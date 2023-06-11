يخطئ مَن يتصور أن الثوار أو مَن يجتمعون على فعل ثورى، فى أى مكان، يكونون كتلة صماء أو كائنات متشابهة تمامًا، التباين بينهم يكون كبيرًا، قد يصل إلى حد التناقض والتضاد، ربما فى الغايات والأهداف وكذلك الوسائل، فضلًا عن طبائع وسمات الشخصية لدى القيادات خاصة، فلاديمير لينين غير تروتسكى، فى ثورة روسيا (البلشفية)، بروبسبير كان إرهابيًّا داخل الثورة الفرنسية، كان نقيضًا حتى لكل مبادئها وأفكارها فى الحرية والإخاء والمساواة؛ وفى الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩، الأمر كان أوضح، الرئيس الأول د. أبوالحسن بنى صدر كان على خلاف مع معظم توجهات آية الله خمينى.

فى ثورة ١٩، كان سعد زغلول غير عدلى يكن وعبدالعزيز فهمى، وكان إسماعيل صدقى مختلفًا عنهم تمامًا، ظل الخلاف والتباين واضحًا فى الجيل التالى لهم، حتى طُويت الصفحة فى صيف سنة ٥٢.

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فى ثورة ٥٢ كان كل عضو فى مجلس القيادة عالمًا بذاته، جمال عبدالناصر يختلف كثيرًا عن زكريا محيى الدين وعن عبداللطيف البغدادى، وكذلك الحال بالنسبة لكمال الدين حسين وحسين الشافعى وصلاح وجمال سالم، ناهيك عن خالد محيى الدين وعبدالحكيم عامر، وهكذا الحال فى كل الثورات طوال التاريخ، بل فى كل الدعوات والأفكار والفلسفات الكبرى. يمكن أن يكون هذا التباين مصدر غنى وثراء فى حركة الثورة، خاصة بعد استقرار الأمور، كما جرى فى مصر بعد ثورة ١٩ مباشرة، لكنه فى لحظة معينة، خاصة وقت اشتعال وارتباك الأحداث، قد يكون مصدر ضعف وتآكل ذاتى، ربما يصل بالأمور إلى حد الانهيار والفشل التام.

ويظهر داخل كل ثورة مَن يرفعون- عمليًّا- شعار الثورة للثورة، أى أن تظل الحالة الثورية قائمة ومستمرة، يتصور البعض أن ذلك يشكل ضغطًا على المجتمع ومؤسسات الدولة للسير قدمًا فى تحقيق غايات الثورة وأهدافها، ربما تستغرق البعض الحالة الثورية من شدة الحماس ومثالية الأهداف. فى ثورة ١٩، بدا أن الثورة تسير فى هذا المنحى بعد أن فشلت لجنة ملنر، ثم جاء تصريح ٢٨ فبراير ٢٢ من جانب بريطانيا، ولم يكن ملبيًّا لكل مطالب الثورة، وبدا أن هناك اتجاهًا لرفضه وتصعيد الأمور، تثبت الأوراق أن سعد باشا كان متخوفًا من أن يصيب الإحباط الشارع وينفرط العقد، ذلك أن المجتمع يمكن أن يرفض فى لحظة ضغط الثوار أو قادة الثورة عليه، قد يراه الشارع اختطافًا له وقهرًا أو تعنتًا من الزعماء يصيبه بكدر، كان سعد زغلول متحسبًا لهذا الأمر، إلى أن تقدم السلطان أحمد فؤاد، وقرر قبول التصريح، وأعلن استقلال مصر، وأن مصر صارت ملكية، كان ذلك فى 15 مارس ١٩٢٢، فاستراح الشارع، وابتهج المصريون، ودخلت الثورة فى مرحلة أخرى، هى صياغة الدستور، ثم إجراء انتخابات برلمانية، ورغم كل الانتقادات، بما فيها أن أُطلق على لجنة الدستور «لجنة الأشقياء»، فإن سعد زغلول قبل بالدستور، وخاض الانتخابات على أساسه، كبر سعد فوق مرحلة الانتقاد والامتعاض، بدا أنه لم يمارس النقد للنقد ولا للمزايدة على الآخرين وتسجيل مواقف عليهم، بل أراد أن تحصل مصر على أكبر قدر ممكن من مطالبها وحقوقها.

رأينا فى سنة ٢٠١١ مَن قرروا ألّا يغادروا ميدان التحرير نهائيًّا، بعد مغادرة مبارك قصر الاتحادية، وناصبوا أى خطوة العداء والامتعاض من كل تصرف وكل شخص، الرفض للجميع وتسخيف الآخرين، بل التهكم والتحقير من شأن الجميع، هنا تتحول الثورة من لحظة استثنائية فى التاريخ لتكون دائمة، وتصبح عادية بكل ما تفرضه من اضطرابات وربما فوضى، وتصير الثورة «حرفة» لدى البعض، بها يُعرفون، وعلى أساسها يسلكون ويعاملون. فى الأحزاب السياسية والأيديولوجية هناك الاحتراف الحزبى والتفرغ التام، ويكون ذلك مدفوعًا ومعروفًا، أى ليس مدفوعًا فى الخفاء ولا بطريقة الأيدى الممتدة تحت المائدة، لكن فى حالة الثورة يكون الأمر مريبًا ومثيرًا للتساؤلات، حين نجد مَن يريدونها ثورة أبدية بنفس لحظة السخونة والالتهاب، بعض هؤلاء يناصبون أى خطوة نحو الاستقرار والبناء العداء، ويشنون حربًا ضارية على كل اتجاه ينحو إلى اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل المؤسسات السياسية والتنفيذية، وأهمها السعى نحو إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية.

عمليًّا السير فى هذا المنحى يعنى إنهاء دورهم، معظم هؤلاء لن يُقدر له خوض الانتخابات، ناهيك عن تحقيق نسبة من الأصوات تكفل لهم التواجد برلمانيًّا أو رئاسيًّا، معظمهم وجوه نخبوية، تتعالى على البسطاء، إذا لم يُعرفوا جماهيريًّا، ولم يرتبطوا بعموم المواطنين، ناهيك عن أن فيهم مَن يكون موضع مؤاخذة ورفض من عموم الناس، لذا يركزون على إطالة أمد الفترة الانتقالية، ويعملون على إفشال أى حكومة، حتى لو كانت وفق هواهم حين جاءت. النموذج الواضح أمامنا، ونعرفه جميعًا، حكومة د. عصام شرف، قيل عنها فى البداية إنها حكومة الثورة، وضمت العديد من الكفاءات، فضلًا عن سجل مشرف لرئيسها ومعظم أعضائها، ثم ما لبث بعض «الثوار» أن اكتشفوا أن الحكومة برئيسها ليست ثورية، بل حكومة «فلول»، وهكذا ذهبت تلك الحكومة، وجاءت حكومة جديدة تبدأ من الصفر. بعد سنوات، تم تسريب مكالمة تليفونية للدكتور محمد البرادعى، وضح منها التحريض على د. عصام شرف، والحديث عنه باستخفاف وتحقير لا يليق.

خارج الحدود يمكن أن نتأمل حكومة د.عبدالله حمدوك فى السودان، هاجمها وندد بها فريق من الثوار أو «قوى التغيير»، مما سهل على مجلس السيادة الإطاحة بها والعودة إلى المربع صفر.

ومع إطالة أمد الفترات الانتقالية، تدب الفوضى، ويحدث تراجع وانهيار اقتصادى. فى بلد غنى بالنفط مثل ليبيا، ازدادت معدلات الفقر، واشتد العنف، بل نمَت جماعات الإرهاب والنهب، فما بالنا لو حدث الاضطراب فى بلد مأزوم اقتصاديًّا؟!. تتراجع السياحة تمامًا، يهرب الاستثمار، حتى الأنشطة الاقتصادية التقليدية من صناعات ومنتجات صغيرة تتراجع تمامًا. فى ظل كل هذا، لابد أن ترتفع معدلات ومستويات الجريمة. فى مصر انتشرت سرقة السيارات بين عامى ٢٠١١- ٢٠١٢، كانت سرقات علنية، ترى السارق والمسروقات بعينيك، ثم يكون عليك أن تتفاوض- علنًا- مع السارق، وبحضور آخرين. كثرت كذلك عمليات نهب الشقق واقتحام المساكن المغلقة، وازدادت معدلات التسول، ولابد أن تدفع أو تجد سكينًا مشهرًا فى وجهك، رأيت ذلك مرارًا فى مدينة نصر وغيرها. فى الريف، ظهرت وقتها جرائم كانت قد اختفت منذ حرب أكتوبر ٧٣، وهى سرقة المواشى والآلات الزراعية والسطو على بعض الحقول، كانت هذه الجرائم قد اختفت مع سياسة الانفتاح الاقتصادى وسفر الكثير من المتعطلين للعمل فى ليبيا والعراق.

وفى ظل الفترة الانتقالية، تُستبعد العملية الانتخابية، وتُنتهك الأساليب الديمقراطية، حتى فى حدودها الدنيا، مثلًا تقوم المظاهرات والمليونيات لتشكيل مجلس رئاسى يدير الدولة، ويكون السؤال: كيف يُشكل، ومَن يقوم بذلك؟، هل يتم ذلك باستفتاء أم انتخابات؟. الإجابة بالنفى القاطع، لا استفتاء ولا انتخابات، الثائرون لا يرون ولا يثقون فى الجماهير، عندهم الشعب ليس ثائرًا. وقتها، ملأت الحوائط فى التحرير وحوله عبارات مهينة لعموم المصريين. باختصار.. يتشكل المجلس بضغط الثوار والميادين، وهم وحدهم يحددون الرئيس ونائبه وعددًا من الأعضاء، ثم لا مانع أن تسمى جهات الدولة بقية الأعضاء، شريطة أن يكون للثوار حق الفيتو على مَن يتم اختيارهم من خارجهم، أما اختياراتهم هم، فلا مجال للاعتراض على أى منها. هى الديكتاتورية، بل الفاشية، بمعناها المباشر، لكن لأنها ديكتاتورية الثورة والثوار، لا يجوز الاعتراض، مَن يحاول المناقشة أو الاعتراض يُتهم بالفلولية أو العمل مع «الثورة المضادة»، مصطلحات أخافت وأرهبت الكثيرين.

المفاجأة، التى تحتاج تفسيرًا، أن المظاهرات والتهديد بمليونيات لتشكيل مجلس رئاسى وتحديد اسم رئيسه كانت مطلبًا رسميًّا للإدارة الأمريكية والرئيس أوباما، منذ بداية الأمر وقبل أن يغادر مبارك موقعه، ويبدو أن الفكرة كانت متداولة فى الأروقة الأمريكية قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، لا أميل إلى نظرية المصادفة أو توارد الخواطر فى أحداث كبرى وعلى هذا المستوى. دائمًا هناك خطوط وشبكات خفية من التوجيه والتكليف المباشر: كيف نشأت تلك الخيوط، ومتى تشكلت تلك الشبكات، وما حدودها، ومَن أطرافها داخليًّا وخارجيًّا، ومَن كان يحرك الآخر، هل كان الخارج هو مَن يوحى للأتباع ويدفعهم إلى حيث يخطط ويريد لهذا البلد والمنطقة أم أن الغاضبين هنا كانوا يجتذبون تعاطف الخارج وإنسانيته، رغم أنه لم يكن يومًا إنسانيًّا معنا؟!، هذه كلها تفاصيل ينبغى أن تُكشف وتُعرف لنا، نحن أبناء هذا الوطن الملتصقين أبدًا بترابه والقابضين على جمره إلى يوم أن نلقى رب العالمين.

* نقلا عن " المصري اليوم "