النصب فى تأشيرات الحج

تتضاعف خسائر الضحايا عندما يقترن الإعلان الوهمى، ليس فقط بالوعد بما ليس متاحاً، أو بغير ما يوحى به، وإنما بالنصب والاحتيال لسرقة أكبر قدر من الأموال التى يدفعها من يُصدِّق أن الإعلان سيُلبِّى له حاجة مهمة عاجلة. وأبدع النصابون فى حِيَلهم، ولم يرتدعوا أن يقتحموا مجالات مقدسة، حتى إنهم وصلوا منذ سنوات إلى الاحتيال فى رحلات الحج والعمرة، وزعموا، على غير الحقيقة، أنهم يجلبون التأشيرة لزبائنهم، ويوفرون لهم أعلى مستويات الراحة..إلخ. وقد أقرّت وزارة السياحة بأن البعض يمارسون هذه الجريمة، وأكدَّت للمواطنين، فى بيان إعلامى رسمى الخميس الماضى، أن هناك إعلانات مُضَلِّلة، وأن التأشيرة التى يمنحونها لا تسمح بأداء مناسك الحج! وأهابت الوزارة بجميع المواطنين المصريين عدم الانسياق إلى أى إعلانات وهمية، والرجوع للوزارة للتأكد من مصداقيتها.

وأشار البيان إلى أنه، فى ضوء ما رصدته الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى من نشر إعلانات وهمية تقوم بالتسويق لرحلات الحج (المباشِر)، أو ما تسميه (الحج بدون قرعة) لكل من يحمل تأشيرة زيارة للملكة العربية السعودية بكل أنواعها، وأكَّدت الوزارة أن هذه الإعلانات مُضَلِّلة للمواطنين المصريين، نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، وأن هذا هو ما أكدته أيضاً وزارة الحج والعمرة السعودية فى منشور لها أصدرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى. وشرح بيان الوزارة المصرية تفاصيل تؤكد أن هناك كيانات غير شرعية تقوم بهذا التحايل، وأكدّت الوزارة أنها تقوم، من خلال لجانها الموجودة بالأراضى السعودية خلال موسم الحج، بمتابعة أحوال جميع حجاج السياحة والاطمئنان عليهم والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ جميع بنود العقد المبرم مع الحجاج.

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وكما هو واضح فإن خسائر الضحايا مُضاعَفَة، لأنها لا تنحصر فى ضياع مبالغ كبيرة تُشَكِّل لدى الكثيرين (تحويشة العمر) التى حرموا أنفسهم من أجل تحقيق أمل الحج، إضافة إلى الأذى النفسى من ضياع الفرصة بعد أن لم يبق هناك قدرة على توفير مبلغ آخر. لذلك كان يُتوقع من بيان وزارة السياحة أن يشير إلى الإجراءات التى ستتخذها الوزارة ضد هذه الكيانات التى تمارس النصب والاحتيال تحت غطاء أنها تعمل فى مجال تشرف عليه الوزارة.

نقلاً عن "الأهرام"