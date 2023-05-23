الدين الأميركي واللعب بالنار

إذا كنت تفكر في نفسك "يبدو أن هذا العرض الدرامي لسقف الدين الأميركي يظهر تقريبًا كل عام"، فأنت لست بعيدًا عن الحقيقة. على مدى القرن العشرين، تم رفع سقف الدين الأميركي حوالي 90 مرة، وخلال فترة رئاسة الرئيس أوباما لمدة ثماني سنوات، اضطرت الحكومة إلى رفعه 11 مرة.

يتم استخدام هذا السلاح الذي يستخدمه الكونغرس مرارًا ضد الرئيس للحصول على تنازلات سياسية من الرئيس، في معظم الأحيان تتعلق بالحدود المالية أو تقليل العجز، لكنه يحمل مخاطر عالية للغاية تلحق الضرر بالناس العاديين واستقرار الاقتصاد العالمي. بينما تتمنى البلدان الأخرى فقط أن تكون قادرة على الاقتراض في المقام الأول، تلعب أميركا بالنار في كل مرة تتجادل فيها حول مقدار المزيد من الديون التي يمكن أن تقترضها.

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التهديد الذي يقترب دائمًا هو أنه إذا لم يتم رفع سقف الدين في الوقت المناسب، فلن يكون بإمكان الحكومة الأميركية دفع فواتيرها أو سداد ديونها، مما يؤدي إلى عجز القوة الاقتصادية العالمية الرائدة عن سداد ديونها وإرسال الاقتصاد العالمي إلى حلقة ممكنة من الكوارث.

في عام 2011، بعد مناقشات طويلة حول رفع سقف الدين، تم تخفيض تصنيف الائتمان الأميركي من قبل ستاندرد آند بورز، مما أدى إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2000 نقطة، وبشكل حرفي، مليارات الدولارات من تكاليف الاقتراض المرتفعة. نتائج هذه الاضطرابات عالمية، حيث يظل الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.

كثير من هذه التأثيرات هي مؤشرات لتأثيرات أكثر خطورة لعدم سداد الدين الفعلي للولايات المتحدة، والتي اعتبرتها وزيرة الخزانة جانيت يلين "مرجحة جدًا" في رسالتها الأخيرة إلى الكونغرس، محذرة من الموعد النهائي الصعب في الأول من يونيو. إذا لم يتم رفع سقف الدين، فإنه سيتوقف دعم الشؤون الاجتماعية والمدفوعات الداعمة الأخرى لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري ومعدلات البطالة في جميع أنحاء العالم، وسيدفع أسعار السلع الهامة مثل النفط والقمح نتيجة لـ"الأقساط الخطرة"، مما يجعل الغذاء والوقود أكثر تكلفة للجميع في جميع أنحاء العالم. مثلا، المرأة المصرية الفلاحة الفقيرة التي تحاول إطعام أسرتها ستكون واحدة من أول المتضررين. كما رأينا كثيرًا، فإن الفقراء هم دائمًا من يدفعون أعلى ثمن لفشل الأكثر امتيازًا، في هذه الحالة يتفاوض السياسيون الأميركيون من أجل مكاسب سياسية صغيرة نسبيًا.

الفقراء، بالطبع، غير قادرين على اقتراض أي ديون، وبالتالي فإن المرأة المصرية الفلاحة لن تتمكن من الاستثمار في حصادها القادم أيضًا، مما يعزز دورة الفقر. بالمقابل، يمكن للأميركيين اقتراض أموال بأي مبلغ يرغبون فيه، وبأدنى تكلفة. إذا توقفت أميركا عن الاقتراض، فإن أزمة ستؤثر على قيمة الدولار وقابلية اقتصاد أميركا نفسه. سوف يضعف تكرار السيرك السياسي حول سقف الدين الأميركي قوة الدولار على المدى الطويل، حيث يتأكد تآكل الثقة. في الواقع، يعرقل النظام الحزبي الأميركي السياسة ويأخذ العالم كرهينة.

في عالم مترابط للغاية، حيث يتم تسوية نحو 90% من صفقات الفوركس العالمية بالدولار، وحيث يصل حجم التداول اليومي المتوسط إلى حوالي 6 تريليونات دولار، فإن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي واضحة جدًا.

من المؤسف جدًا أن لم يقترح اقتصاديون رئيسيون بدائل، أو حتى إن النظام السياسي الأميركي نفسه لم يجد طريقة لتجنب تكرار احتجاز سقف الديون الأميركية كرهينة عالمية. من غير المقبول أن يُسمح للمشاحنات البسيطة بين الأحزاب السياسية الأميركية أن تهدد معاش المليارات حول العالم. حان الوقت لكي نفكر جميعًا بقليل من الذين هم أقل حظًا منا، بدلاً من محاولة زيادة مكاسبنا بشكل أناني بغض النظر عن النتائج.