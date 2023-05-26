التوجيه والتربية... لا التعليم بالتلقين

حالة طوارئ يعيشها التربويون والمعلمون في كل مكان متقدم يهتم بالإنسان وينظر إلى المستقبل ويدرك التحولات الهائلة التي تجري في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتسارعة.

حالة الطوارئ تلك تتضمن مراجعات للمناهج وتفكيراً في تقليص سنوات الدراسة للحصول على الثانوية ومراجعات للكتاب وللفصول وللمكان وللتعليم عن بعد، حيث يعيش العالم مخاضاً للولوج في عالم رقمي بتعليم يتواكب وهذه الثورة المتسارعة.

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أسئلة يطرحها التربويون والساسة المشرعون، قبل أيام استدعى الكونغرس الأميركي سام ألتمان الرئيس التنفيذي للقنبلة الرقمية في الذكاء الاصطناعي التي خرجت قبل أشهر "ChatGPT" والتي تعطي معلومات مكتوبة بلغات متعددة خلال ثوانٍ.

الهدف من الاجتماع مع الكونغرس هو الاستماع بالتفصيل للتحذير الذي أطلقه ألتمان وآخرون من ضرورة التشريع المبكر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان.

المشرعون والتربويون يدرسون تأثير هذا الانفجار المعلوماتي في الذكاء الاصطناعي في الدراسة والتعليم والبحث العلمي والأوراق البحثية الأكاديمية.

يتفق المربون على قلب مفهوم التعليم التقليدي وتحويله من التلقين إلى التوجيه والتربية، التوجيه للحصول على المعلومة، والتربية الأخلاقية التي تدفع الطالب إلى البحث والتفكير والتمحيص والنقد والتحليل لتفجير قدرات التلاميذ إلى أقصى مدى، بدلاً من تلقينهم ما ورثناه وحفظناه ممن علمونا والذين بدورهم تعلموا ممن سبقوهم، كي لا يخرج لنا جيل من البلداء الذين يبصمون ويحفظون من دون تفكير ومراجعة ورفض ومناقشة وتحليل وتفنيد، يرددون كالببغاوات من دون فهم واستيعاب.

فلسفة التعليم في عالم الذكاء الاصطناعي تستدعي المراجعة الشاملة لمثلث التعليم الذي تتكون أضلاعه من المعلم والتلميذ والمكان، وتستوجب تهيئة المعلم الحديث الذي يستوعب التغيرات الرقمية ويفهم الذكاء الاصطناعي وآثاره على المعرفة والتحصيل العلمي، التلميذ هو تلك الأمانة المستقبلية التي نشكلها في المكان الذي يهيئ للتلميذ عوامل التحصيل بحرية وقدرة على النقد والمراجعة والتحليل.

عشت أكثر من 40 عاماً بين أروقة الجامعات، طالباً ومدرساً ومعيداً وأستاذاً وعايشت أجيالاً متعددة وتابعت جيل ما قبل الثورة الرقمية والجيل الحالي الذي نشأ وترعرع في أحضان الهواتف الذكية وفي كنف الحواسيب المحمولة.

لاحظت تلاشي التفاعل الإنساني والمعرفي بيني وبين طلابي، ووصل هذا التلاشي أحياناً إلى حد الانقطاع التام في بعض المحاضرات، ووجدت نفسي أكرر أحياناً محاضرات قمت بتدريسها قبل عقود، لكن بأدوات جديدة، فقد توفت السبورة السوداء وانتقلت الطباشير إلى رحمة الله وماتت المساحة بعد موت الطباشير مباشرة حسرة وندماً وجفت الأقلام وتكسرت على لوحات المفاتيح وشح الورق وندر الكتاب.

وقفت في مواجهة جيل منكب على شاشاته لا شأن له بنقاشات الفكرة ورفضها أو الاتفاق معها، شعرت وزملاء كثر بثقل المسؤولية، ورحنا ولا نزال نطرح فكرة التجديد لنصطدم دوماً بالقديم ويمنعنا حاجز التلقين وتقف سداً منيعاً في وجوهنا عوائق التعليم التقليدي المتخم بالغيبيات التي لا تقبل النقاشات.

تتخرج أجيال من الثانوية العامة وهي معبأة بالفكر الغيبي الذي يمنع التساؤلات ويرفض المراجعات ويحرم النقد والرفض لثوابته، فتعاني الأمرين في المرحلة الجامعية من أن تشعل نور النقد والتحليل في عقل هذا الطالب الذي تبرمج على التلقين والتسلم والتسليم لما يصب على مسامعه من معلم تقليدي يفرض الفكرة ولا يقبل بنقدها ومراجعتها.

المعلم التقليدي يلقن التاريخ ويسرده سرداً مغلفاً بقدسية لا يمكن اختراقها، يختلط الدين بالتاريخ، فتضفى قدسية الدين على أحداث التاريخ وشخصياته، ويشحن التلميذ شحناً بالتسليم للقدر والمكتوب من دون محاولة لتغيير مسار حياته والتخطيط المسبق لها أو الإبداع والابتداع لتغييرها، فنخلق جيلاً من الاتكاليين باسم التوكل، وخمولاً فكرياً نتوارثه جيلاً بعد جيل، ربما نحصل على جيل متدين لكنه غشاش، جيل يصلي لكن صلاته لا تنهاه عن الغش في الامتحانات أو سرقة البحوث العلمية، ربما لأن هناك من أفتى له بأن الغش في العلوم الدنيوية جائز.

أمواج من التساؤلات تطفو على بحر المعلومات الذي تبثه الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وكل التساؤل يصب في جوهر واحد، كيف سنعمل مستقبلاً على توجيه وتربية الأجيال المقبلة، لا تعليمها بتلقينها؟

نقلاً عن "إندبندنت عربية"