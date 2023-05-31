وثائق إسرائيلية سرية لحرب أكتوبر

أفرجت إسرائيل عن عشرات الآلاف من الوثائق السرية الخاصة بحرب أكتوبر 1973 مستندات وصور ومقاطع فيديو وتسجيلات وشهادات، فقد أطلق أرشيف الجيش الإسرئيلى فى وزارة الأمن الأحد الماضى موقعاً كبيراً وشاملاً عن هذه الحرب، بمناسبة مرور 50 عاماً عليها، كما ذكر موقع (رسيا اليوم) الذى نشر الخبر. وكشفت هذه المواد، لأول مرة، النقاط الرئيسية للخطأ الاستخباراتى الذى وقعت فيه إسرائيل فى الأيام التى سبقت بدء القتال، والذى أُطلِعَت عليه (لجنة أجرانات) من جانب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية فى حينه الجنرال إيلى عزرا وبعض القادة الآخرين.

معروف أن هذه اللجنة تشكلت بعد أسابيع من بدء حرب أكتوبر، لمعرفة أسباب ما سمَّته إسرائيل (التقصير) من جانبهم فى الحرب. ورغم أن التقرير النهائى للجنة يقع فى 1500 صفحة فإنه لم يُسمَح إلا بنشر 40 صفحة منه بعد عامين! ثم توالت بعد هذا بعض الإفراجات، منها هذه الأجزاء الأخيرة. ولا يتيح المجال سوى إشارة إلى جملة واحدة طويلة مهمة فى كلام الجنرال عزرا، يقول: (كان واضحاً من استطلاع الموقف أن هناك تنسيقاً بالخطوات بين مصر وسوريا، فالجيشان مستعدان عملياً للحرب، وكانا بالقرب من الحدود بقوة غير مسبوقة حتى ذلك اليوم الذى سبق الحرب، وإذا صدر لهم قرار على المستوى الإستراتيجى بإشعال حرب، فإنهم سيتمكنون من هذا على ضوء التجهيزات التى كانت فى حوزتهم دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية). وأضاف: (من جانب، يمكننا الافتراض بأن المستوى الإستراتيجى فى مصر وسوريا على دراية بعدم وجود احتمال بالنجاح، كما أنهم يعلمون المخاطر من جراء هذا. ومن جانب آخر، فإننا نشهد استعدادات عسكرية واسعة ولدينا معلومات عن اتجاه لإطلاق حرب على المدى الفورى).

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انتهت جملة الجنرال عزرا، التى يتضح فيها الارتباك الشديد الذى وقع فيه شخصياً، هو وبقية زملائه من قادة إسرائيل، فهم عجزوا عن قراءة ما توافر من معلومات دقيقة عن الجيشين المصرى والسورى، حتى بعد أن صارت المعلومات تتحرك على الأرض! أى أنهم لم يفهموا نية صاحب القرار الإستراتيجى على الجبهة المعادية لهم. والتفسير أنهم كانوا قد وقعوا بالفعل فى أحابيل خطة الخداع الإستراتيجى التى وضعها خبراء القوات المسلحة المصرية.

نقلا عن الأهرام