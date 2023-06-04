الخروج للتصويت يوم الثلاثاء القادم 6/6 أمر وطني وواجب على كل محب لوطنه، وقد يكون المجلس القادم الذي يفترض أن يستمر لـ 4 سنوات - كما ينص الدستور - هو مجلس الفرصة الأخيرة للكويت التي أثخن جسدها جراح الخلافات والتخلف والفساد وأصبح مستقبلها بالتبعية... على كف عفريت!

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المجلس والحكومة القادمان قد يكون أمامهما الاختيار بين الكويت المؤقتة والكويت الدائمة أبد الدهر، كويت الانغلاق والفكر المتخلف أو كويت الانفتاح والفكر المواكب للعصر وللثورة المعلوماتية التي نعيشها، كويت القرن الواحد والعشرين أو كويت القرن الواحد من دون العشرين.

الخيار لنا، فإما أن نخرج للتصويت لبلدنا الباقي وسط إقليم مضطرب سياسياً ومهدد أمنياً واقتصادياً، وإما سيصوت آخرون بدلا منا لمصلحة وطن مؤقت ومستقبل مظلم!

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في الخلاصة

إذا كنت تحب وطنك وديمومته فاخرج وصوِّت في 6/6.

إذا كنت تشتكي من مر الفساد.. فصوت.

إذا كنت تخشى على مستقبل أبنائك.. فصوت.

إذا كنت تريد تنمية متسارعة.. فصوت.

إذا كنت تريد العدالة والحق والمساواة.. فصوت.

إذا كنت تود التقدم ومنافسة الجيران.. فصوت.

إذا كنت لا تريد الندم وخيبة الأمل لـ 4 سنوات قادمة.. فصوت.

عدا ذلك فما فائدة الإيمان بالديموقراطية إذا كنت ستكسل عن ممارستها؟!

نقلا عن النهار الكويتية

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