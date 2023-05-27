محاكمة ساركوزى

صار ساركوزى أول رئيس فرنسى يصدر ضده حكم قضائى بالسجن مع النفاذ، فى عهد الجمهورية الخامسة التى بدأت عام 1958، وكان أهم ملامحها وجود رئيس قوى للدولة يجسد روح الأمة، وفق وصف مؤسسها الرئيس شارل ديجول. وأما فى الأحكام مع وقف التنفيذ فقد سبق ساركوزى رئيس واحد فقط هو جاك شيراك. ولا تشمل إدانة ساركوزى، البالغ 68 عاما، إلا تهمة الفساد واستغلال النفوذ، وهى واحدة من تهم متعددة تراكمت وتلاحقه طوال سنوات حكمه وبعدها، ولا يزال بعضها فى مراحل إجرائية، ومنها تهمة بأنه تحصل على نحو 50 مليون يورو، ليست كلها من العقيد الليبى معمر القذافى. ولا تنحصر التهم الخاصة بليبيا فى تمويل حملتيه فى الانتخابات الرئاسية الأولى والثانية، وعليها شهادة من سيف الإسلام نجل القذافى الذى اعترف فيها بأنهم دعموه بالمال فى سعيه للرئاسة، وقد سجل شهادته وبثها فى أرجاء العالم عبر الإنترنت، وإنما فيها أيضا أموال مباشِرة مقابل تسهيله استصدار قرارات من حكومته بتقديم سلاح فرنسى متطور إلى ليبيا. ومع غرابة أن يكون ساركوزى بعد كل هذا من أعلى الأصوات المطالِبة بالإطاحة بالقذافى، فقد رجَّح محللون فرنسيون بأنها كانت تغطية منه على تعاملاته المدانة مع القذافى ونظامه. وأما الحكم واجب النفاذ، الذى صدر الأسبوع الماضى، فبحبسه ثلاث سنوات منها اثنتان فى منزله، سنة منهما وهو يرتدى سوارا إلكترونيا كجهاز إنذار يراقب التزامه بشرط عدم مغادرة المنزل، والسنة المتبقية من الثلاث يقضيها فى السجن.

هذا الحكم الأخير ضد ساركوزى، مع ملفه الذى لا يزال مفتوحا ويقبل إضافة اتهامات أخرى، وبقدر ما ينطوى عليه كل هذا مما يؤكد قوة النظام الديمقراطى القائم على سيادة القانون فى ملاحقة أعلى سلطة فى البلاد، فهناك أيضا أسئلة قوية يطرحها نفس السياق، منها: كيف تخدر النظام طوال سنوات فى إثبات مثل هذه الجرائم الكبرى؟ وهناك توقع آخر من الوارد أن يكون له أثر فى المستقبل القريب من خصوم ساركوزى، بعد أن صار فى يدهم سلاح يمكنهم به الحفر فى قراراته القديمة وتوافقاتها مع مصالحه الشخصية، يُحَفِّزهم منطق أن الفاسد لا يبدأ فساده عندما يتقدم به العمر وعندما تتعاظم مسئولياته.

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نقلاً عن "الأهرام"