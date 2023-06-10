مُناوَشات ما قبل الانتخابات الأمريكية

من المؤشرات التى تجذب الجمهور فى هذه المرحلة المبكرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها نوفمبر 2024، بعد فترة حاول فيها ترامب أن يوحى بأنه المرشح الوحيد لحزبه الجمهورى، أن أعضاء آخرين من داخل حزبه بدأوا يعلنون رغبتهم فى خوض السباق للفوز بالترشيح، بما يعنى، على الأقل فى هذه المرحلة، أن أمر ترامب ليس مُسَلَّماً به، وإنما المُرَجَّح من صورة المشهد أن يدخل الحزب الجمهورى فى منافسات بين راغبى الفوز بترشيح الحزب، بمن فيهم ترامب، لو لم تمنعه إجراءات قانونية يسعى لها الحزب الديمقراطى. ومما يزيد من الاحتمالات غير المؤكدة بالنسبة للانتخابات بشكل عام، أن الرئيس بايدن نفسه لديه معارضون من داخل حزبه على أن يرشحه حزبه لفترة رئاسية ثانية، بسبب شواهد قوية على تدهور حالته الصحية، ويخشى حزبه أن يستغلها الجمهوريون ضده فتدعم فرص فوزهم. الجديد بالنسبة لترامب أن بعض منافسيه من داخل حزبه، كانوا من القريبين له طوال فترة رئاسته، إلا أنهم يرددون الآن ضده نفس اتهامات الديمقراطيين! ومن هؤلاء كريس كريستى (60 عاماً)، الحاكم السابق لنيو جيرسى، الذى نقلت وكالات الأنباء أنه أعلن الثلاثاء الماضى أمام حشد من مؤيديه فى نيوهامبشاير أنه سيسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات 2024، وركز دعايته بهجومه المباشر على ترامب، ووصفه بأنه (رجل مشحون بالمرارة والغضب)، وقال أيضاً إن سجله فى المنصب الرئاسى كان فاشلاً، وصَعَّد من الهجوم باتهامه ترامب وأسرته بالتربح من الرئاسة. كما توقع أن يخسر ترامب الانتخابات القادمة، بسبب هزيمته فى 2020، وقال إنه من غير اللائق أن يعود للبيت الأبيض بعد تحريضه من وصفهم بـ(الغوغاء) على مهاجمة مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، وقال إنه إذا قرر الحزب ترشيح ترامب فى الانتخابات القادمة فإنه شخصياً لن يُصوِّت له. كما هاجم زملاءه الجمهوريين الآخرين لأنهم يخجلون من انتقاد ترامب بالاسم، وسخر من انتقاداتهم المُلَطِّفة له.

صاحب هذا الخطاب الحاد تضعه الاستطلاعات جماهيرياً فى آخر قائمة المتسابقين الجمهوريين، كما أن بعض الصحف رصدت أن حضور مؤتمره الدعائى ليسوا أعضاء بالحزب، وتركت القراء يستنتجون إذا كانوا مستقلين أو من كومبارس شركات الدعاية!

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نقلا عن الأهرام