استقلال السلطة القضائية

مفهوم القضاء في كتب القانون والمراجع القانونية هو السلطة القضائية، ويُمكن تعريفها بأنها السلطة التي تختص بتفسير القانون وتطبيقه من أجل فض النزاعات بمقتضى هذا القانون، وقد تكون هذه النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والحكومة، وممكن أيضاً التعريف بأنه سلطة الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق عامة، ونجد هناك بعض الدول تتفوق بمؤشرات الفساد والشفافية المالية والإدارية، مثل الدنمارك والسويد وفنلندا ونيوزلندا وسويسرا وسنغافورة، بعكس العديد من الدول التي نجد تدخلاً وعدم وضوح فيها.

دعت المواثيق الدولية والمعاهدات العالمية إلى استقلال القضاء وأعطته السلطة المطلقة، ونصَّ الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الـ8 على «حق كل انسان في اللجوء إلى المحاكم المختصة في وطنه»، ونص العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الـ14 على أن «الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اي دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون».

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ودعمت الاحكام القضائية بالاستقلال في الحكم، وحُصنت الاحكام بالنظام القضائي في الدول المتقدمة في اختيار القاضي وألا يكون هناك تدخل في الاختيارات بالواسطة أو المفاضلة الاجتماعية من أقرباء أو أصدقاء في السلطة القضائية، فمن الصعب أن يكون أول سلالم القضاء بأن يُبنى الاختيار للقاضي على المجاملات وأساس القبول في هذا القطاع على المعارف والمحسوبيات الاجتماعية، لأن هذه الوظيفة لا تحتمل المجاملات الاجتماعية أو السياسية فهي أول سلم للإصلاح ومحاربة الفساد بالمجتمع، ومن الوظائف التي تتم بها أقوى أنواع العقاب للمتهم لتصل للإعدام. والمطلوب من الدول المتطورة محاسبة من يحاول تشويه أي سلطة في الدولة ويجب نشر الوعي الإصلاحي لجميع السلطات المهمة لترقى المجتمعات وتنمو وتتحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

لقد حرص الدستور الكويتي في مادته الـ162 على أنه «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات»، وتلا هذا النص، نص المادة الـ163 من الدستور، التي نصت على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».

وبهذا وضوح ودعوة للإصلاح المجتمعي للأفراد في الدولة، ومنها ينطلق مبدأ الثقة بين المواطنين والدولة، ويعم الأمن والأمان فيها.

نتمنى أيضاً أن تكون هناك أعداد أكبر لوجود النساء في السلطة القضائية، حيث إن الكويت تأخرت في قبول النساء في السلك القضائي على الرغم من جهوزية النساء المتخرجات في جامعات وكليات الحقوق؛ ليثبتن أنهن على قدر من المسؤولية المهنية في تقلُّد هذه الوظيفة، وجرت في السابق إثارة الجدل الرجعي، الذي تعوَّدن عليه النساء في الكويت بالتشكيك في قدراتهن، في العديد من المناصب والوظائف بإثارة ذلك الجدل العقيم، الذي ينتهي بكفاءة المرأة الكويتية وقدرتها لشغل المناصب العالمية أُسوة بالرجل الكويتي، وبعد عام 2006 أثبتت المرأة الكويتية بعد أن تقدمت طالبة حقوق بطلب لتصبح وكيلة نيابة وكانت حجتها أن القانون لا يشترط الذكورة ورفعت دعوى قضائية بأن الإعلان خالف القانون، وهنا ارتفعت الأصوات؛ لتطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتُقبل في هذه الوظيفة بأرقام بسيطة مقارنة بزملائها الرجال، ونتمنى القبول الأكثر للمرأة الكويتية ومن دون استحياء في هذا المجال.

ودمتم سالمين،،،

*نقلاً عن "القبس"