إفريقيا وأوكرانيا!

حسنا... تشارك مصر، فى المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية... هذا هو الخبر المهم الذى تصدر صحف الأمس (17/6)، مصحوبا بصورة د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء مصر وهو يصافح مستقبليه فى كييف. لقد وصل مدبولى إلى أوكرانيا ومعه سامح شكرى وزير الخارجية، نائبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن وفد المبادرة الإفريقية الذى ضم – بالإضافة إلى مصر- رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو. إننى كباحث مصرى، مهتم بالشئون الدولية، سعيد ومرتاح للغاية لذلك الخبر! لأن الأزمة الأوكرانية تشكل الآن أزمة دولية خطيرة بامتياز، رأت فيها القوى «الغربية» فرصة لاستنزاف خصمها التاريخى روسيا، دون أن تتورط فى مواجهة مباشرة معها! ولاشك فى ان السبب الأهم «للعملية العسكرية» فى أوكرانيا – كما سماها بوتين – كان هو سعى رئيس أوكرانيا «فولوديمير زيلينسكى» إلى الحصول على عضوية حلف الأطلنطى، ضمن ما أعلنه عن «إستراتيجية جديدة للأمن القومى الأوكرانى». أى ان زيلينسكى يلح على أن يأتى بحلف الأطلنطى إلى حدود روسيا..! فماذا كان يتصور..؟حقا، إن زيلينسكى يتمتع بشعبية جارفة فى بلده، ولكننى أعتقد أن الشعبية والمشاعر الوطنية الجارفة لا تكفى فقط لصنع قائد سياسى ماهر..، هناك أيضا «الحكمة» التى تفرضها الظروف العملية. إن أوكرانيا دولة فتية ومتقدمة ومزدهرة بلا شك، ولكنها مجاورة جغرافيا، ومتداخلة سكانيا، لبلد عملاق، هو أكبر بلدان العالم مساحة، وأغناه موارد، وهو - قبل ذلك وبعده - المنافس القوى للولايات المتحدة عسكريا وفضائيا ...فما هى الحكمة فى استفزازه باسم المشاعر القومية؟ ولماذا يترك الأمريكيون والأوروبيون يستنزفون الروس حتى آخر جندى أوكرانى؟ الوضع إذن يحتم تلك المبادرة الإفريقية المهمة، والتى تعيد مشاركة مصر فيها دورها المهم الذى سبق أن لعبته ضمن كتلة «عدم الانحياز» والحياد الإيجابى التى لعبت مصر عبدالناصر دورا أساسيا فى تشكيلهما فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى.

* نقلا عن "الأهرام"

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