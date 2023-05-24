لا تنتخبوهم!

تنص أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، على أنه لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة و«أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها». وفي وقتنا الحالي فان الطفل في الروضة وبداية المرحلة الابتدائية يجيد الكتابة والقراءة باللغة العربية، بل وباللغة الانكليزية بخاصة اذا كان ملتحقا بمدرسة أجنبية، وكذلك يجيد التلاميذ في الروضة والمرحلة الابتدائية استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والايباد في البحث عن المعلومات الحديثة وغيرها، وبهذا فان هؤلاء الصغار ومن سبقهم من خريجي مثل هذه المدارس ومن التحقوا بالجامعات الراقية، هم من يجب ان يكونوا ممثلين للشعب بمجلس الامة لمجلس 2023، ويجب ان يوحدوا جهودهم ويتقدموا بمقترح لتعديل احكام القانون رقم 35 لسنة 1962، لتغيير عبارة: «أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها» الى: «ان يجيد اللغة الانكليزية وان يجيد استخدام الحاسوب»، وذلك لضمان ان يتابع التطورات العالمية بالمجالات المتنوعة، ويقوم بتنفيذها في الكويت، للتأكيد على التطوير والحرص على جودة الانجاز. ولأهمية هذا الامر، ولضمان حصول الكويت على مكانة متقدمة وانجازات متميزة بين الدول المتقدمة، وكذلك بين دول مجلس التعاون الخليجي، فلا بد ان ينتبه الشعب الى أهمية اختيار ممثليه بالمجلس بحيث يكونون من حملة الشهادة الجامعية والافضل ان يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه، لضمان التأكد من كفاءتهم وخبرتهم في البحث عن سبل التطوير الجديدة في كل المجالات بالدول المتقدمة والتواصل مع القائمين على التطوير بها للاطلاع على مشاريعهم وسبل تنفيذها لتحقيق التنمية بالكويت. فكيف لنائب بمجلس الامة (الجهة التشريعية بالدولة) الا يكون على اطلاع على الانجازات العالمية بمجالي التنمية والتطوير؟! ولهذا السبب نجد ان من كان يعرقل الانجازات بالمجالس السابقة هم النواب الذين لا يتواصلون مع الاحداث بالعالم ولا يتعلمون أو يتعظون منها! ولم تحقق تلك المجالس اي تطوير في مجال التعليم، بل اصبح التعليم في احيان كثيرة، مرتعا للغش والتزوير واصبحت العديد من المدارس مكانا لترويج المخدرات، لقيام مثل هؤلاء النواب بتعيين معارفهم غير الاكفاء في الغالب، بالمناصب القيادية في مؤسسات التعليم مما تسبب في ضياع مستقبل اجيال من المتعلمين.

*نقلاً عن "القبس"

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