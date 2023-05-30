حوار مع صديق قديم!

جاءنى صوته كما كان يأتى كل مرة خلال ما يقرب من ثلاثين عامًا من الصداقة، وبعد شهور من البعاد؛ ولكن التحية من ناحيته والبهجة من ناحيتى لم تستغرق وقتًا طويلًا، وإنما أخذت الطريق المعتاد للاشتباك فى الحياة المصرية: الهجوم القاسى على مقال الأسبوع الماضى «المسكوت عنه مرة أخرى»، الذى كان امتدادًا لمقال سبقه بعنوان «المسكوت عنه فى خطاب عن مصر». المقالان كانا نوعًا من التعليق على مجموعة من الدراسات عن مصر نُشرت من خلال مؤسسة «كارنيجى» الأمريكية تحت قيادة الباحث فلسطينى الأصل «يزيد صايغ» ومن باحثين أحدهم مصرى الأصل والآخرون من الأمريكيين المتمرسين فى الكتابة والبحث فى الشؤون المصرية. الدراسات كلها لا تختلف كثيرًا عن مجمل ما يُنشر عن مصر فى مراكز البحوث الأمريكية خلال السنوات العشر الماضية، ونقطة الانطلاق فيها هى «الانقلاب»- وليس الثورة- الذى جرى فى المحروسة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. التعليق فى المقالين لم يعد إلى جذور منطق الباحثين، وإنما اتبع واحدة من وسائل «تحليل الخطاب» وإظهار ما هو مسكوت عنه، وما لم يذكره أو يأخذه فى اعتباره عند الوصف والتحليل، فيجعل رؤيته مختلة وأيديولوجية أكثر منها علمية وصادقة.

صديقى العزيز صمت عن هذه النقطة كلية، وحتى يخفف من اللهجة، أشار إلى أن ما يُبديه من آراء ليست له وحده، وإنما هى موضع توافق بين كثيرين على أننى فارقت «الليبرالية» والدور الأساسى والواجب للقطاع الخاص فى التنمية المصرية، والذى ناديت به طوال حياتى السابقة. لم تكن الشكوى من القطاع الخاص جديدة، ولا كان الحديث عن خروجها من مصر مستجدًّا، فقد كانت هناك تصريحات عدة من كبار الرأسماليين تشكو البيروقراطية والمزاحمة، وكيف أن ذلك يدفع بها إلى الخارج. مثل هذا القول فيه قدر غير قليل من الصحة، ولكن الثابت هو أنه لم يجد رأسمالى مصرى واحد فرصة فى الخارج إلا انتهزها سواء كانت فى دول عربية وأجنبية مثل سويسرا أو بلجيكا أو الصين أو الولايات المتحدة أو حتى فى كوريا الشمالية والمكسيك. والحقيقة أن هذه هى الرأسمالية، حيث تذهب إلى حيث توجد فرص الربح، الذى يُعد الوقود الذى يقود الطاقة إلى تحقيق التراكم الرأسمالى، الذى هو الأصل فى تقدم الدول والمجتمعات. ولم تكن هناك مصادفة أن الرأسمالية الأمريكية هاجرت الولايات المتحدة كلها لكى تضع استثماراتها فى الصين، بما فيها الأكثر تقدمًا تكنولوجيًّا مثل «آبل»؛ وبعد ذلك تشكو الولايات المتحدة الصعود الصينى، وتعتبر الصين المنافس الأول لها فى العالم.

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الفارق بينى وبين صديقى، وربما بحكم المهنة، هو أن لدىَّ سجلًّا كبيرًا من الكتابة والقول المسجل والمصور له علاقة بأهمية القطاع الخاص والرأسمالية فى تقدم المجتمعات. ولكن المسألة لم تكن أبدًا نظرية، وإنما كان توقيعها فى البيئة المصرية والتطورات الجارية فيها منذ بدأت الكتابة المنتظمة فى مطلع الثمانينيات من القرن الماضى. الآن وقد مضت أربعة عقود على ذلك، وخرجت نصوصها فى كتب، فإن الظرف الحالى فى مصر يستوجب ليس فقط كيف نتعامل مع الظروف الصعبة الحالية، وإنما أكثر من ذلك الانطلاق الكبير بعدها. ونقطة البداية فى الحالة المصرية هى أن ما تريده لمصر هو أن تكون دولة عظيمة، وحددتها «رؤية مصر ٢٠٣٠» فى أن تكون من الثلاثين دولة الأولى فى العالم مع حلول ذلك العام؛ وهو ما يعنى أنه باقٍ من الزمن قرابة ثمانى سنوات، ندخلها وقد جرى إحراز تراكمين مهمين فى التنمية المصرية، أولهما: السير فى طريق التوازن ما بين الجغرافيا والديموغرافيا المصرية باتساع المعمور المصرى، من ٧٪ من المساحة الكلية المصرية إلى ١٥٪، وهى قفزة تجعل من هدف الوصول إلى ٢٤٪ ممكنًا خلال السنوات الثمانى المقبلة. وثانيهما: توفير بنية أساسية واسعة ومتطورة ومتقدمة تجعل مصر تتجاوز أزماتها المعلومة خلال العقود الماضية فى الإسكان والمرور والغذاء والكهرباء والغاز والتشغيل فى عمومه؛ وفى مجالات التعليم والصحة أحرزت تقدمًا غير قليل.

مثل ذلك كان ضروريًّا خلال المرحلة السابقة، والحقيقة أنه كان جزءًا مهمًّا من التجربة الآسيوية فى التنمية، ولكن هذه الأخيرة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا من خلال «تشغيل التغيير» بمعنى الاستفادة والبناء على ما تحقق من خلال اقتصاد السوق والطاقة الفاعلة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى. وبالنظر إلى التجربة الصينية والفيتنامية والكورية، فإنها كلها انطلقت من التخلف إلى التقدم، ومن الفقر إلى الغنى، عندما فتحت الأبواب لكليهما. وهنا تحديدًا تكمن العقدة المصرية، وهى أن قوة الدفع السابقة التى أخذت بمعدل النمو المصرى حتى ٦.٦٪ فى عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢، فإنها أخذت فى التراجع ليس بالأسباب الدولية للحرب الأوكرانية، وإنما لأن الدفع بوقود القطاع الخاص لم يكن كافيًا. ومن عجب أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة قد تأخرت كثيرًا عندما تم ربطها باكتمال إنشاء العاصمة الإدارية؛ وأكثر من ذلك أن النداءات الكثيرة لرئيس الدولة بدور للقطاع الخاص كانت دائمًا لا تجد آذانًا صاغية من أجل التنفيذ، مما خلق ضمورًا فى ثقة المستثمر المصرى والأجنبى.

حل هذه العقدة يكون بكعكة مصرية كبيرة قوامها معدل للنمو قدره ٨٪ سنويًّا خلال السنوات القادمة يتحقق فيها أمور: أولها التشغيل والاستغلال الرأسمالى لما تحقق على الأرض بالفعل من أصول وثروة بإقامة الثقة من خلال الممثلين للقطاع الخاص فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها تنظيمات. وثانيها: الدفع فى اتجاه شرائح جديدة من الرأسمالية المصرية المتوسطة والصغيرة من خلال خصخصة ما تم من إنجازات قابلة للتحول إلى وحدات صغيرة ومتوسطة للاستثمار فى مجالات المزارع السمكية والصوب الزراعية والمحطات البترولية وحتى المحطات الخدمية للقطار السريع والمونوريل. وثالثها: الانتهاء من إصلاح النظام الإدارى للدولة بنفس السرعات التى جرى بها إنشاء قناة السويس الجديدة، واستصلاح مئات الألوف من الأفدنة فى العوينات والدلتا الجديدة. افتتاح العاصمة الإدارية سوف يشكل فصلًا جديدًا فى الإدارة الرقمية للدولة. ورابعها: أن تحقيق هذا الهدف الطموح لا يكون دون تطبيق دقيق لوثيقة ملكية الدولة، بحيث يجرى التخارج المطروح وفق برنامج زمنى طموح فى سرعته، وبحيث يعطى أطراف التنمية فى مصر، خاصًّا وعامًّا والقوات المسلحة، كلًّا فيما يخصه من قدرات الفرصة اللازمة لتحقيق ما تخصص فيه من نجاحات واسعة. وخامسها: أنه ربما آن الأوان لتفعيل البورصة المصرية، التى تتيح من ناحية فرصة الملكية للمستثمرين المصريين، ومن ناحية أخرى للشفافية والرشادة الاقتصادية للغائبين عنها فى القطاع الخاص.

لم يكن كل ذلك هو ما دار فى الحوار مع صديقى لأنه ما لبث بعد فترة قصيرة أن طرح إمكانية المراجعة بإعادة قراءة المقال السابق، الذى ربما لم يكن كاملًا فى طرحه، فاستوجب ذلك الإعادة والتفصيل، لعل ذلك يضعنا جميعًا على كلمة سواء.

نقلا عن المصري اليوم