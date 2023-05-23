منصات التواصل تخلط الحابل بالنابل في سوق الإعلام والإعلان

على مدى عقود، بل قرون، والمادة الإعلامية تسير في اتجاه واحد، من المنتج إلى متلقٍ يتلقف ما يشاهد أو يقرأ أو يسمع بسلبية كبيرة، وإن كان من ردة فعل فلن تتجاوز اللحظة والمكان في معظم الأحيان. على هذا الأساس ازدهرت مؤسسات الإعلام بكل أشكالها وتطورت عبر الأزمان، سواء تلك المعنية بالأخبار، أو المعنية بالترفيه.

بدأ التغير الجذري الأول في المعادلة تلك قبل أكثر من عقدين مع بزوغ القنوات الفضائية أولا ثم تبعها الإنترنت. ومع كل سنة تطور تبدلت، تدريجيا ولا شعوريا، تلك العلاقة الأحادية ذات الاتجاه الواحد لتصبح في اتجاهين، وبلغت مداها مع منصات التواصل الاجتماعي التي توالدت وانتشرت مثل النار في الهشيم.

مادة اعلانية

أصبح المستهلك مشاركا فعالا في صناعة ذات المحتوى الذي كان حكرا على مؤسسات بعينها، وأصبحت الخيارات بالآلاف بعد أن كانت آحادا. اختلطت الأوراق وتغيرت الأذواق وأصبحت وفرة المحتوى وتنوعه وأماكن وجوده تسبب تخمة وإدمانا ينهش الوقت ويفصلنا عن ما حولنا إلى درجات مزعجة، بل مقلقة قد تأخذ وقتا طويلا قبل أن نعرف – بطريقة علمية - آثارها الصحية على أجسادنا وعقولنا.

كان المستهلك - مثلا- ينتظر ويتطلع بكثير من الشوق لمشاهدة برنامج معين يبقى أثره النفسي بعد مشاهدته معه زمنا، مثل من أخذ به الجوع مأخذا قبل أن يتناول وجبة دسمة. الآن أصبحت المادة الإعلامية تحاصره، بل جزءا منه، مثل ملبسه يحملها في تلفونه، بكل أنواعها وخياراتها التي لا حد لها. أصبح تذوقه للمحتوى مختلفا يشبه من يحاول الأكل وهو متخم أصلا، لم تعد تهز أحاسيسه بالطريقة ذاتها التي سادت طويلا.

أضف لذلك أن ذات المستهلك أصبح صانعا لذلك المحتوى وبدرجات منافسة لمؤسسات وشركات الإعلام، كما ونوعا. بل إن معظم المحتوى الذي يعرض على تلك المنصات من صنع المواطن العادي، وبعضا منه يحقق مشاهدات وردود فعل تفوق أرقام مشاهدة أشهر برامج الماضي القريب. فتى في السادسة عشرة من عمره (على سبيل المثال) صور دقيقتين فيديو لأفراد شرطة في مدينة أميركية يقبضون على مواطن اسمه جورج فلويد ويخنقونه حتى الموت، ليهز ذلك الفيديو أمريكا ويعري ما فيها من خلل وعنصرية ضد فئة من مواطنيها. وقس على ذلك كل يوم من مليارات الساعات التي تنتج في الجانب الترفيهي أيضا، وبنفس القوة والتأثير. كل هذا خلال سنوات قليلة، ولك أن تتخيل الوضع بعد عقد وأكثر.

امتد لهيب منصات التواصل لينفض ويشتت ويفتت سوق الإعلان الى قطع صغيرة متناثرة. إيرادات الإعلان كانت بمثابة الأكسجين الذي تعيش من خلاله تلك الشركات والمؤسسات الإعلامية. انقرض إلى الأبد عصر الضربات الكبرى خاصة في صناعة الترفيه. كذلك الأخبار، العاجل منها وغيره، أصبح الحصول عليها أسرع وأسهل عبر تلك المنصات.

تغيرت أيضا نظريات التسويق وتطبيقاته التي درست وسادت على مدى أكثر من قرن. أصبح التبضع شيئا فشيئأ اونلاين، وأصبح بعض المؤثرين أقوى لتسويق بعض المنتجات من قنوات برمتها، وأصبح بالإمكان ملاحقة الزبون بطريقة شخصية عبر معرفة أذواقه في بضائع ومنتجات بعينها من خلال التجسس على تصفحه للإنترنت ولتلك المنصات والمعلومات المدونة عنه. سلوك المستهلك تغير لتتغير معها تكتيكات التسويق، ومنها تسويق المنتج الإعلامي. أصبح رأي المستهلك في المنتج يؤخذ في الاعتبار وبطريقة آنية، عبر تلك المنصات وأمام الجميع بمن فيهم المستهلكون الآخرون. علاقة تداخلية يؤثر فيها كل على الآخر.

ولنفهم أكثر ما حدث ويحدث، علينا النظر للخلف قليلا، لعشر سنوات فقط، ونسأل هل ما زلنا نشاهد التلفزيون ونقرأ الصحف كما كنا آنذاك؟ ونسأل كيف نستهلك جرعاتنا اليومية إعلاميا. ونسأل كيف تؤثر آراء المستهلكين الآخرين في اتخاذ قراراتنا لحجز فندق ما أو السفر لمكان ما أو لشراء بضاعة بعينها. والعديد العديد من التساؤلات والتأملات لما يحدث في الباحة الضخمة للإعلام بكل تجلياته. وعليها قد ندرك شيئا مما سيحدث في المستقبل المنظور.