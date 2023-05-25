فى العالم خطاب استثمارى جديد.. كيف نشارك فيه؟

دُعيت الأسبوع الماضى لحضور الاجتماع السنوى الذى ينظمه مركز إيطالى للبحوث الاقتصادية اسمه «European House - Ambrosetti» فى مدينة «سورينتو» المطلة على البحر بجنوب إيطاليا، وكان موضوعه هذا العام «الاستثمار والتعاون بين شمال وجنوب البحر المتوسط».

المؤتمر ليس مجرد حدث سنوى يلتقى فيه المشاركون من مختلف الدول من أجل الكلام، بل تسبقه استعدادات ودراسات تكاد تستغرق العام السابق، بحيث يطرح على المشاركين - قبل حضورهم - تصورًا حول مستقبل الاستثمار والتنمية فى المنطقة، ليكون محورا للنقاش بدلا من ترك السجال منطلقا فى كل اتجاه كما يحدث كثيرًا.

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الورقة البحثية التى أعدها المركز تبدأ- بطبيعة الحال - من منظور إيطالى، وتطرح تحويل جنوب البلد الأقل ثراء وتنمية إلى مركز للاستثمار لأوروبا الجنوبية، ثم مركز للتعاون بين دول شمال البحر المتوسط الأوروبية ودول جنوب المتوسط العربية. وتحدد الدراسة أربعة مجالات رئيسية للتعاون هى: (السياحة، والطاقة، والنقل البحرى، والصناعات البيئية).

الذى لفت نظرى أن العروض والكلمات المقدمة من جميع المشاركين سواء من الدول العربية أو الأوروبية حول مزايا وعناصر جاذبية الاستثمار فى بلادهم لم تعد تدور حول العوامل القديمة التى كانت محور النقاش، والمقارنة منذ عشرين وثلاثين عاما، مثل: سرعة تأسيس الشركات، والحصول على تراخيص، والحوافز الضريبية، وأسعار الأراضى.

وغير ذلك من مؤشرات قياس الأعمال التى كان يجرى مقارنتها فى السابق. الحوار تغير تماما. والمقارنات بين الدول أصبحت فى مجالات مختلفة، وباستخدام مؤشرات لا علاقة لها بالقياسات الإجرائية القديمة.

المقارنة والتباهى بين الحاضرين فى المؤتمر اعتمدا على خمسة عوامل أساسية: (١) مستوى التعليم العالى والفنى، وتوافر قوة العمل المؤهلة لاستقبال الاستثمار. (٢) مستوى الاستعداد فى مجال تكنولوجيا الاتصالات.

(٣) توافر البنية التحتية اللازمة لخدمة الاستثمار، خاصة البنية اللوجستية من موانئ ومطارات وطرق ومخازن. (٤) درجة استقرار القوانين وشفافيتها وفاعلية نظم فض النزاعات. (٥) قدرة الاقتصاد والصناعة بالذات على التحول للإنتاج الداعم للبيئة.

كل وزير وكل مسؤول حكومى تحدث فى المؤتمر تناول بشكل أو بآخر واحدًا أو أكثر من هذه المحاور، لوصف «جاهزية» بلده للمشاركة فى التعاون الاستثمارى المطروح للنقاش. ربما أن كلام بعضهم - خاصة من أشقائنا العرب - كان مبالغا فى الوصف الإيجابى والتفاؤل.

وأن النبرة «التسويقية» غلبت على الوصف الواقعى.. ولكن تعليقى ليس على صحة أو دقة الكلام، بل على تحوّل المقارنة فى الخطاب الترويجى والاستثمارى السائد عالميًّا من المعايير الإجرائية إلى جوانب أكثر عمقًا وأهمية فى وصف مناخ الاستثمار.

أطرح هذه الفكرة وفى بالى - بالطبع - مصر واقتصادنا القومى.. والذى أقترحه تحديدًا على الدولة فى ظل اهتمامها المتزايد بملف الاستثمار أن تتبنى - وتتعاون فى ذلك مع المجتمع والقطاع الخاص والجامعات - خطابًا استثماريًا أكثر حداثة وأكثر ملاءمة لطبيعة التنافس العالمى الذى نعيشه.

أكيد أن تأسيس الشركة والترخيص لها، والحصول على موافقات التشغيل والبناء والإقامة والجمارك.. وغير ذلك من إجراءات الاستثمار فى غاية الأهمية.. ولكن دعونا نجتهد فى هذه الأمور، باعتبارها الحد الأدنى المطلوب.

أما إذا كنا راغبين فى جذب استثمارات طويلة المدى وإيجابية الأثر، فلابد من تبنى معايير مختلفة تخاطب مستثمرى اليوم من كل أنحاء العالم، وتقنعهم بأنهم مقبلون على اقتصاد تنافسى بالمعنى الأعمق؛ فيه عمالةٌ مدربة، واحترامٌ للعقود، وحرصٌ على البيئة، وضرائب ورسوم محددة، وتكنولوجيا اتصالات حديثة، وبنية تحتية جيدة، وسياسة اقتصادية مشجعة للاستثمار وحامية للمستثمرين.

ملاحظة ختامية: لم تكن مصر ممثلة رسميًّا، رغم دعوة عدد من المسؤولين، بينما كان الحضور العربى قويًّا من المغرب وتونس والجزائر وليبيا، والأوروبى كذلك بوزراء من فرنسا والبرتغال وإسبانيا والبرتغال، بجانب عدد من الوزراء الإيطاليين. وأتمنى أن تكون مشاركتنا العام القادم أكثر فاعلية.

نقلاً عن "المصري اليوم"