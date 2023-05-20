عمّا كان فى جدة

حضرت القمة العربية الماضية في الجزائر، وكانت في نوفمبر، ثم ذهبت أحضر القمة التي انعقدت بالأمس في جدة، ورغم بُعد المسافة بين الجزائر العاصمة هناك على البحر المتوسط، وبين جدة هنا على البحر الأحمر، فإن الموضوع قد قرب بينهما لأنه كان من نوع القضية الواحدة الشاغلة.

كان من نوع القضية الشاغلة لأن الشعار الذي رفعته قمة الجزائر وانعقدت تحته في حينها كان من كلمتين اثنتين هما: لمّ الشمل.

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وإذا كانت القمة الماضية قد «صح منها العزم ولكن الدهر أبى» كما قال الشاعر في زمان مضى، فإن قمة الأمس التي دعت إليها المملكة العربية السعودية قد صح منها العزم وأسعفها الدهر، إذا ما تكلمنا عن «لمّ الشمل» على وجه التحديد.

وكان من العلامات على ذلك أن دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد ذهب بها سفير المملكة في الأردن إلى الرئيس السورى بشار الأسد يدعوه ليكون بين الرؤساء والملوك والأمراء العرب في قمة جدة.. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أن تجمدت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر ٢٠١١.. ففى ذلك الوقت هبّت على الأراضى السورية ما لا يزال البعض بيننا يسميه ربيعًا عربيًّا، فكان ما كان في سوريا وفى غير سوريا مما تراه.

وعندما جاء الأسد إلى جدة، صباح أمس الأول، كانت الكاميرات تحاصره، وكانت العدسات تلاحقه، وكان ذلك له ما يبرره.. فالعائد إلى جامعة الدول هو سوريا قبل رئيسها لأن الرؤساء يتبدلون في الحقيقة ويأتون ويذهبون، أما الأوطان فهى الباقية، وهى التي لابد أن تكون محل الرهان في كل الأوقات.

كان «لَمّ الشمل» في القمة الماضية نظرية باحثة عمّن يطبقها على الأرض، أو عمّن ينزل بها من الأفق، حيث كانت تتعلق، إلى حيث تكون واقعًا حيًّا بين الناس، وقد جاءت قمة جدة لتتكفل بهذا الدور.. وقد قيل في أيام فيلسوف اليونان أرسطو إنه هو مَنْ أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض.. وبالقياس كما يقول أهل المنطق، سوف يُقال هذا لاحقًا عن قمة جدة إذا كان الحديث عن شعار قمة الجزائر وإنزاله إلى الأرض.

سوف يُقال عن القمة، التي اختتمت أعمالها ظُهر أمس، إنها تلقفت شعار «لمّ الشمل» من سابقتها، ثم جعلته من لحم ودم، وكان حضور سوريا إلى مقعدها الشاغر في الجامعة هو الدليل.. وما بعد ذلك تفاصيل يمكن أن نتفق حولها ونختلف.

*نقلاً عن "المصري اليوم"