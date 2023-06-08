عجائب الحرب الأوكرانية

أوشكت أشهر الربيع على الانتهاء، وبات الصيف قريبا. وبدأ أخيرا الحديث عن “هجوم الربيع”. كان التأخير الروسى عائدا إلى قيام روسيا بتدريب مجندين جدد، أما الانتظار الأوكرانى فكان استيعاب الأسلحة الغربية خاصة تلك المتعلقة بطائرات إف ١٦. ولكن الحرب مع ذلك ظلت قائمة، بطيئة أو غير حاسمة، نعم، ولكن معركة “باخموت” حسمت لمصلحة الروس، وخرج الأوكرانيون من آخر شوارعها، ولكن رئيس قوات فاجنر قال إن روسيا فقدت عشرين ألف قتيل من أجل مدينة لم يقل عنها أحد إنها استراتيجية. الأخطر هو أن قائد فاجنر انتقد بشدة القيادة العسكرية الروسية لأنها كانت متأخرة دائما فى إرسال الذخائر. ولكن السؤال الذى يحير الجميع هو ما الذى تفعله الميليشيات فى جيش دولة متقدمة عسكريا مثل روسيا الاتحادية، خاصة أنها موجودة فى مواقع حرب كثيرة آخرها السودان!.

ولكن هذا ليس هو العجب الوحيد فى الحرب الأوكرانية، فقد ظهر متطوعون روس قرروا الحرب إلى جانب أوكرانيا إما لرفض الحرب أو رفض بوتين. كان الحديث كثيرا عن هذه المجموعات ولكن صيتهم لم يظهر إلا عندما دخلت قوات عسكرية إلى مدينة بيلجورود. الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. هو نوع من الغزو، ولكن فى الاتجاه المضاد لما اعتدناه من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا. التقارير عن الدخول إلى روسيا جاء من قبل مجموعتين من الميليشيات أولاهما فرقة الحرية لروسيا ويقدر عدد المشاركين فيها بنحو ٥٠٠ مقاتل؛ والثانية فرقة المتطوعين الروس، وهؤلاء من العسكريين الروس الذين لا يرفضون الحرب فقط ولكنهم من أنصار القومية الروسية المتطرفة التى ترفض الفيدرالية الروسية وتريد دولة روسية نقية وصافية لا تكون فيها قوميات أخرى. الجماعة الأولى تختلف فى ذلك وتريد الدولة الروسية ضمن الحدود التى كانت فيها عام ١٩٩١ يوم انتهى الاتحاد السوفيتى. كلتاهما ليستا ظاهرة كبيرة بعد.

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نقلا عن الأهرام