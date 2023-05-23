المسكوت عنه مرة أخرى

لم يكن المسكوت عنه فى الخطاب الخارجى والداخلى عن مصر غافلًا فقط عن تأثيرات الماضى من ناحية، وتأثيرات الثورة عليه من ناحية أخرى؛ وإنما أكثر من ذلك أن المعركة ضد الإخوان والإرهاب لم تنته مع سقوط مرسى، ولا الخروج من «رابعة»، وإنما امتدت فى حرب ممتدة على مدى عقد كامل كانت فيه مواجهة وحرب. الخطاب الذى يجرى حاليًا سكت عن ذلك كله، ولم يضعه فى إطاره التحليلى الذى جرى به عند التعامل مع أمم ودول أخرى حينما ترْتَجّ المؤسسات وتتسلل إلى الروح الوطنية نوبات الشك والاختلال. العلاقات المصرية الخليجية التى تبلورت أثناء هذه المرحلة لم تعد تحالفات استراتيجية كما كانت، وإنما باتت علاقات تجارية يُقاس فيها ما لا يُقاس، ويوزن فيها ما لا يوزن. السكوت بات مدويًا عندما تداخلت الحرب ضد الإرهاب والعدوان على الهوية المصرية والعربية معًا، عندما حلت «جائحة الكورونا» التى استمرت فى المنطقة العربية والعالم لقرابة عامين ونصف العام لم تتوقف فيها مصر عن النمو، ولا عن التنمية، ورغم التكلفة العالية للوباء، فإن مصر خرجت منها بأقل الخسائر البشرية، وبالمقارنة مع دول أوروبية وأمريكية فإن أعلامها كانت مرفوعة.

وقتها ذاع فى الكتابات الغربية أن الأرقام المصرية كانت «مضروبة»، وعندما انتهت الأزمة ساد الصمت، وظل السكوت مستمرًّا دون حساب لما تركه البلاء من آثار وأثقال على المجتمع والدولة. وكأن كل ذلك ليس كافيًا فإن الخطاب عن مصر، وسط حساباته الاقتصادية المعقدة، لم يحدث أبدًا أن قام بحساب المليارات التى تكلفتها مصر فى المعركة الصحية، ومعركة اختلال سلاسل التوريد، وانخفاض السياحة؛ ثم كيف تضاعف ذلك كله مع نشوب الأزمة والحرب الأوكرانية. القول بأن كل ذلك وقع على العالم كله هو قول صحيح، ولكنه ناقص لأن كل دول العالم ليست واحدة فى حساسيتها لتقلبات العولمة ونتائجها المختلفة؛ ومع ذلك كان المنهج المصرى هو تصحيح الاختلالات الكبرى فى البنية الاقتصادية والاجتماعية المصرية.

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وهنا تحديدًا كان السكوت الأكبر، والاستسلام الأعظم لتجاهل المنطق الذى قامت عليه العملية التنموية المصرية خلال السنوات الثمانى الماضية. وبالمناسبة، فإن التجاهل كان هائلًا لزمن التجربة ومدى كفايتها لتحقيق التوازنات المطلوبة لإقامة اقتصاد قوى ومستمر، ويتحمل الضربات الخارجية دون وجع. ما شاع إلى جانب السكوت والصمت هو تجاهل حقيقة التحدى الكبير الذى واجهه الحكم فى مصر والقائم على خلل العلاقة بين السكان والأرض، واحتباس الأولين فيما لا يزيد على ٧٪ من المعمور المصرى، مع زيادة سكانية تزيد على ٢.٢٪ سنويًّا، أى ما يزيد على ٢ مليون نسمة كل عام. أكثر من ٢٠ مليونًا إضافية كان على مصر مواجهتها دون نقص غذاء ولا عطش ولا انخفاض فى كهرباء أو طاقة أو غياب لسكن؛ مع تحقيق معدل نمو إيجابى طوال الوقت. لم يكن ما حدث فى مصر خلال السنوات الثمانى مجرد «طرق وكبارى»، ولا مشروعات «أفيال بيضاء» ولا أبنية تصيح «واو WOW»، على حد تعبير «روبرت سبرنجبورج». لم يكن أى من ذلك حادثًا، وإنما مضاعفة مساحة المعمور المصرى حتى قاربت ١٥٪ من مساحة مصر الكلية. الصمت كان مدويًا تمامًا أمام الاقتراب المصرى من أقصى الجنوب الغربى فى العوينات، وكذلك الاستثمار المصرى حتى الشمال الشرقى فى سيناء، وكذلك بعث نيل جديد على الامتداد من توشكى فى الجنوب حتى الدلتا الجديدة فى الشمال، بالإضافة إلى الانطلاقة المصرية التاريخية من النهر إلى البحر من السلوم فى الشمال الغربى حتى حلايب وشلاتين فى الجنوب الشرقى.

تصحيح الخلل التاريخى الذى دام لآلاف الأعوام بين السكان والوادى، والبشر والنيل، والتقدم بين النهر والبحر، لم يكن ملحوظًا وإنما بات غير معقول دون إقامة مدن جديدة. أصبحت «العاصمة الإدارية الجديدة» كثيرة على الأمة المصرية، التى بات مكتوبًا عليها أن تعيش فى عاصمة مكتظة بالعشوائيات، وفى طرق يفيض منها الازدحام.

الطريف أن السكوت لم يشمل فقط السعى المصرى لتصحيح هذا الاختلال التاريخى، وإنما ما كانت تسعى له الإدارة المصرية لتصحيح الاختلالات الأخرى بين الاقتصاد الريعى من قناة السويس والنفط والغاز وتحويلات العاملين فى الخارج؛ والاقتصاد الحقيقى ممثلًا فى الزراعة والصناعة والخدمات، وما يلزمها من تعليم وصحة وثقافة. ما جرى وسقط من الذاكرة البحثية والعلمية لمجموعة «كارنيجى» بقيادة «يزيد صايغ» أن مصر تسعى من خلال مشروع «حياة كريمة» لتحديث الريف المصرى كله، وهو ما لم يحدث بهذا الشمول والعمق منذ أزمنة الوالى محمد على والخديو إسماعيل. لا أحد اطّلع فى حساباته ونظراته على مدن مصر ولا المدارس ولا المستشفيات ولا الجامعات الجديدة المنتشرة فى كافة ربوع مصر.

المسكوت عنه فى ذلك كله كان الدور الذى قامت به القوات المسلحة المصرية فى هذه العملية التاريخية التى بدأت برفع القدرة التنافسية المصرية لقناة السويس عندما تصدت لمشروع القناة الجديدة، ومحور القناة التنموى، الذى لم يزد فقط من موارد الدولة المصرية، وإنما جعل مشروعات إسرائيلية وروسية أقل تنافسية مما كان عليه الحال. والحقيقة هى أن كل دولة من دول العالم «القومية» كان لها الرابط المعبر عن هويتها ووجودها، والذى يختلف من دولة إلى أخرى؛ قد يكون عائلة مالكة فى بريطانيا أو السويد أو النرويج، ولكنه يكون شيئًا آخر كثورة عارمة فى فرنسا. فى مصر فإن الجيش المصرى كان هو الذى نسج الهوية الوطنية المصرية منذ كان تحت قيادة «إبراهيم باشا» الألبانى، حتى العصر الحديث. كان طبيعيًّا فى تنمية تسعى إلى مواجهة الاختلالات الكبرى أن تعبئ الطاقة والقدرة والعلم العسكرى المصرى فى الوصول إلى ما لا يمكن الوصول إليه؛ ومواجهة تحديات الصحراء والجفاف بانضباط وعزم.

دور القوات المسلحة المصرية فى عملية التنمية فى وقت مواجهة الإرهاب ربما يحتاج مقالًا أو كتابًا آخر، ولكن تسجيل الصمت الذى ألَمَّ بدورها من قِبَل الساكتين كان لابد منه؛ ومحاولة استبعاده لصالح تشجيع القطاع الخاص هى مغالطة للاحتياجات المصرية الحالية والمستقبلية، التى تتطلب مع الزيادة السكانية معدلات للتنمية تتجاوز ٨٪ سنويًّا تحتاج تعبئة لكل الموارد الوطنية. القضية فى مصر ليست دور العسكر فى مواجهة المدنيين، ولا القطاع العام فى مواجهة القطاع الخاص، وإنما كيف يقوم كل طرف بدوره فى التنمية المصرية، التى تجمع ما بين دولة مساحتها مليون كيلومتر مربع وسكانها من المصريين، الذين يبلغون ١٠٥ ملايين الآن، مضافا إليهم ١٠ ملايين أو أكثر من اللاجئين. إدارة الثروات المصرية تتطلب كل الطاقات، لا يُستبعد منها طرف ولا يُستثنى؛ وفى أزمنة ليست بعيدة كانت طلائع الجيش الأمريكى هى التى ذهبت إلى تخوم Frontiers الدولة الأمريكية الوليدة حتى وصلت إلى المحيط الباسفيكى عابرة القارة الأمريكية، التى بدأت فى ١٣ ولاية على المحيط الأطلنطى.

*نقلاً عن "المصري اليوم"