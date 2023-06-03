الذكاء الاصطناعى وحرب أوكرانيا

هذا كلام مهم ينبغى أن يُؤخَذ فى الاعتبار، فى معناه المباشر وفى تطبيقاته فى مجالات أخرى: يقول الأدميرال المتقاعد بالبحرية الأمريكية جيمس ستافريديس، الذى كان قائداً للقيادة العليا لحلف شمال الأطلنطى (الناتو)، وهو الآن عميد كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية فى جامعة تافتس، إن الذكاء الاصطناعى أصبح فجأة فى كل مكان، ففى الوقت الذى نغرق فى الأفكار حول كيف يمكننا استغلال الذكاء الاصطناعى بصورة منتجة، من الزراعة إلى تغير المناخ، إلى وضع البرمجيات، هناك ما ينبغى التحذير منه حول استخدامه للسيطرة على المجتمعات، والتلاعب بالاقتصادات وإلحاق الهزيمة بالمنافسين التجاريين. وقال إنه لم يُكتَب حتى الآن سوى القليل نسبياً عن تداعيات الذكاء الاصطناعى بالنسبة للحرب والجغرافيا السياسية. فى مقال بثته له وكالة بلومبيرج، ذكر فيه أنه عندما استُخدِمت القنبلة الذرية فى اليابان، قال العسكريون المتخصصون إن الحرب تغيرت للأبد، ومع ذلك فإن القتال المباشر فى أوكرانيا، حيث تتواجد القوات الروسية فى خنادقها فى انتظار هجوم الصيف الأوكرانى الموعود، مع معارك المدفعية المستمرة بين الجانبين، كلها تبدو بصراحة تنتمى إلى القرن التاسع عشر. فكيف، إذن، سيغير الذكاء الاصطناعى الحرب تماماً؟ لأنه سيكون أداة قوية فى أيدى صانعى القرار على أرض المعركة. ويُذَكِّر بواقعة إسقاط البحرية الأمريكية طائرة إيرانية تجارية 1988 بطريق الخطأ، وراح فى الحادث نحو 300 من المدنيين، حيث قدَّر ضابط العمليات التكتيكية بطريق الخطأ أن الطائرة عسكرية، ولو كان هناك آنذاك مستشار ذكاء اصطناعى قادر على تحليل ملايين نقاط البيانات ومقارنة صورة الرادار، لكان من المؤكد تقريباً أنه سيتم تحديد الطائرة بأنها مدنية، فالذكاء الاصطناعى يمكن أن يحد من القتلى دون قصد. ويقول ستافريديس إنه يمكن للذكاء الاصطناعى توجيه المسيرات فى أوكرانيا، بما يتيح لحكومة كييف زيادة استنزاف إمدادات روسيا المتضائلة من المدرعات، ودفع قواتها لفقدان صواريخ دفاع جوى مهمة. ويقول إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحرب النفسية، فيمكن لأوكرانيا أن تزيد شعور الروس بفشلهم من خلال مجموعة كبيرة من الصور الزائفة والروايات الزائفة والعمليات الافتراضية من انتاج الذكاء الاصطناعى.

* نقلا عن "الأهرام"

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