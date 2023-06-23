داعش الذراع الأسود

هذا العنوان يجعلنا نتساءل هل داعش فعلاً حركة إسلامية متطرفة ذات كيان متطرف أم هي ذراع إرهابية تتحكم به قوى استخبارية تابعة لقوى متمكنة؟

وهذا الكلام يجعلنا نبدأ من بدايات الحركات الراديكالية المتطرفة والمتلفعة بالإسلام شكلا وهو نموذج "قاعدة الجهاد" الذي أسسته جماعة الجهاد المصرية، مجموعة أيمن الظواهري، ثم اندمجت معهم مجموعة أسامة بن لادن وأسسوا ما أطلق عليه "قاعدة الجهاد العالمية" كل ذلك في أفغانستان.

وكان نشاطهم ملء السمع والبصر، وتحت بصر جميع مندوبي عناصر الاستخبارات المتسترين بستار الإغاثة والإسعاف الطبي. ودرس نمط السلوك العنيف عندهم من جميع النواحي دراسة استعمل فيها كل ما استجد من أفكار وتقنيات لها علاقة بالسيطرة والتأثير والتواصل، وخلصوا إلى نتيجة يدعمها الواقع وهي أننا من الممكن أن نستفيد من القاعدة. إلا أن هذا المطلب صعب التحقق بسبب مانع فكري صارم ومتطرف عندهم يمنع قيادات القاعدة من تجاوز هدف فكرة إقامة الدولة الإسلامية، وترى الاستخبارات أن حراكهم وعلاقاتهم معهم تكتيكية وغير منضبطة. كما أنه غالبا ما يصعب على الاستخبارات وضع كنترول عليهم؛ وعليه يجب صناعة جماعة إسلامية راديكالية قابلة للتطويع والسيطرة وهذا ما تم لهم في العراق عن طريق (الدولة الإسلامية في العراق والشام) "داعش" وهي تجمع ملفقا من فلول حزب البعث وكوادر من الطريقة النقشبندية وتكفيريين متطرفين ممن كانوا مع جماعة (أبو مصعب الزرقاوي) "جماعة التوحيد والجهاد" ومجاميع متطرفة و مغامرة دخلت العراق بتسهيلات تركية من جميع أنحاء العالم، وعناصر مرتزقة برواتب مجزية كانت تدفع لهم من إحدى الدول تحت مسمى الفدية أو الإتاوات. ومن حيث تمويل داعش وهو عصب استمرار الجماعات الإرهابية فقد فتحت لهم أسواق سرية يتاجرون فيها بمخطوطات وتحف العراق وسوريا في تركيا وكان الزبون إسرائيل، فداعش التي سكّت دينار الذهب ودرهم الفضة بتقنية محترفة ومتقدمة لا يمكن أن تقوم به إلا دولة تملك هذه التقنية. لا جماعة محلية مشغولة بقتال العصابات التقليدي.

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ما أميل له أن داعش صنعت في سجن أبو غريب بإشراف استخباراتي متقن استطاع أن يصنع لهذه الجماعة حراكا متطرفا ومتناقضا باسم الدين، بل إن جميع الدلائل تشير إلى أن هذه المجموعة الإرهابية مخترقة بشكل واضح وبين بل هي ذراع يدافع عن المصالح الأميركية إذ أصبحنا نلاحظ نشاطه في كل مكان تدخله الصين، وحيثما تكون للصين مشاريع لابد وأن نجد داعش معول هدم، والصين عقبة صعبة بالنسبة لأميركا التي فقدت عقيدتها العسكرية منذ مدة واستعاضت عنها بشكل من أشكال حروب الجيل الرابع وصناعة داعش من هذا الجيل.

مشكلة جماعات الإسلام السياسي هي انعدام الوعي الدولي وجهلهم الواضح بالسياسة، والدليل ما نراه من أفعال وممارسات "المعارضة الرثة" التي تتلخص مواقفهم بمعادات التطور والتنمية والتحديث والقتال من أجل الفوز بالوصاية على المجتمع من جديد، والتمكن من مفاصله وضرب الانتماء الوطني وإضعاف السيادة كما هو حادث في دول يعتبر الإسلام السياسي فيها متمكنا وملاحظا.

إن عموم جماعات الإسلام السياسي تطرح نفسها كحل إسلامي سحري لجميع المشاكل السياسية والاجتماعية وحتى العلمية ولا يريدون أن يفهموا أن الأمة بأكملها تمر بمرحلة مفصلية خطيرة لا يمكن أن تحل بدروس تطوير الذات، ولا البرمجة العصبية، ولا بدروس الوعظ، ولا بالاقتصاد الريعي، وإنما تحل باستقلالية المواقف، وصنع ثوابت جديدة من التحالفات والتطلع بجدية للمستقبل، والمشاركة في صناعة واقع جديد.

جماعات الإسلام السياسي لا تريد أن تفهم ذلك، ولا تريد أن تفهم أننا في زمن الوحدة الوطنية والولاء للوطن، وأننا مجتمع متعدد الأطياف المتعايشة بانسجام والمنتمية بفخر لهذا الوطن الكبير.