاع القائم. ونظرًا لإثبات الجهود الصينية نجاحها حتى الآن بين السعودية وإيران، فإن الترحيب بالعرض الصينى ليس بمفاجئ.

وكما قلت عندما بدأنا بالتعاون مع شركة «يوغوف» عام 2017، فإن استطلاعات الرأى هذه التى تُجريها وحدة البحوث والدراسات التابعة لصحيفتنا تتماشى مع مهمّتنا الصحفية الشاملة: أى أن نكون مصدرًا موثوقًا يزوّد القراء الإقليميين والدوليين بالمعلومات المرتبطة بالعالم العربى، وأن نُقدّم للمتحدّثين باللّغة الإنجليزية حول العالم رؤى متعمّقة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونأمل أن تلقى دراسة صحيفة «عرب نيوز» وشركة «يوغوف» هذه بالضوء على ما يدور فى قلوب الفلسطينيين وعقولهم وتساعد صانعى القرارات على إيجاد حلّ لمحنة هذا الشعب.

نقلاً عن "المصري اليوم"