تأملات 10 سنوات مرت

10 سنوات تأملت فيها تلك اللحظة، ظننتها فى بعض الأحيان لحظة استفتاء بـ«نعم» أو بـ«لا»، باختيارين لا ثالث لهما، الاختيار «نعم» كان لمصر، الدولة القديمة الراسخة القوية حضاريًا وإنسانيًا، المؤثرة فى كل حضارات العالم، الدولة المركزية ذات الثقل الدولى والإقليمى، أما الاختيار «لا» فهو رفض لكل هذه الأوصاف، والاكتفاء بدويلة تحكمها جماعة تريدها جزءًا من وهم لا يتناسب مع الزمن ولا مع التقدم الحضارى اسمه «الخلافة». هم أرادوها مجرد انحناءة فى «هلال» المصالح الإخوانية، الذى تصوروا أنه سوف يمتد إلى بعض الدول الأخرى ذات الهوى الإخوانى.

تأملتها كلحظة تجلٍّ واستفاقة، إذ كان قطاع كبير من المصريين قبلها مشدوهين بما كانت تردده الجماعة من قوة تنظيم فى الشارع، أشاعوا ذلك بقوة واستعراضية، فصدقه الكثيرون، وساروا وراء سراب قوة التنظيم الذى لا يُقهر، وكان الدليل الانتخابات حينها، والتى تقريبًا فازوا خلالها بكل شىء، ولكن تلك القوة ظهرت هشاشتها الشديدة فى 30 يونيو، عندما ظهروا على حقيقتهم التنظيمية، بلا أى قوة، ولا أى رسوخ، ولا أى تنظيم، فتفرقت بهم السبل، وأرادوا تكوين دويلات داخل الدولة، بينما ظل المصريون قوة واحدة، تحت راية حق واحدة، وهى راية الوطن، ولا شىء غيره.

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اللحظة الفارقة التى قرر فيها المصريون الخروج يوم 30 يونيو 2013 تأملتها كذلك كذروة أحداث فى رواية الدولة المصرية الجديدة، ذروة يكون الجميع فيها بانتظار الحل، الأحداث تأخذنا إلى منطقة من الجاذبية لا مثيل لها، لا تتوقع من سيفوز: الخير أم الشر، ولكن فى حالة 30 يونيو انتصر الخير، حتى وإن حاول الشر العودة من جديد، فإن قوة الانتصار وتلاحم المنتصرين كان أبرز أسباب إكمال الرواية حتى نهايتها السعيدة. تلك النهاية التى وضعها شعب وجيش وقائد.

المؤمنون بـ30 يونيو كانوا كثيرين قبلها، وظلوا كثيرين بعدها، دخلت قطاعات أخرى، تبدلت وجوه وتغيرت وجوه، ولكن الحقيقة التى تجمع هؤلاء جميعًا هى مصر، التى لم يقبل أى مصرى أن تُخطف من قبل جماعة حاولت أن تتجاوز فكرة الوطن والحضارة والإنسانية لترتمى فى أفكار بالية عفا عليها الزمن. كان كل ما جمع المؤمنين بـ30 يونيو قبل اللحظة الفارقة وبعدها هو حب الوطن، حتى ولو اختلفوا فى تقديراتهم لكيفية ترجمة هذا الحب وهذا الإيمان. ويظل من آمنوا بها قبل حدوثها يستحضرون اللحظات وإحساس التحدى الذى لم يعشه من التحقوا بها بعد نجاحها.

* نقلا عن "المصري اليوم"