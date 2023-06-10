«الخليفة الرابع» ليست له علاقة بالخلفاء الراشدين، ومدعاة وجوده هنا ما أعلنه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل فوزه فى الانتخابات عن مقتل زعيم داعش «أبو الحسين القرشي» على يد المخابرات التركية. هو الرابع فى ترتيب الزعامة الداعشية، حيث سبقه فى هذا المنصب كل من أبو بكر البغدادى، الذى قُتل فى 27 أكتوبر 2019، وأبو إبراهيم القرشى الذى قُتل فى مطلع فبراير 2022، ثم أبو الحسن الهاشمى القرشى الذى قُتل فى 15 أكتوبر من العام نفسه. المخابرات التركية كانت الرابعة أيضا فى سجل الذين قاموا بالاغتيال، حيث سبقتها المخابرات الأمريكية ومعها شاعت أسماء الجيش السورى الحر، والمخابرات السورية. الملاحظة الأولى هنا أنه بعد الخليفة الأول بدأت الأسماء تبدو رمزية حينما التصقت بها صفة «القرشية» نسبة إلى قبيلة قريش التى خرج الإسلام منها، وأحيانا يجرى التخصيص بإضافة صفة «الهاشمى». أيا من هذه الأنساب لم تجر مراجعته مع الحقيقة، ولكن المرجح أنها استخدمت لخلق أساطير العلاقة مع نبى الدين الحنيف، وإعطائها صفات مقدسة. المدهش فى الأمر أنه بين التسمية والاغتيال تبدو المسألة كلها كما لو كانت جزءا من فيلم سينمائى يبدأ فى عصور قديمة، وينتهى باغتيال محكم جرت وراءه أجهزة مخابرات عريقة.

الأمر الذى يهمنا رغم ما فى القصص من عجب هو كيف يأتى هؤلاء فى القرن الحادى والعشرين شاهرين سيوفهم وأساطيرهم وذقونهم الطويلة وعيونهم الجاحظة بالنار، ثم بعد ذلك يصيرون مصدر إعجاب من شباب عاشوا فى عصور امتدت فيها الحضارة الإنسانية كما لم يحدث من قبل؟!. أيا كانت الأسباب، وأيا ما كان الترتيب على سلم الخلافة، فإن ما يجمع هو حالات غير إنسانية من القسوة، وتركيبات بشر عبثوا بالدين إلى مديات غير مسبوقة، ووجدوا كثيرين مثلهم فى منطقة الهلال الخصيب وجنوب آسيا والصحراء الإفريقية الشائعة. أمر مثل هذا لا تكفيه دراسات أمنية أو اجتماعية، وإنما فى الأساس نفسية.

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نقلا عن الأهرام