قراءة في رسائل رفسنجاني وصدام!

مما يدل بشكل قطعي أن صدام بعقله الإجرامي المريض قرر غزو الكويت فور انتهاء حربه على ايران في 1988/8/8 أنه أرسل رسائل متكررة آنذاك إلى الرئيس رفسنجاني، تحدث عنها الوزيران عبدالحليم خدام وفاروق الشرع في مذكراتهما يطلب فيها توقيع معاهدة عدم اعتداء مع إيران، وتلاها توقيعه معاهدات عدم اعتداء مع السعودية والبحرين، وتم استثناء الكويت من تقديم تلك المعاهدات من دون أن يثير هذا الأمر الريبة لدينا، ويجعلنا نوقع معاهدات حماية مع الدول الكبرى، كما بدأ الحرس الجمهوري بالتدريب فور انتهاء الحرب مع إيران 1988 على حرب المدن والشوارع بحجة أنهم سيحررون الضفة الغربية والقدس، وهو خيار مستحيل لعدم القدرة العسكرية، ولكونه يعني اختراق واحتلال الأردن بلد حليفه الملك حسين، الذي لن يرضى قطعاً بدخول الجيش العراقي لأراضيه، وواضح أنه كان يحضر منذ ذلك الوقت المبكر حرسه الجمهوري والخاص على احتلال الكويت. وقد كنا نعيش حينها في العسل الحكومي وانشغال المعارضة المعتاد بالصراع الداخلي مع الحكومة.

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وقد صدر بـ «العربية» كتاب مراسلات الرئيس رفسنجاني وصدام حسين ومعها لقاءات ورسائل الرئيس الإيراني مع صدام ومبعوثيه قبل غزوه للكويت واثناء الغزو، وما تعكسه تلك الرسائل أن أعداء الكويت ممثلين بالمجرم صدام وحلفائه أمثال البشير وعرفات وبن جديد وجلود وراشد الغنوشي والقيادات الاخوانية والفلسطينية كانوا اشرس في عدائنا مما نتصور، حيث كانوا يصرون على وقوف إيران مع صدام دون الطلب منه الانسحاب أو حتى التعهد بالانسحاب من الكويت، وهو ما رفضته القيادة الإيرانية. بالمقابل تُظهر تلك الرسائل والمقابلات أن أشقاءنا وحلفاءنا الخليجيين والعرب والدوليين كانوا أكثر اخلاصاً لنا وعزما على تحرير كامل ترابنا مما كنا نتوقع، فقد كان طلبهم المتكرر من القيادة الإيرانية ألا تُخدع بوعود المجرم صدام، وألا تفتح الحدود معه وأنه لا رغبة لحلفاء الكويت في منح صدام أي مكاسب على حساب الكويت.

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آخر محطة:

اتضح من القراءة المتأنية لرسائل «رفسنجاني - صدام» أن الطاغية قد هزُم في «أم الهزئم» الخالدة مرتين وفي حربين وليس مرة واحدة، الأولى أمام التحالف الدولي حيث انسحب بشكل مذل وغير مبسوق بالتاريخ من دون قيد أو شرط، الهزيمة الثانية هي أمام إيران حيث قام بعد غزو الكويت بالاستسلام الكامل لجميع المطالب الإيرانية ومن ثم ختمت حرب 1980-1988 التي يدعي الانتصار الكاذب بها بهزيمة كاملة، حيث إن الحروب بخواتيمها ومن تنتهي الجوائز المختلف عليها بيده، فماذا بقي لدى الصداميين من شيء يفتخرون به ويبررون من خلاله وقوفهم مع الطاغية وجرائمه بحق الشعب العراقي الشقيق وغزوه لجيرانه والانتهاء بصيده وهو مختبئ كالفأر في الغار؟!

* نقلا عن " النهار"

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