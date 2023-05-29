نواب الأمس.. ونواب الغد

في السادس من شهر يونيو المقبل، ستتحول بيئة الكويت السياسية والاجتماعية إلى سباق نحو صناديق الانتخابات، وفاء للمسؤولية الوطنية في المشاركة، وسعياً لبرلمان يترجم آمال الكويتيين في كل وجه من وجوه الحياة، بحثاً عن اللائق والقادر للوفاء بهذه المسؤولية الثقيلة، التي لم يتوصل إليها البرلمان السابق، فتكاثرت عليه الاعتراضات، فجاء أجله بأسرع مما كان يتوقع خصومه من النواب السابقين.

ويتذكر الكويتيون ضيقهم من تكاثر الأخطاء في إجراءات الافتتاح وكذلك في اختتام دورات المجلس مع تواصل حوادث الإبطال التي أصابت المجلس، واستغرابهم من هفوات المسؤولين عن الترتيبات، متصورين بأنها لن تتكرر، فإذا بالدعوة تأتيهم للتصويت بعد الوقوف على عيوب في الإجراءات.

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منذ فترة جاءني اتصال هاتفي يستغرب فيه السائل من كثرة عيوب برلمان اليوم وغيابها عن سياسة برلمان الأمس، مستفسراً عن المسببات..

ويمكن أن أشير إلى بعض الملامح التي سببت التبدلات:

أولاً - كانت جسور التفاهم بين نواب الأمس وبين القيادة مفتوحة، تزينها تبادلية الثقة والاحترام، وتغذيها أحضان الألفة بين النواب والمسؤولين، ويشحنها الاطمئنان لحسن النوايا.

كان الشيخ عبدالله السالم يحمل وعياً سياسياً متطوراً اتسعت أبوابه للتواصل مع المواقع المؤثرة في حياة الكويت سياسياً وتجارياً واجتماعياً، تولدت فيها علاقات ثقة واطمئنان مع اجتهادات لتحصين أمن الكويت، والحفاظ على وحدتها وسيادتها...

ثانياً: جاءت التبدلات التي مست التركيبة السكانية بفتح مسار التجنيس خلال فترة الستينيات، الأمر الذي بدل الخريطة السكانية إلى حد كبير، وتواجدت فيها نسبة عالية لم تكن جزءاً من التركيبة في عهد البحر والغوص وآخرين من صناع الكويت، ومع زيادة السكان تباعدت الأحياء ومواقع السكن وضعفت آليات التواصل وانحسرت معاني الألفة، وبرزت النزعة القبائلية التي ولدت فرعيات ورافقتها مبتكرات تعظم فرص النجاح، بما فيها تسخير المال وبناء قاعدة تبادلية الحصاد.

ثالثاً: لم يتعرف نواب الأمس على آليات التواصل التي توافرت لنواب اليوم، فلم تبرز التكنولوجيا لمسح مواقع المصوتين وتحديد هويتهم والكشف عن مواقع المؤثرين، وكذلك التعرف على جغرافية سكنهم في تسلسل المقام القبلي، كانت عوامل الصداقة وقدم المعرفة وطيبة المرشح عاملاً مؤثراً في الاختيار...

انتهى ذلك الفصل من واقع اليوم، وتولدت وسائل عدة، أبرزها التوسطات النيابية وإغراءات الترتيبات لوظيفة مضمونة، وتحصينات مغرية يقدمها المرشح للناخب على حساب النظام العام للدولة...

رابعاً: نبعت مستجدات في فنون تمويل حملات المرشحين، فرضها تضخم ميزانية الترشح التي تسعى إلى ترطيب خواطر بعض الناخبين، كما تسعى أيضاً إلى تلميع المرشحين بالتبرع للمشاريع أو تبني المبادرات الخيرية والاجتماعية، لم توجد هذه الظاهرة لدى نواب الأمس، ومع تضاعف المصاريف اشتد البحث عن خيِّرين يدعمون المرشح، سواء من أبناء القبيلة أو من داخل دائرة السلطة ومن أهل الجوار والمعارف، لم يمارس نواب الأمس هذه الفنون، فقد كانت القناعة سائدة بأنه إن نجح كان ضميره الحكم، وإن فشل فلن يطغى السواد على يومه، وسيمشي مرحاً من دون خدوش.

خامساً: تبدلات الزمن أصابت الأجندة - جداول الأعمال - ويعني الموضوعات التي تشد النواب للاهتمام بها، تنوعت أجندة الستينيات بجمع الهم المحلي مع العربي ووجود البعد الدولي، بينما تضاءلت الآن الاهتمامات بالقضايا العربية والعالمية، وطغت قضايا الداخل بفضل الشلل الطاغي.

كما ضمت تشكيلة الستينيات نواباً من الكويتيين الحاملين مشاعر أمة العرب، مدافعين عنها، تعالت أحياناً على الشأن المحلي، فقد كان أداء نواب الأيديولوجيات ظاهراً بقوة في أطروحات القضايا العربية، فلسطين أبرزها، وهموم سوريا والعراق، مع اشتباكات مصر مع الغرب، كما انتقلت مظاهر الحرب العربية الباردة إلى مقاعد النواب، بعضهم يتمنى صعود صوت العرب بطغيان بمفرداته، بينما هم الآخرين سلامة الكويت وعلاقاتها التاريخية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

غابت هذه الهموم عن ملفات نواب اليوم، فأولوياتهم محصورة في هموم الوطن، لا سيما في فترة ما بعد الغزو، كما انشغلت الدول العربية الأخرى بأولوياتها الوطنية، خصوصاً الجانب الأمني فيها، فانحسرت الأيديولوجيات وتضاءلت سطوتها.

سادساً: تسللت مشاحنات العرب إلى اهتمامات نواب الأمس، فبعضهم أخذ المبادرة باستحضار ملفات حول النشاط الوحدوي بين بعض الدول العربية، مثل سوريا والعراق ومصر، وأظهر اهتماماً غير عادي بهذا النشاط، فلا تخلو جلسات الماضي من استذكار الأحداث في الشام ومصر، بينما صارت أعباء نواب اليوم استرضاءات الناخب وتدليله والتخاصم مع الوزراء واستجوابهم لاستخراج ما يريدون...

أولويات ملفات نواب اليوم خرجت من إفرازات الغزو، بالتركيز على الشأن الكويتي الداخلي وعلاج إسقاطات الغزو وتحسين حياة المواطن.

سابعاً: لم يعرف نواب الأمس الشحن الإعلامي، ولم تكن لهم الحماسة لتوظيف وسائل الإعلام لشرح تصوراتهم وبرامجهم الانتخابية مع نفور من اللقاءات الإعلامية التي تستهدف التلميع في الإعلام للتصغير من طموحات خصومهم البرلمانية، بينما الحالة الراهنة يوجد فيها الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بتأثير قوي في إعلانات مدفوعة تأخذ شكل مسعى صحفي للوقوف على أفكار المرشحين.

ثامناً: لم يستسهل نواب الأمس استحضار المادة المتعلقة بالاستجواب لمسببات كثيرة، أبرزها الالتزام بالتقاليد الكويتية، والحرص على متانة الروابط التي تجمع بين النواب والوزراء، والابتعاد عن التصدع في العلاقات، واستثقال الإجراءات المرتبطة بسير الاستجواب وصعوبة هضم إفرازاتها، فلم تحدث حالات من الاستجواب في السنوات الأولى، بينما ارتبطت أسماء محددة في واقع اليوم، جعلت من مادة الاستجواب سلاحاً تشهره ضد الوزراء الذين لا يستجيبون للطلبات غير القانونية والمسببة للفوضى في إدارة الدولة، وتحول الاستجواب من ندرة الوجود إلى غزارة الحضور.

تاسعاً: لم تتوقف جهود نواب الأمس ووزرائه من التواصل في ما بينهم لتجاوز ما قد يبرز من سوء فهم، مع غرس ترابطهم بتراب الوطن، وتحصين وحدتهم الوطنية، واعتزازهم بحكم الدستور والالتزام بسيادة القانون واحترام مبادئ الدستور في وطن صنعوه على تربة طاردة، عبر تضحيات تجددت في مأساة الغزو، مدركين أن نظام الشرعية الدستورية الذي رسمه الشيخ عبدالله السالم منبع الجسارة التي أفشلت مشروع الغزو ومصدر المتانة للوحدة الوطنية.

كان نواب الأمس متفاعلين مع الحقائق التي تولدت منها الحياة البرلمانية، وسهلت مسارها، ولعل نواب الحاضر يستذكرون كيف جاء هذا الدستور الذي جمعهم في قاعة واحدة...

عاشراً: لم ينشغل نواب الأمس بقضايا الأمن، فقد كانت الأوضاع هادئة إعلامياً وإن كانت ساخنة سياسياً، ولم يكن في الأفق ما يوحي بشيء ما، ولهذا لم ينشغل نواب الأمس بالهاجس الأمني، بينما عاصر نواب اليوم مأساة الغزو وبعضهم عاشها في الداخل.

كما فرضت تجربة الغزو الأولوية للجانب الأمني الذي لم يقتطع ما يستحقه من اهتمامات النواب، المنشغلين بجوانب تنموية تهدف إلى راحة المواطن، بينما واقع البلد في تجاربه مع دول الجوار واضطرابات الإقليم يستوجب استحضار الهم الأمني على ما عداه، فلا فائدة من تطور في بلد غير آمن، وللعلم فإن من الحكام الحريصين على توفير الأمن للكويت كان الشيخ عبدالله السالم الذي استحضر الدستور واستدعى الرادع البريطاني حتى اكتمال البديل الكويتي...

باختصار الغزو مأساة لن ترحل عن حياتنا.

* نقلا عن "القبس"