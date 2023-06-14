الورقُ يتفوق!

لا يمكن الاستمرار فىسياسةٍ تُضعفُ قدرة الأطفال على القراءة، وتوهنُ المهارات الكتابية لديهم بدعوى أنه لا غنى عنها للتطور. هذا ما انتهى إليه المسئولون عن التعليم فى مدارس السويد بعد أن وصلت سياسةُ التحول الرقمى فى التعليم إلى أعلى مستوي. ولهذا أُوقفت تلك السياسة، وبُدئ فى العودة إلى الكتاب الورقى والكراسات والأقلام.

حدث هذا التغيير، أو بُدئ فيه، نتيجة وجود استعداد لمراجعة سياسات معمول بها، وعدم إنكار الواقع حين يتبين وجود مشكلةٍ تفرضُ إعادة النظر فيها. فقد أفادت دراستان، روجعتا بدقة وحُكمتا، أن عدم امتلاك المهارات الأساسية للقراءة والكتابة فى مرحلة التعليم الإلزامى آخذُ فى الازدياد، بسبب الاعتماد على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وقد نُشرت الدراستان، وبدأ التفاعل مع نتائجهما، بينما كان القلقُ يتنامى فى السويد بسبب تراجعها إلى المركز الحادى عشر على مؤشر جودة التعليم، الذى يتميزُ بقدرٍ كبيرٍ من الدقة والصدقية بخلاف مؤشرات أخرى. لم يفاجئنى ما توصلت إليه الدراستان. فقد لاحظتُه شخصيًا، واختبرتُه عن طريق نقاشات مع عدد من الأصدقاء، والمقارنة بين مستوى تطور طلاب يعتمدون فى أبحاثهم على التكنولوجيا الرقمية، وآخرين يفضلون الكتب الورقية فى الأساس مع الاستعانة بالمواقع الإلكترونية عند الحاجة سواء لمعرفة آخر الدراسات، أو لشراء كتاب وطباعته للاطلاع عليه ورقيًا. ووجدتُ هذا طبيعيًا بالنسبة إلى الأجيال الأقدم من الجيل Z الذى وُلد أبناؤه، ويولدون، فى عصر الرقمنة الشاملة. ولكن الجديدَ هو تبين أن القراءة الورقية أفضلُ حتى بالنسبة إلى هذا الجيل. فقد ثبت فى الدراستين المشار إليهما، وغيرهما، أن الاعتماد الكامل أو المُفرط على التكنولوجيا الرقمية فى الدراسة والبحث يُضعفُ التركيز، ويُشتَّتُ الانتباه، وقد يؤدى أيضًا إلى تشتتٍ بصري.

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ولا يعنى هذا أن التكنولوجيا الرقمية لا تفيدُ فى الدراسة والبحث. فائدتُها لا تُنكر فيما تنفعُ فيه. وهى تفيدُ بمقدار ما تكونُ النصوصُ المراد قراءتها قصيرةً أو متوسطةً حسب قدرة كل شخص. أما النصوصُ الطويلة، وكل ما يتطلبُ استيعابه تركيزًا كاملاً، فلا غنى فيه عن القراءة الورقية.

* نقلا عن "الأهرام"