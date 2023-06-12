صراعُ دينى ــ علمانى

فى بعض الأزمات نجدُ ما يظهرُ على السطح، وما يتوازى تحته0 الأزمة الداخلية الإسرائيلية من هذا النوع0 ترتبطُ فى تجلياتها شبه اليومية بمشروعٍ لإضعاف دور القضاء وإلحاقه بالسلطة التشريعية المتداخلة مع الحكومة حسب قواعد النظام البرلمانى. ولكن أخطر ما فيها أنها تدلُ على انفجار صراعٍ دينى-علمانى نجح الإسرائيليون فى تجنب نشوبه لنحو 75 عامًا. كاد ذلك الصراعُ أن يندلع عندما بُدئ فى إعداد دستورٍ حسب ما نص عليه ما سمى إعلان الاستقلال 1948. فقد حدث خلافُ مألوفُ مثلُه فى الدول والكيانات التى يحظى الدينُ بمكانةٍ كبرى فيها. وتعذر الاتفاقُ على بعض نصوص مشروع الدستور، فتفاهم المُختلفون على صرف النظر عنه، والعمل بموجب قوانين أساس تسنها الكنيست. وكان لانحياز بن جوريون زعيم حزب الأغلبية إلى هذا الاتجاه أثرُ قوى فى دعمه، عندما دعا إلى إعطاء الأولوية للتركيز فى المشروع الصهيونى وترسيخه، انطلاقُا من أن العمل على الأرض أهم من كتابة نصوص. وأتاح ذلك التفاهم للتجمع الصهيونى تفوقًا، فى الوقت الذى عانى العربُ أزماتٍ مستمرة كان الصراعُ الدينى-العلمانى أحد مُسبَّيباتها. فقد استثمر تأجيل ذلك الصراع لعقودٍ تفرغ فيها لمشروعه الاستيطانى التوسعى. غير أن ما أُجل قبل نحو 75 عامًا صار مستحقًا الآن، بعد أن قويت شوكةُ المتدينين المتشددين وجماعاتهم وأحزابهم، وصار فى إمكانهم أن يحاولوا فرض ما لم يتمكنوا منه حين كانوا قلةً ضعيفة. ووجدوا فى اضطرار نيتانياهو إلى التعاون معهم، وإرضائهم، فرصةً تاريخيةً لإحداث تغييرٍ من خلال السيطرة على سلطتى التشريع والتنفيذ، والعمل لإلحاق القضاء بهما0 وبالتوازى مع مشروع إضعاف القضاء، تحت شعار إصلاحه، يسنون تشريعاتٍ جديدةً تمنحُهم مزايا إضافيةً وتغَّير تدريجيًا أنماط الحياة فى إسرائيل. وهم، فى هذا كله وغيره، يعملون لتقويض الديمقراطية الجزئية المقصورة على اليهود لاعتقاد كثيرٍ منهم أنها لا تنسجم مع اليهودية.الانقسام الدينى-العلمانى، إذن، متداخلُ مع النزاع على دور القضاء، حتى إن توارى بدرجةٍ ما لأسباب من أهمها أن معارضى الحكومة الحالية يسعون إلى التعبئة تحت شعار حماية السلطة القضائية لإنقاذ الديمقراطية.

* نقلا عن " الأهرام"

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