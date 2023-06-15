عن أسرار أخونة الدولة

لا يزال الكثير من التفاصيل المهمة لأمور السنة التى حكم فيها الإخوان قيدَ التكتم، أحياناً بلا مبرر، مثل ما أشار إليه سريعاً الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور السلفى، فى تصريحات إعلامية بمناسبة مرور 10 أعوام على نجاح الشعب بمساعدة قواته المسلحة فى التخلص من حكم الإخوان، حيث قال إن حزبه كان حليفاً للإخوان فى فترة ما بعد مبارك، إلا أن الإخوان خرقوا اتفاقهما المشترك بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وقرروا وحدهم ترشيح خيرت الشاطر، ثم محمد مرسى، دون حتى إخطار حزب النور بالقرار، أو بأنهم غيروا اختياراتهم! وفسَّر الدكتور مخيون هذا التغير من الإخوان بأنه ربما تكون هناك وعود خارجية طلبت منهم الترشح للرئاسة.

المسألة الأخرى الخطيرة، التى سبق لعدد من قيادات حزب النور أن ألمحوا إليها دون أن يعلنوا تفاصيلها، هى ما أكدّه الدكتور مخيون مجدداً فى تصريحاته الأخيرة، بأن قيادات من حزب النور التقوا مرسى، بعد تشكيل جبهة الإنقاذ المعارِضة، وطالبوه بإشراك كل التيارات فى الحكم، والتوافق على النائب العام، وتغيير رئيس الوزراء، ولكن مرسى رفض. وأضاف مخيون أنه صارح مرسى بأنه لا يوجد منصب إلا ومسكه فرد من الإخوان، ولم يتول أحد من خارج الإخوان حتى منصب غفير(!) فنفى مرسى هذا. وقال مخيون إنه كلَّف الأمانة العامة لحزبه بتجهيز ملف أخونة الدولة فى 13 محافظة، ومناصبهم بالأسماء، وقدَّمه لمرسى على الهواء فى حوار وطنى.

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انتهى كلام الدكتور مخيون، ويبقى الأسف على أن هذه المعلومات الخطيرة، التى لا يستفيد من كتمانها سوى الإخوان، لا تزال مكنونة لا يعلمها إلا قليلون أُتيحَت لهم، فى حين أنه من المفيد أن تُعلَن للرأى العام ليتبين لجميع المواطنين أبعاد خطيرة مما كان يُخطِّط له الإخوان، بوهم أنه السبيل لترسيخ حكمهم، دون أن يضعوا فى اعتبارهم حلفاءهم ولا بقية التيارات السياسية ولا جماهير الشعب، بل إن قيادات الإخوان لم يكترثوا بإشراك كوادرهم وقواعدهم فى معرفة أهدافهم وخططهم، مطمئنين إلى أن حزبهم ينقاد لقياداته بالسمع والطاعة، وحتى يتجنب القيادات تطلعات كوادرهم وقواعدهم فى تولى مناصب، كان التخطيط أن يُنتَقَى لها من يَنصاع أكثر من غيره.

* نقلا عن " الأهرام"