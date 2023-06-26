سمو رئيس الوزراء.. في غرفة القيادة

سجلت في الأسبوع الماضي بعضاً من التمنيات التي نتوقع أن يوظفها سمو رئيس الوزراء، في قيادته للسلطة التنفيذية، ومن أبرزها الالتزام بالترابط الثنائي بين السلطتين، والتنسيق بينهما وصب جهودهما في المسار الذي يحتضن هذه الجهود وصولاً للأهداف المشتركة، وهذه الشراكة الثنائية هي رسالة الدستور وأولوية العمل التي توفر مكاناً واسعاً لجهود الطرفين، وترسخ الترابط في انسجام متواصل يضمن النجاح للمجلس ويرضي الحكومة.

فلا مفر للكويت في أمنها ومستقبلها من متانة وطنية منسجمة في تحسسها للأخطار التي تهدد الكويت، ومتفقة على أن صلابة الوحدة بين الجانبين «الحكومة والبرلمان»، هي الوصفة الملائمة للتعامل مع المخاطر الخارجية.

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تعيش الكويت في موقع مشحون بالتوتر وفي إقليم تهدد حياته تشكيلة من ممارسات تصدر من حالات سيكولوجية تلعب الدور المؤثر في حياة الإقليم وقد أفرزت خمس حقائق مؤذية تعيشها دول المنطقة.

أولاها - التطرف القاتل الذي مارسته تجمعات مندفعة لأهداف تعمل على تحقيقها بالعنف غير العادي، وهذا النوع من التطرف الدموي الموظف لآليات الإبادة ضم تجمعات بشرية تعيش في مناخ من الممارسات التي يحاربها الإسلام وحشدت تجمعات بشرية في مناخ عنيف مملوء بالممارسات التي ينهى الإسلام عنها، وتدعو لسلوكيات تمارسها الحيوانات في بيوتها.

وثانيتها - الطائفية التي تصطدم مع دعوة الإسلام لوحدة المسلمين، وتناصرهم للوصول لأهداف نبيلة مستوحاة من المبادئ السامية لدين المسلمين، ونتابع مسار الطائفية وما تركته في الإقليم من انقسامات مؤذية وما شيدته من معسكرات طائفية تتميز بعداء جاهلي بين أبناء المجتمع الواحد، هدفه حرمان الخصوم من المواطنين من حقوقهم الإنسانية.

والثالثة - اتساع جغرافية الإرهاب الذي عبر من قارات إلى الإقليم الذي تعيش فيه الكويت، راغباً في تشكيل مجتمعات تبنيها ذهنيات توظف القتل والتدمير، وإخضاع المجتمعات لإملاءات الخوف كوسيلة للسيطرة عليها، وقد تابعنا توحشها في دول الجوار وشاهدنا تجردها من الأحاسيسي الإنسانية..

ومحطة القلق الرابعة، هي الفوضوية الإقليمية التي اختفى فيها الاستقرار وطغت على معظم أنظمتها السياسية تبدلات، كسبت شهرة في تحولاتها لاحتكار السلطة كلها، والاضطراب الإقليمي والوطني هي إفرازات الطائفية التي أضرت بدول في الإقليم وحرمتها من الاستقرار ودفعتها لتبني قواعد فيها تميزات الطائفة على حساب متطلبات الوحدة الوطنية للدولة.

وآخر المظاهر التي أراها تشكل خطراً على الكويت وعلى الدول الأخرى هي ظاهرة الإحباط، والإحباط مرض يصيب المجتمعات التي تصدق وعود السياسيين وتتنفس مع أمل أن تهب رياح التفاؤل لتجاوز حالات الضجر وضيق التحرك، ولا شك بأن إفرازات الاحباط تدفع النزعة نحو التغيير الذي قد يأتي بشيء مختلف عن حالة الكساد الطاغية، وقد تسبب المزيد من الاضطراب ومن الضياع.

هذه صورة الإقليم الذي نعيش فيه، ومسؤوليات الحكومات تتمثل في الحد من مظاهر التهديد الذي يجسده الإرهاب والطائفية، وتأكيد متانة الأمن الداخلي، وتحصين الكويت بآليات تؤمن استمرار سيادتها، وصون استقلالها وتأمين السكينة فيها.

ونعترف بأن واقع الكويت في جغرافيتها وموقعها في رأس الخليج ومحدودية إمكاناتها الدفاعية وفي ضوء تجربة الغزو البائس، طغى الإحساس الوطني على أن الكويت بحاجة إلى حليف يسهم في دعم جهودها للحفاظ على هويتها المستقلة ويطمئن شعبها بتأكيد الاستقرار، فالواقعية الإقليمية والتجربة الكويتية تلح على تواجد الرادع المقيم على التربة الكويتية تسهيلاً لتفعيل آليات الصد والتطويق.

هذا هو قدر الكويت، واقعها يصر على حيوية مجلس التعاون واستعدادات الأعضاء فيه وهم الشركاء الدائمون، والفاعلية السعودية وصفة مؤثرة في صمود الكويت، وتكتمل الآليات مع الحلفاء الاستراتيجيين.

ما من شك بأن سمو رئيس الوزراء على اطلاع بما يجب علينا أن نوفره من أجل انتظام آليات الردع، فهناك تبدلات مست المنطلقات القديمة في الدبلوماسية الكويتية، فالشراكة مع الحلفاء لها مواصفات تختلف عن الماضي الذي كنا فيه نعارض بقوة ونضيق على الخصوم، ونعتمد على افتراضات ليس لها مقومات الوجود، وأدركنا بأن حساباتنا لم تكن بالدقة التي تحتاجها الكويت وأن شهية الكويت لفضيلة العفة الدبلوماسية الساطعة ليس لها مكان في هذه المنطقة، كانت الكويت تصون أمنها بافتراضات أدركنا استحالة تواجدها مع الغزو في صيف عام 1990.

هذه حالة الكويت الأمنية وستواصل حياتها بهذا النهج الذي يجب أن يكون مجلس الأمة شريك فيه، خاصة أن ترتيبات الدفاع عن الكويت تعتمد على مبايعة وطنية جامعة ليس فيها مراجعات ولا تحتمل التأخير حول تباينات في وجهات النظر والمواقف.

أتذكر مناقشات كنت فيها طرفاً جرت بين سفيري الدنمارك والسويد في الأمم المتحدة، وكان السؤال عن حياد السويد وعضوية الدنمارك في الناتو، وكان السفير السويدي مؤمناً بصواب حياد السويدي بينما الدنماركي يذكره بابتلاع الاتحاد السوفيتي جميع أراضي دول الجوار مع انتصاره في الحرب العالمية الثانية، وكنت أتعاطف مع السويد في حياده معارضاً الدنماركي في دفاعه عن الناتو، وتدور الأيام وتتولد من تبدلات الزمن أوضاع مست الحدود والسيادة، وعرضت شعوباً للابتزاز فأدركت السويد بأن السلامة المؤكدة في الناتو وليس في الحياد، وأن رئيس روسيا له ميول المغامرة فجاء غزو أوكرانيا كاشفاً أطماع الجوار وماسحاً الإيمان بحسن النوايا.

نحن الآن في تجربة مغايرة، فالهدف من هذا المقال التأكيد على أن المجلس شريك في كل جوانب الحياة الكويتية ومن أبرزها معلقات الأمن والاستقرار، وتواجده داخل خلايا الأمن كشريك وفق الدستور ووفق إملاءات الضرورة أمر منطقي، من المؤكد بأن سمو الرئيس مدرك لأبعاد الشراكة وفي جميع القضايا..

مؤشرات البداية في هذا الفصل النيابي تعبر عن إجماع نيابي للتعاون الذي بدونه تتجمد مساعي التطوير والتجديد، وهنا أشير إلى مسؤوليات مجلس الأمة في البعد الأمني، معتمداً على ما يملكه الأعضاء من غيرة على سلامة الكويت، ومن إدراك بحاجتها إلى حليف وشريك في المنافع التي يكسبها من الحفاظ على الكويت، متمتعة بالأمن والاستقرار والازدهار التنموي، وفوق ذلك يتحسس حاجة الكويت للحصول على آليات السلامة والاطمئنان، ويعلم أبناء الشعب الكويتي بمن فيهم نواب اليوم بأن الأقدار وضعتنا في إقليم دائم الاضطراب، وأننا لا نملك الغطاء الآمن الذي تتطلبه الكويت وتستند إلى شراكة تتميز بتبادلية التفاهم والمصالح، مع ديمومة الوعي بأن الشركاء الاستراتيجيين لهم مصالح في مختلف القارات، ودورنا المساهمة في دعم جهود الحلفاء إن كانت لنا القدرة، وإن غابت فعذرنا مقبول، ودورنا المتابعة.

أسجل هذه الحالة مستذكراً مواقفنا السياسية في السبعينيات وفي مجلس الأمن بالذات، نجادل واشنطن ويرتفع صوتنا ليس تحقيقاً لمصالح كويتية مباشرة، بل عن قضايا ترسخت في جدول أعمال الجامعة العربية ومرت عليها عقود من الزمن.

وتصورنا بأننا سنحقق ما عجز عنه الآخرون من العرب، وخلاصة هذا الإبحار في الذاكرة، أن نصون مصالح الكويت وأهل الخليج وأن يدعم مجلس الأمة المستجدات في دبلوماسية الكويت، وجميعها مرتبطة بواجبات الشراكة الاستراتيجية، ومن هذا التفاهم بين المجلس والسلطة التنفيذية يترسخ الإجماع الوطني ويبقى حامياً لآليات الدفاع ومطمئناً على تنفيذ محتويات وثيقة 2035 الحاملة لأحلام الكويت.

* نقلا عن "القبس"