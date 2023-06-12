احتمالات الانفراج فى ليبيا

تعثر الاتفاق الذى توصلت إليه لجنة 6 زائد 6 المنبثقة عن مجلسى النواب والدولة حول أغلب البنود الدستورية والقانونية بشأن الانتخابات بعد انسحاب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من الاجتماع بسبب الطلب الجديد الذى طرحه رئيس مجلس الدولة خالد المشرى والمتضمن أن تكون الانتخابات الرئاسية على مرحلتين حتى لو فاز مرشح بتسعين فى المائة من أصوات المرحلة الأولى، ورغم غرابة هذا الطلب تظل ردود الفعل التى صدرت حتى قبل أن يشارك السيدان عقيلة صالح وخالد المشرى، رئيسا المجلسين، فى اجتماع بوزنيقة فى المغرب، تؤكد أكثر من ذى قبل أن الأمور فى ليبيا مازالت بعيدة كل البعد عن احتمالية الانفراج.

وقصة اللجنة تبدأ مما يسمى التعديل 13 للإعلان الدستورى، وهو أحد مخرجات العمليات الأممية التى بدأت من مؤتمر برلين الثانى منذ أكثر من عامين، ثم كنتيجة لجهود متواصلة قامت بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة ويليامز، وتتعلق مهمتها بتذليل هذا الخلاف الذى ظهر قبل فشل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ عامين على خلفية من له حق الترشح سواء للشخصيات العسكرية أو حاملى جنسية أجنبية. ثم شهدت الأسابيع الأخيرة جهودا متصاعدة من جانب المبعوث الدولى عبدالله باتيلى، ومصحوب معها ضغوط أمريكية واضحة للتعامل مع هذه المسألة، وكأنها لب الأزمة- مع أن هذا ليس صحيحا- وقد تلى هذا حراك واسع مع انفتاح قوى إقليمية ودولية عديدة على أطراف الصراع، من بينها استقبال رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى القائد العسكرى خليفة حفتر، ولقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة وفدا مصريا، ووسط زخم عن قرب التوصل إلى اتفاق حول النقاط القانونية محل الخلاف، وهنا استعجل البعض قراءة هذا الحراك- الذى كان لا خلاف على أنه يستحق الرصد- إلى القفز بقرب اختراقات فى المشهد الليبى.

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ومع ذلك لا يمكن تجاهل الأخبار الإيجابية حول اتفاق أعضاء اللجنة بأحقية العسكريين ومزدوجى الجنسية التى تخاطب حالة حفتر فى الترشح بشرط الإفادة عن التنازل عن الجنسية وتجميد الوضعية العسكرية، وهى أيضا تسرى على السيد الدبيبة بتنازله عن عمله كى يخوض الانتخابات، وأن تشكل حكومة موحدة لكى تشرف على هذه الانتخابات المقبلة.

وقبل أن يختلف عقيلة صالح والمشرى على ناتج أعمال اللجنة التى فوضاها رغم وجود رأى ينفى حقهما فى عدم التصديق انفجرت ردود الفعل من اتجاهات مختلفة، أهمها بالطبع الرفض الواضح من حزب الإخوان المسلمين حزب العدالة والبناء الذى أكد رفضه المتوقع لتفاصيل الاتفاق، ودعا، فى بيانه، بعثة الأمم المتحدة للبحث عن إطار آخر خلاف اللجنة، ومن ثم المجلسين، لوضع تشريعات وقوانين انتخابية، ويسمح بمشاركة سياسية أوسع فى ذلك، وهاجم البيان كلا من عقيلة صالح وخالد المشرى، واعتبر أن اللجنة أخطأت كذلك بفتح الباب أمام الطعون القضائية عقب الجولة الأولى من الانتخابات، وهو ما يمثل عقبة من العقبات المتكررة التى تؤدى إلى إفساد العملية الانتخابية، وتقود إلى الحفاظ على الوضع الراهن، وأن اللجنة خرجت عن مهامها الموكلة إليها من خلال ربط تنفيذ اتفاقها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

فضلا عن هذا جاء البيان الأكثر حدة مما يسمى تجمع ثوار ليبيا أى من قادة الميليشيات المسيطرة على العاصمة ومناطق الغرب الليبى، رافضة بوضوح مسألة ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافى، وهدد البيان باللجوء للمواجهة العسكرية فى حالة تمرير مشروع اللجنة. وإذا كان ما سبق متوقعا من نفس الأطراف والقوى التى عارضت عقد الانتخابات سابقا لنفس الأسباب والتى سبق لها رفض مجلس النواب الحالى بعد فشلها فى الحصول على مقاعد كافية فإن المعارضة والتحفظات قد امتدت أيضا إلى كتلة من مجلس النواب يصل عددها إلى 61 عضوا أى قرب ثلث أعضاء المجلس أبدوا تحفظهم على ما تردد من زيادة أعضاء مجلس النواب واعتبرت هذا خروجا على تفويض عمل اللجنة.

ويلزم أيضا الإشارة إلى قرار رئيس الحكومة المنتهية صلاحياته بإنشاء جهاز أمنى جديد من بعض عناصر تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقا لقراره بهدف حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومى، برئاسة أحمد عيسى، أحد قادة ميليشيات مدينة مصراتة، مركز نفوذ الدبيبة، وهذه الخطوة التى يكاد توقيتها ودلالاتها لا تخفى على أحد تعنى إصرار الرجل على البقاء بأى ثمن وأنه يشكل ميليشيات خاصة به ويحولها إلى جهاز رسمى فى الدولة، وبدون شك هذا أمر سيضيف مزيدا من التعقيد للمشهد الليبى.

وفى الواقع أن رفض المشرى غير المبرر للناتج الإيجابى لأعمال لجنة 6 زائد 6، وفى نفس الوقت بروز هذه التحديات يؤكد ما سبق لنا طرحه هنا وفى مواضع أخرى عديدة، وهى أنه لا يمكن إدارة تسوية حقيقية للصراع فى ليبيا دون مخاطبة محاور المشكلة الرئيسية، وأهمها كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة ووضع ضمانات وآليات لضمان احترام نتائج الانتخابات.

* نقلا عن " المصري اليوم "