٧٥ عاما على النكبة

قام المركز الفلسطينى للدراسات والبحوث المسحية باستطلاع الرأي العام الفلسطينى فى ذكرى مرور ٧٥ سنة على النكبة الفلسطينية. وتشير النتائج إلى أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين تحمّل أطرافاً عربية أو دولية أو الحركة الصهيونية المسئولية عن النكبة فيما يأتى الضعف الفلسطينى الداخلى فى آخر القائمة. النسبة الضئيلة التى رأت الضعف الفلسطينى مسئولاً تشير لاستمرار الإحساس الفلسطينى الضخم بأنه الضحية. مع ذلك، فعند السؤال عن التطورات الأكثر ضرراً منذ النكبة فإن النسبة الأكبر أشارت للانقسام الداخلى، فيما جاء احتلال عام ١٩٦٧ فى الدرجة الثانية. عند السؤال عن التطورات الأكثر إيجابية منذ النكبة ذكرت نسبة بلغت حوالى الثلث تطورين: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وتأسيس السلطة الفلسطينية. كما ذكرت نسبة بلغت حوالى الربع أن ذلك كان لتأسيس حركتى حماس والجهاد الإسلامى ودخولهما الكفاح المسلح، وجاء بعد ذلك تشكيل حركة فتح وانطلاق الكفاح المسلح.

وتشير النتائج إلى أن حوالى ثلثى الجمهور لا يخشون تكرار النكبة، وثلثى الجمهور لا يعتقدون أن إسرائيل ستحتفل بمرور مائة عام على قيامها، وتقول أغلبية، وإن كانت ضئيلة، إن الشعب الفلسطيني سيكون قادرا فى المستقبل على استعادة فلسطين وإعادة اللاجئين لبيوتهم. وتشير نتائج الربع الثانى لعام ٢٠٢٣ إلى تراجع شعبية حركة فتح والرئيس عباس فى الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن مكانة السلطة الفلسطينية تزداد سوءاً حيث ترتفع نسبة المعتقدين بأن استمرار وجودها هو فى مصلحة إسرائيل، فيما يقول نصف الجمهور إن انهيار أو حل هذه السلطة يخدم المصلحة الفلسطينية. وفى الموقف من عملية السلام تبقى نسبة تأييد حل الدولتين منخفضة؛ وكذلك الحال بالنسبة لحل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين اليهود. ورغم أن الأغلبية لا تزال ترى فى العمل المسلح الطريق الأمثل لتحقيق الحل، فإن التوقعات بحصول انتفاضة ثالثة قد تراجعت بشكل كبير فى الضفة الغربية حيث هبطت هذه النسبة 15 درجة مئوية.

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نقلا عن "الأهرام"