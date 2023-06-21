إحدى أهم وسائل هدم الدستور التي عُمل بها خلال العقود الماضية وهُدمت معها مصالح الوطن والمواطنين، وأدت إلى تفشي الفساد التشريعي والإثراء الفاحش غير المشروع لبعض الأعضاء هي عبر إساءة استخدام النصوص والأدوات الدستورية وعلى رأسها أداة الاستجواب من قبل نائب واحد يمثل 2 % ليعطل لأجل مصالحه الخاصة أعمال 98 % من النواب ويسبب تخلف البلد...

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وصل التمادي في إساءة استخدام هذه الأداة الخيرة التي خُلقت لدرء المفاسد فأصبحت هي أحد أكبر أسبابها وأدواتها التي توجه للشرفاء والأمناء من الوزراء كونهم لا يمررون المعاملات المخالفة، بل أصبحت أداة الاستجواب تقدم للوزير قبل حتى أدائه القسم الدستوري وتلاحقه حتى لو تقلد وزارة أخرى من مبدأ «وراك وراك»، والاستجوابات على «الهوية» لا على «القضية» بدلالة أن الوزير ما إن يتنحى حتى تهدأ العواصف وشعارات «سرقة القرن» و«بوق ولا تخاف»، ويبدأ الوزير الجديد المرضي عنه عمله دون تصحيح ما قيل أو استرجاع فلس أحمر واحد...

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آخر محطة:

إساءة استخدام الدستور من قبل بعض النواب بحجة أن ما يقومون به يقع تحت ظلال الدستور، يعطي الحكومة بالمقابل حق استخدام نفس الحق ومقاطعة الجلسات التي لا يوجد نص يرغمها على حضورها لمدة شهر أو عام أو... حتى 4 أعوام!

الدستور واللوائح بحاجة لتعديلات ملحة تمنع إساءة الاستخدام.

* نقلا عن " النهار"

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