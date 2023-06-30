أسرار وتفاصيل ٣٠ يونيو

فى مثل هذه الأيام من عام ٢٠١٣ اتصل بى من باريس خبير القانون الدولى الدكتور محمد سامح عمرو، مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو)؛ ليخبرنى أن رسالتى إلى إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو سببت «إزعاجا شديدا» داخل المنظمة، وأن المديرة أصدرت على الفور بيانا ردا على رسالتى، أدانت فيه بشدة الاعتداءات التى كانت تشهدها مصر فى تلك الأثناء على المتاحف والمواقع التاريخية والدينية، وحرقها وتحطيم محتوياتها.

وقال بيان مديرة اليونسكو الذى أرسل لى الدكتور عمرو نصه، إن الخسارة التى نتجت عن تلك الاعتداءات «غير قابلة للإصلاح»، حيث تم تحطيم بعض الآثار التى لا تعوض، وقد سعدت أن وجدت مديرة اليونسكو تتفق فى بيانها مع ما جاء فى رسالتى من أن ذلك يعتبر بمثابة «اعتداء على تاريخ الشعب المصرى وعلى هويته الوطنية».

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كانت البلاد تشهد فى ذلك الوقت ردود أفعال عنيفة ويائسة من جانب جماعات الإرهاب ضد ثورة الشعب على حكم الإخوان يوم ٣٠ يونيو، وقد اتخذت شكل الاعتداء على كل ما كانت تطوله أيديهم الآثمة من التراث الثقافى للأمة.

فتمت مهاجمة عدد من المتاحف وتحطيم محتوياتها، وتم إحراق مبنى محافظة الجيزة بما حواه من بعض اللوحات العالمية النادرة، إضافة للمستندات والأوراق الرسمية، وكذلك المنزل الريفى للأستاذ محمد حسنين هيكل فى برقاش ومكتبته الثرية بما تضمنته من مستندات ووثائق تاريخية، ومع ذلك فقد ساد الدوائر الغربية صمت مريب مصحوب بحديث مغرض حول ضرورة احترام شرعية من انتخبوا ديمقراطيا.

وفى يوم حار من شهر أغسطس ٢٠١٣ خرجت جحافل الإرهاب فى مهمة «لتحطيم الأصنام» ومحو تاريخ وهوية الشعب المصرى الذى ثار ضد طغمة الجهل والتخلف التى كانت تحكمنا، وقصدت جحافلها المسلحة أحد أهم متاحفنا الإقليمية، وهو متحف ملوى الذى كان يضم ١٠٨٩ قطعة أثرية نادرة تستعرض تاريخ المنيا من أقدم العصور، والتى عثر عليها بالأشمونين وتونا الجبل وتل العمارنة، فسرقت ١٠٥٠ قطعة منها.

وحطمت القطع التى لم تتمكن من إخراجها من المتحف، تاركة بعضها فى حالة لا تسمح بإعادة ترميمها، ومساء نفس اليوم عادت تلك الأيدى الآثمة لتشعل النيران فيما تبقى من المتحف، ولم تكن تلك واقعة منفردة فقد وقعت أيضا هجمات مماثلة على متحف روميل فى العلمين ومتحف بهنسا فى بنى مزار، وعلى مكتبة الإسكندرية، أما الكنائس التى تم الاعتداء عليها فقد وصل عددها إلى ٦٠ كنيسة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وإذا كانت الدوائر السياسية الغربية قد غضت الطرف عن هذه الانتهاكات لأسباب معروفة- وإن كانت غير مقبولة- فإن صمت الأجهزة والمنظمات الثقافية الدولية عما يحدث لم يكن مفهوما، وقد استشاط كتاب ومثقفو مصر غضبا، وقررت من موقعى آنذاك كرئيس لاتحاد كتاب مصر أن أكتب للمنظمة الدولية الأولى المعنية بالمحافظة على التراث الثقافى، وهى اليونسكو.

لأضعها أمام مسؤوليتها، فكان خطابى لإيرينا بوكوفا مدير عام المنظمة الذى قلت لها فيه: «أكتب إليك يا سيدتى من بلد ترتفع فيه الآن معاول الهدم الآثمة وألسنة اللهب الهوجاء، تحطم وتلتهم ما تطوله من تراث مصر الذى هو تراث الإنسانية جمعاء، وخسارته خسارة للإنسانية وليس لمصر وحدها، وأعتقد أن معرفتى الشخصية بك تسمح لى بألا أخفى عنك غضبى، وبأن أسمح لنفسى أن أكتب لك فى صميم عملك ومسؤولية منظمتك الغراء».

وقلت: «إن كتابى هذا ليس عن الدماء التى تسفك الآن من حولنا، ولا عن الأطراف الآدمية التى تبتر فى وضح النهار، ولا عن جثامين الضحايا التى تتفحم، وإنما عن عمليات الهدم والتحطيم التى تستهدف كل يوم المتاحف ودور العبادة والمبانى التراثية فى البلد الحاضن والحافظ لآثار واحدة من أهم وأقدم حضارات الإنسان، أكتب لك لأنك أنت المعنية الأولى يا سيدتى بالحفاظ على هذا التراث، ولأننا فى مصر لم نسمع كلمة احتجاج واحدة منك أو من منظمتك فى هذا الشأن، فى الوقت الذى تذرف بعض التماسيح فى بلادكم دموعها على غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بينما تهدر أمام أعيننا كل يوم حقوقنا الثقافية مرات ومرات فيعتدى على آثارنا وتحطم متاحفنا وتهدم كنائسنا التاريخية مما يمثل كارثة إنسانية جسيمة، أو هو ينبغى أن يكون كذلك لك شخصيا ولليونسكو التى تستمد وجودها من الدفاع عن هذا التراث وحمايته من دمار الزمن الذى كان أكثر حنوًّا على الحجارة من معاول الشر التى نشهدها اليوم، إن ما يحدث فى مصر الآن يا سيدتى هو جريمة ضد الإنسانية لأنه اعتداء على الهوية الوطنية لهذا الشعب، وليس هناك من جريمة ضد الإنسانية تقارب فى جرمها القضاء على هوية الإنسان».

وختمت خطابى قائلا: «لقد حمى الشعب المصرى تراثه المتحفى من القوى الهجمية فى يناير ٢٠١١، وهو قادر اليوم على أن يحميه فى ٢٠١٣ ليحفظ لهذا البلد هويته الوطنية والإنسانية، وليفتح الطريق أما الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التى من أجلها قامت الثورة، وفى سبيلها بذلت الدماء، فإذا مددتم لنا يد العون فسنرحب بها، وإذا لم تفعلوا فلن نكترث، لكن التاريخ سيفعل، فالتاريخ لا ينسى، والتاريخ لا يغفر».

ولقد بعثت برسالتى رسميا إلى السيدة إيرينا بوكوفا عبر مندوب مصر الدائم باليونسكو، وبعثت فى نفس الوقت بنسخة مترجمة إلى اللغة العربية وموجهة لمدير عام اليونسكو عن طريق مكتب اليونسكو بالقاهرة، وكان مبعث غضبى أن قيام اليونسكو بغض الطرف عن هذه الاعتداءات يجىء على خلفية الانحياز السياسى الواضح من الدول الغربية ضد الإرادة الشعبية المصرية التى عبرت عن نفسها بكل وضوح فى ثورة ٣٠ يونيو، فكانت تمثل تجاهلا تاما لما كانت تواجهه البلاد فى ذلك الوقت من حرب إرهابية شاملة.

وقد رحب وقتها الكثير من الدوائر المحلية والدولية ببيان مدير عام اليونسكو حول ما يجرى فى مصر من تحطيم للآثار الثقافية والتاريخية للشعب المصرى، لكن قليلين الذين عرفوا خلفياته.

ولقد قام مكتب مدير عام اليونسكو بإخطار السيدة بوكوفا أثناء وجودها خارج البلاد برسالتى فور تلقيه لها، فطلبت نصها الكامل، ثم أصدرت بيانا حثت فيه الحكومة المصرية على تكثيف الحماية على المتاحف والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية، بما فى ذلك المواقع ذات الأهمية الدينية، وطالبت بحظر بيع أو تداول القطع الأثرية التى قلت فى خطابى إنها سرقت من متحف ملوى، مؤكدة استعداد اليونسكو لتقديم العون الفنى المطلوب فى هذا الشأن، ولتفعيل دور جميع الجهات الموقعة على معاهدة عام ١٩٧٠ الخاصة بحظر الاتجار بالتراث الثقافى، بما فى ذلك البوليس الدولى (الإنتربول).

وأنهت بوكوفا بيانها مرددة عبارة وردت فى رسالتى لها بأن تراث مصر ليس فقط ميراثا ورثناه عن أجدادنا، وإنما هو ميراث نستعيره من أبنائنا، حيث قالت: «إن تراث مصر الثقافى الفريد ليس فقط ميراثا من الماضى يمثل تاريخها الثرى والمتنوع، لكنه أيضا ميراث لأجيال المستقبل، وتحطيمه يقوض دعائم المجتمع المصرى».

* نقلا عن "المصري اليوم"