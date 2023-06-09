الذكاء الاصطناعي والوظائف

مع تسارع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعى، والتطور الكبير فى تحديث آلياته بحيث تواكب طبيعة المهام البشرية، ظهر تخوف كبير لدى قطاعات بعينها من اختفاء بعض الوظائف وبعض المهام، ما ينذر بكارثة كبرى على الطبقة العاملة.

وأظن أن هذا التخوف كان قد أصاب بعض العاملين فى الوظائف المكتبية أثناء الإعلان عن برامج «office» التى قيل حينها إنها ستقوم بدور جيوش السكرتارية والمحاسبين فى الشركات الكبرى فى الماضى.

مادة اعلانية

نعم ساهمت البرامج التكنولوجية فى تقليل الوظائف ولكن ليس لهذا الحد الذى يدعو للهلع. وإن الادعاءات بأن الذكاء الاصطناعى سوف يسيطر تمامًا على المشهد المستقبلى هو محض أوهام لا أساس لها من الصحة، إذ لا يمكننا أن نتخيل عالمًا يسيطر فيه الذكاء الاصطناعى على كل شىء، وتُلغى فيه الحاجة للعنصر البشرى.

وأذكّر الناس بأنه حتى مع استخدام برامج «office» فى كل شىء تقريبًا له علاقة بقواعد البيانات ظلت هناك حاجة لمشغل لتلك البرامج، تمامًا مثل الذكاء الاصطناعى الذى يحتاج إلى من يقوده.

بعض الدراسات أكدت مثلًا أنه فى عام 2040 يصبح بمقدور المعلم ترك التلميذ بمفرده، وذلك لأن الروبوتات صارت تُستخدم كوسيلة فعالة للتعليم فى مدارسنا الذكية، خاصة تلك المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.

كما أننى سمعت ورأيت بعينى أشخاصًا يتحدثون عن قدرة الذكاء الاصطناعى على كتابة رواية أو نص إبداعى، بل إن هناك إعلانات بالفعل لذلك ستُطرح فى الأسواق قريبًا.

ولكننا عادة ما نُغفل حقيقة مفادها أن الإنسان هو المحرك دومًا لكافة عمليات التطوير التكنولوجى، فبإمكاننا تسخير التكنولوجيا لخدمة هذا العالم بحيث نستخدمها ولا تستخدمنا. وليس علينا إلا أن ندرك الأخطار ونحددها ونوظف أفضل إدارة ممكنة لها.

نعم نحن لابد أن ندخل إلى المستقبل وأعيننا فى وسط رؤوسنا، كما يجب أن نواكب كل تطور ولكن فى الأساس لابد أن نُقيّم مدى استعدادنا للمستقبل، وأن نطلق العنان لخيالنا الإبداعى كى نحدد أهدافنا المستقبلية، كما ينبغى أن نكون منصفين فى تحديد موضعنا الحالى، خصوصًا فيما هو تكنولوجى.

الذكاء الاصطناعى صار حقيقة وواقعًا، ويجب التعامل معه من دون هلع أو خوف على الوظائف أو لعب أدوار البشر من دون تدخل منهم.

نقلا عن المصري اليوم