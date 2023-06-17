السودانى فى العراق.. والتونسى فى مصر.. والعراقى فى المغرب

كان لافتًا لانتباهى مؤخرًا اسم رئيس وزراء العراق، وهو المهندس محمد شيّاع السودانى، الذي يوحى اسمه العائلى الأخير بأن أحد أجداده، إما أنه جاء أو ينحدر من أصول سودانية جنوب مصر، أو عاش أو خدم مهنيًّا في السودان.

فأثناء رئاسة الراحل صدّام حسين للعراق، والذى كان يحرص على تأمين نظام حُكمه بتعيين أقرب أقربائه في المناصب والمواقع الحساسة، ودون أن يُظهر النسب العائلى العشائرى القبلى المباشر، والذى كان سيكشف عن تلك الصفة القرابية له، فقد أصدر مرسومًا بمقتضاه يُنسب العراقيون في شهادات ميلادهم وبطاقات هوياتهم لآبائهم وأجدادهم، حتى الجد الرابع.

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دون إشارة إلى النسب الأسرى، العشائرى، أو القبلى، أو الجهوى العراقى. وبدأ صدّام حسين بنفسه، فنزع أو أبطل استخدام «التكريتى» من اسمه الذي عُرف به في شهادة الميلاد، وطوال حياته إلى خمسينيات القرن العشرين، وهو صدّام حسين التكريتى. ولكن مع سقوط نظام صدّام، وإعدامه (ديسمبر 2006)، سقط معه ما كان قد استحدثه خدمة لأغراضه. وعاد العراقيون إلى سابق تراثهم وعاداتهم في تسمية أنفسهم وآبائهم.

ومن ذلك عودة ظهور النسبة المكانية والجهوية- مثل البُصيرى (نسبة إلى مدينة البصرة)، أو الموصلى (نسبة إلى الموصل)، أو الحلبى (نسبة إلى مدينة حلب شمال سوريا)، وهكذا.

وهكذا نجد كثيرًا من أسماء مواطنى البلدان العربية في أقطارها جميعًا تحمل ما يوحى بأصولها المكانية. من ذلك اسم الحلبى، الذي يظهر في التاريخ المصرى الحديث عدة مرات، ومنها سليمان الحلبى، الطالب الأزهرى من أصول سورية حلبية، وهو الذي اغتال الجنرال الفرنسى كليبر، خلال سنوات الحملة الفرنسية على مصر (1789- 1802).

ثم يظهر الاسم مرة أخرى بعد قرنين مع اسم أحد جنرالات الجيش المصرى العظام، الذي شارك في حربى أكتوبر 1973، وتحرير الكويت (1990- 1991)، ذلك فضلًا عن اسم البغدادى، الذي اقترن باسم أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، وهو عبداللطيف البغدادى، كما يظهر اسم التونسى، والموصلى في مئات العائلات المصرية المعاصرة.

ويستمر تقليد نسبة الأسماء العربية إلى أصولها المكانية الجهوية، حتى المغرب، على ساحل المحيط الأطلنطى، فنجد أحد الدبلوماسيين البارزين، والذى أصبح رئيسًا لوزراء المملكة المغربية عدة مرات، يحمل اسم عبداللطيف العراقى.

كما أن مئات العائلات المصرية تحمل أسماء مغاربية- الجزيرى، نسبة إلى الجزائر، أو حتى إلى مدن بعينها مثل التلمسانى، نسبة إلى مدينة تلمسان. وحمل ذلك الاسم أحد رواد صناعة السينما في مصر، وهو كامل التلمسانى. لقد كان علم النسب أحد علوم التراث العربى- الإسلامى منذ حتى ما قبل الإسلام. ولذلك دهشت أثناء دراستى العُليا في الولايات المتحدة، في ستينيات القرن العشرين، أن أحد فروع علم الاجتماع مخصص لدراسة الأسماء، والكنى، ويُطلق عليه بالإنجليزية Nameonalogy.

وترجع أهمية الموضوع في سياقه العربى المعاصر، وهو إعادة التذكير بالأواصر المتعددة بين شعوب أمة واحدة، وحّدتها المشاعر، والجغرافيا، والتاريخ، والمصالح.

من ذلك أن تلك المشاعر العروبية الوحدوية تظهر في لحظات الانتصار كما في لحظات الانكسار على حد سواء، فقد رآها وشعر بها العرب جميعًا من الخليج إلى المحيط منذ هزيمة مصر وسوريا والأردن في حرب يونيو 1967.

وهبّت شعوب الأمة جمعاء وحكوماتها للوقوف متضامنين مع البلدان الثلاثة كما تجلى في القمة العربية، التي انعقدت في السودان، في أعقاب تلك الهزيمة بأسابيع قليلة، لتقرر دعم البلدان الثلاثة ماديًّا ودبلوماسيًّا. وكان موقف العاهل السعودى، الملك فيصل بن عبدالعزيز، قمة في النُبل والتسامى، وتجاوز ما بينه وبين القيادة الناصرية المصرية من خلافات وصراعات بسبب اليمن.

ومن السياسة إلى الرياضة، فقد لمس جميع المراقبين، في الداخل والخارج، الحفاوة والاعتزاز التي يحملها العرب جميعًا لإنجازات نجم كرة القدم المصرى، محمد صلاح، الذي يلعب مع نادى ليفربول. وهى نفس المشاعر التي أحس بها العرب جميعًا حينما تغلب المنتخب السعودى على الأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم، في قطر (2022).

وهى نفس المشاعر العربية الجماعية، التي ظهرت مع انتصارات المنتخب المغربى، في نفس البطولة، إلى أن وصل ذلك الفريق إلى المربع الذهبى مع أساطين المنتخبات الأوروبية والأمريكية اللاتينية، والتى انتهت بفوز الأرجنتين. المهم لموضوعنا هو أنه إذا كانت سياسات الحكومات، ومنها حكومات الأقطار العربية، تحكمها المصالح، أولًا وأخيرًا، فإن مشاعر الشعوب، والتى يتم التعبير عنها بشكل عفوى تلقائى، الوطنية القُطرية أولًا، والقومية العربية ثانيًا.

وربما كان آخر مظاهر التعبير عن تلك المظاهر العروبية الجامعة هو كارثة الزلزال الهائل الذي أصاب سوريا وتركيا، فقد كان التعاطف مع الضحايا، والتبرعات الشعبية والمساعدات الحكومية، تعبيرًا ماديًّا عنها.

كذلك نُذكِّر كثيرًا من المخضرمين بأن الثامن من فبراير 1958 هو الذكرى الخامسة والستون لأول وحدة عربية بين مصر وسوريا، والتى حملت اسم الجمهورية العربية المتحدة، والتى تعرضت لمؤامرات داخلية وخارجية، ولأخطاء القيادة، فأخفقت، وانفصلت سوريا عن مصر، ومع ذلك مازال كثيرون، حتى ممن لم يكونوا قد وُلدوا أو شبوا عن الطوق، يذكرونها.

وذلك فضلًا عن أن نموذج توحيد أقطار، أو مشيخات، أو إمارات عربية لا تزال هي المثل السياسى الأسمى، الذي يصبو إليه عظماء القادة العرب: من عبدالعزيز آل سعود، الذي وحّد وأسّس المملكة العربية السعودية، في عشرينيات القرن الماضى، أو الشيخ زايد آل نهيان، الذي أسس دولة الإمارات العربية المتحدة، في سبعينيات نفس القرن. وأخيرًا، وليس آخرًا، ما نراه من اتفاقات التكامل الثلاثية بين مصر والأردن والعراق. وفعلًا صدق مَن رفعوا شعارات أنها أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة.

* نقلا عن " المصري اليوم"