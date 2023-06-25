من أخطاء الإخوان ضد مصالحهم

اقترف الإخوان طواعية فى حُكمهم، ضد مصالحهم، جملة من الأخطاء التاريخية كل منها كفيل بإحداث تدمير فى بنية جماعتهم، وفى فرصة تحقيق أهدافهم، وفى حماية أنفسهم، وفى تواصلهم مع جماهيرهم..إلخ. من ذلك أنهم افترضوا، دون سند من أى منطق، أن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير ضد مبارك ونظامه، والإصرار على الإطاحة به، ومساندة القوات المسلحة لاختيار الشعب، حدث استثنائى غير قابل للتكرار، ولم يتخيلوا أنه يمكن أن يخرج عشرات الملايين مرة أخرى للإطاحة بهم، ويصمدوا حتى يتحقق هدفهم، ويعاونهم الجيش على ذلك، مرة أخرى، التزاماً بموقفه الوطنى فى الانحياز إلى الشعب. وهكذا حفروا لأنفسهم فخاً اطمأنوا فيه إلى أنهم مستقرون فى حكمهم، وأنهم غير مجبرين على الأخذ بإصلاحات، أو الادعاء بذلك، على الأقل ليَظهروا بما يُرضِى الجماهير ونخب المجتمع، بل إنهم اعتمدوا بدءاً من الأيام الأولى لحكمهم أسوأ ما كان فى نظام مبارك بأسوأ مما كان يفعله مبارك.

من الأمثلة القليلة، أن مبارك لم يخطئ فى خطابه الشخصى، ولا الإعلامى، فى الاعتراف بأنه يخطط للتأبد فى الحكم، وتوريثه إلى نجله، كما أنه حرص فى فرض سيطرته على المناصب، أن يكتفى بالمناصب الكبيرة، ولم تصل يده إلى المناصب المتوسطة والصغرى إلا بقدر محدود فى إطار توازنات إرضاء بعض رجاله فى القواعد المحلية. أما الإخوان فكانوا على النقيض من كل هذا، فقد سربوا بـأنفسهم أنهم باقون فى الحكم 400 سنة! واستولوا على كل المناصب، حتى إن أحد حلفائهم الكبار، الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور السلفى، أعلن أنه صارح مرسى، عندما كان ممثلاً للإخوان فى القصر الرئاسى، بأنه لا يوجد منصب إلا مسكه فرد من الإخوان ولم يتولَ أحد من خارج الإخوان حتى منصب خفير. وضمن الحسابات الكثيرة الخاطئة، أن الإخوان توهموا أن إشهارهم لعنف كوادرهم وقواعدهم، سوف يردع ويُخيف معارضيهم، فروَّجوا مناظر بشعة عن المدى الذى هم على استعداد للذهاب إليه، مثل حصار المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتقييد بعض المدنيين فى بوابة قصر الاتحادية وضربهم بوحشية، دون أدنى توقع لنتيجة أن هذه عوامل استفزاز رهيب يفجر ضدهم طاقات غضب كاسحة.

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* نقلا عن "الأهرام"