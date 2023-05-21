تستطيع أن تنسب كل ثورة فى مصر إلى زعيم، يكون رمزًا لها ودالًّا عليها، وتشكل هى ذروة تاريخه، يتبدى فيها ما يتمتع به من كاريزما وصلابة وذكاء، لابد أن يكون مقبولًا وموضع رضا وتأثير لدى أفراد الثورة، وقودها لدى الشارع، أى الرأى العام، وقد لا يكون هو القائم على الكثير من تفاصيلها، لكن لديه المرجعية والقول الفصل فى المواقف الحاسمة، وجود الزعيم والزعامة لا يلغى دور الآخرين، يضيف إليهم، وبهم يمكنه أن يتحرك ويدير الأمور.

الزعيم هنا لابد أن يكون على درجة من التجرد والاستغناء ترتفع به عن أن يكون طامعًا فى منصب ما أو ميزة خاصة، فلا يملك الطرف المقابل أو المعادى أن يغريه ولا أن يوقعه فى غواية التلهف على مغنم شخصى أو خاص.

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ثورة مايو ١٨٠٥ تسمى لدى الكثيرين ثورة عمر مكرم، لم يكن وحده، كان إلى جواره علماء وأعيان آخرون، لكن هو وحده صاحب الكاريزما الطاغية لدى الأهالى، خاصة الحرافيش ومَن كان يسميهم الجبرتى الجرابيع والحشرات من العامة، بتعبيرنا حاليًا «المُهمَّشين»، هؤلاء قامت بهم وعليهم الثورة، وكانوا يستمدون المدد والصلابة، فضلًا عن التوجه من السيد عمر أفندى/ النقيب، والمهم أنه كان المعتمد والمُهاب لدى الوالى فى القلعة والسلطنة فى استانبول.

وإلى يومنا هذا يتساءل البعض فى لوم وانتقاد: لماذا لم يأخذ عمر مكرم ولاية مصر لنفسه هو بدلًا من أن يضعها فى يد محمد على، جزء من زعامته ورمزيته تجرُّده، فلو حلم بها أو سعى إليها لاختلف نظر الأهالى وتقديرهم له، بالتأكيد كان منافسوه وحاسدوه كثرًا، سيشعلون النار فى صورته لدى الأهالى.

الأمر يتضح أكثر فى حالة ثورة ١٩ وزعيمها سعد باشا، هو كان مُفجِّر الثورة، حين تعاملت معه السلطة البريطانية بصلف وغباء شديدين، فقررت نفيه، كان ذلك القرار شرارة قوية إلى جوار ما سبق، وهكذا كان جانب كبير من هتافات الثورة يتعلق به شخصيًّا، فيما بعد تنطع البعض، وقالوا إنه «ركب على الثورة»، لكن لحظة الثورة لم يكن أحد يرى ذلك ولا يقول به.

زملاء سعد من مجموعة الوفد كانوا يجِلّونه ويقدرونه، هذا ما وصل إلى الشارع، حتى لو اختلف هؤلاء القادة مع زعيمهم، وجود تلك الزعامة كان مناط التأثير والضغط لدى سلطات الاحتلال البريطانى، إذا أرادوا أو عرضوا التفاوض يكون هو صاحب القرار، إن قصدوا التهديد يكون هو أول مَن يتلقاه ويتحمل عواقبه، وقد حاولت بريطانيا كسر مهابة وزعامة أو سطوة سعد، فلم تنجح، لذا لم تتشرذم الثورة أو تتفتت لحظات الذروة خاصةً، وهكذا نال المصريون قدرًا غير قليل من مطالبهم.

فى الثورة العرابية كان الفشل الذريع جدًّا لأسباب عدة، أهمها على الإطلاق أن بريطانيا العظمى كان لديها قرار مسبق بضرورة احتلال مصر، حاولت ذلك منذ أيام حملة نابليون، ثم مع الصراع بين محمد على والمماليك سنة ١٨٠٧، ولكنها وجدت الفرصة مع الثورة التى تحولت إلى صراع بين عرابى ومحمد توفيق (الخديو)، ساعد الإنجليز على ذلك ضعف وتشقق زعامة عرابى.

فكانت الأجنحة المتباينة والمتصارعة، جناح عرابى وشريف باشا (أبوالدستور)، ثم أجنحة أخرى وانشقاقات عديدة، سلطان باشا، والد هدى شعراوى، انشق عن الثورة، ثم انقلب عليها. هناك مَن انشق، ولم يعلن ذلك فى حينه، واكتفى بالشك واستشعار الفشل «الشيخ محمد عبده» وهكذا. فى لحظة الثورة رمى البعض عرابى بأنه مجرد راغب فى تولى حكم مصر بعد أن ارتقى خلالها إلى نظارة الحربية.

ولعل وجود الزعامة وأهميتها هو ما جعل الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر يبحثون عن زعيم لهم، اختاروا أكثر من اسم، فكروا فيه، ولما فاتحوا أحدهم اعتذر لأنه كان ينتظر قرارًا ملكيًّا بتولى منصب رفيع، فى النهاية ذهبوا إلى اللواء محمد نجيب وقبل.

كثير مما يُقال عن أن نجيب لم يكن يعرف الكثير ولا علم له بالتفاصيل صحيح، لكنه ليلة ٢٣ يوليو ومع بداية التحرك كان الاسم الكبير الذى اتجهت إليه الأبصار، ولم يكن غريبًا أن يرسل إليه الملك فاروق شخصيًّا ليلتها لتهدئة الضباط الشبان «الأولاد».

وإلى أن تنازل الملك عن العرش، وبعدها مباشرة، كان وجود نجيب واسمه المعروف مصدر اطمئنان للقوى السياسية والحزبية، فضلًا عن الشارع، وهكذا عبرت البلاد تلك اللحظات بسلام وبأقل قدر من العنف، بلا دماء تقريبًا إذا ما تمت المقارنة بثورة العراق سنة ١٩٥٨، وإن كان بعضنا يصر على تناسى وتجاهل ذلك كله، اعتصامًا بكراهية كل ما جرى أو محاولة لنفى التاريخ.

وحدها تقف ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، بلا زعامة وبلا زعيم، خاصة فى الأيام الفاصلة، وكان كثير من المتابعين يدركون وقتها هذا الأمر، ربما قبل يناير نفسه بفترة، لذا سعى البعض إلى تخليق وتصور زعيم بعينه، وكان الاتجاه نحو د. محمد البرادعى باعتباره «اسمًا دوليًّا» كبيرًا، الثورات بحاجة إلى رمز محلى أولًا، ثم يصير دوليًّا، غاندى فى الهند، سعد زغلول وجمال عبدالناصر فى مصر، نيلسون مانديلا فى جنوب إفريقيا وهكذا.

الرهان على البرادعى لم ينجح لأسباب عديدة، منها عجز الرجل عن العودة من الدولية إلى المحلية ومن العولمية إلى الوطنية، كان واضحًا أن هناك رغبة فى إقحام «اسم دولى»، وجدت المحاولة معارضات عديدة، كتبت فى حينها مقالًا هنا- المصرى اليوم- بعنوان «أسطرة البرادعى»، كان تنبيهًا إلى خطأ يقع، ولما وقعت الأحداث كان لا يزال فى الخارج، ولما عاد كانت هناك مسارات أخرى.

وأثبتت الأيام أن الطمع فى القفز على منصب كبير أو الإحساس باستحقاق المنصب الرئاسى لا يصنع زعيمًا بالضرورة، الزعامة والثورة ليست غنيمة ولا مكسبًا، بل تضحية وفاتورة تُدفع طواعية وبرضا تام.

ولما فشلت محاولات تخليق زعامة للثورة، راح بعضنا يسلم بأنه لا زعيم هنا وأن زمن الزعامة ولى، بل يجب تحطيم زعماء الماضى وليس فقط رفض الزعامة حاضرًا.

المهم اعتبر بعضنا غياب الزعيم ميزة للثورة ودليل شبابيتها، قيل كذلك إن عدم وجود زعيم فوّت على الجهات الأمنية الإمساك به، ومن ثَمَّ إفشال الثورة والقضاء عليها، بدلًا من غياب الزعامة اتجه البعض وعبر وسائل إعلام بعينها إلى صناعة ما أُطلق عليه «أيقونات» للثورة.

يتم التعاطف مع أصحابها وإثارة المزيد من الكراهية نحو النظام القائم، وبهم كذلك يمكن تعطيل أى نظام قادم. فى تلك الأيام برزت عدة أسماء، كان فى مقدمتها المهندس الشاب وائل غنيم، الذى جاء فى إجازة من دبى ليشعل الثورة ثم يعود ثانية.

سوف نلاحظ أن معظم الأسماء التى جرَت محاولات صناعة أساطير حولها، قدم معظمهم من الخارج (البرادعى- القرضاوى-غنيم.. إلخ)، حتى إن الإرهابيين الذين غزوا بلادنا يوم ٢٨ يناير تسللوا إلينا عبر أنفاق سيناء (من الخارج).

غير أن الوقائع على الأرض أثبتت أن غياب الزعامة، الوطنية- المحلية، كان كارثيًّا وكان سببًا رئيسيًّا للفشل، نعم الفشل، ماحدث ليس إجهاضًا للثورة ولا اختطافًا لها، كما يتردد، ولا هو الثورة المضادة، بل الفشل.

فى لحظات فاصلة كان ضروريًّا وجود الزعيم لتحديد البوصلة والاستفادة من كل لحظة بدلًا من إهدار الفرص، فى اثناء ثورة ١٩، ظهر اللورد ملنر فى مصر، جاء بعرض يؤدى إلى تفريغ الثورة، الدستور والديمقراطية بدلًا من الدستور، كان هناك مَن سال لعابه، نقبل ثم ننتظر المستقبل، لكن سعد باشا، الفلاح العنيد، رفض وأصر على الاستقلال.. الاستقلال قبل كل شىء، قارن ذلك كله بنداء أوباما فى سنة ٢٠١١ (Now) ورد الفعل عليه!.

وفى الأيام الأخيرة من حكم مبارك فوض نائب الرئيس عمر سليمان فى كل شىء، عمليًّا استقالة، وكان النائب يعكف عبر لجنة قضائية وقانونية على تعديل دستور ٧١، كانت البداية بست مواد، ثم انتهت اللجنة إلى ١٦ مادة، وقيل ١٨، وكان مقررًا الدخول كذلك فى انتخابات برلمانية ورئاسية.

فثار الهرج والمرج والإصرار على (Now)، فطُويت الصفحة والمشروع وخرج مبارك نهائيًّا، ثم جاء د. يوسف القرضاوى محمولًا جوًّا إلى ميدان التحرير، وسيطرت الميليشيا على الميدان، وتفرغ الثوار والثورة للتفتيش فى الماضى والانتقام فقط، دون بناء المستقبل، وهذا هو الفشل.

وفى كل ثورة هناك تعدد الأجنحة، فى الإطار العام، الثورة الفرنسية نموذجًا وكذلك الثورة البلشفية فى روسيا، حتى فى الثورة الإيرانية سنة ٧٩، فى ثوراتنا المصرية عرفنا الأمر نفسه، خلافات سعد وعدلى يكن كانت دلالة وجود جناحين، فى ثورة ٥٢، وقعت أمور مشابهة وهكذا.

أما أن نكون بإزاء ما عُرف باسم الائتلافات الثورية، ويتجاوز عددها المائة، فهذا هو التفتت والتشظى. وارد أن تكون هناك مجموعات أو تنظيمات ثورية متعددة، وفى لحظة الانفجار تلتقى جميعًا، لكن فى يناير سنة ٢٠١١، حدث العكس.

الحديث ممتد.

نقلاً عن "المصري اليوم"