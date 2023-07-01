مقابر الأدباء

#شواهدالقبورقطع_أدبيةكما يكتب العظماء سواء كانوا مفكرين أو كتاباً أو سياسيين التاريخ في حياتهم، يحرصون عند الرحيل أن يدونوا عبارات تخلدهم على شواهد قبورهم .جمعت لكم بعضاً من أشهر ما كتب على قبور بعض المشاهير من الكتاب والشعراء:

•ويليام شكسبير - "طوبى للرجل الذي يبقي هذه الحجارة / وليكن ملعوناً من يحرك عظامي."

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•لانغستون هيوز - "يا إلهي من الغبار وأقواس قزح ، ساعدنا على الرؤية / فإنه بدون الغبار لن يكون قوس قزح."

•روبرت فروست - "كان لدي مشاجرة عاشق مع العالم."

•جون دون - "أيها القارئ ، يجب أن أخبرك ، / جسد دون يقع فقط في الأسفل ؛ / هل يمكن أن تتكون القبر من روحه ، / ستكون الأرض أكثر ثراءً من السماء."إف سكوت فيتزجيرالد - "لذلك تغلبنا على القوارب ضد التيار ، ولدنا ثانية إلى الماضي بلا توقف. - غاتسبي العظيم

•بيرسي شيللي - "لا شيء منه يتلاشى / لكنه يعاني من تغيير البحر / إلى شيء غني وغريب." (من The Tempest لشكسبير)

•وليام بتلر ييتس - "القوا نظرة باردة / على الحياة ، عند الموت. / فارس هنا قد مر!"

•تشارلز بوكوفسكي - "لا تحاول".•سيد القمني :"إن الذين ماتوا قد نجوا من الحياة بأعجوبة".

•محمد الماغوط كتب على قبر زوجته: "هنا ترقد آخر طفلة في التاريخ"•نزار قباني كتب على قبر ابنه توفيق: "أتوفيق كيف أصدّق موت العصافير والأغنيات، وأنّ الحنين المسافر بين الكواكب مات".

•نجيب سرور: "يا نابشاً قبرى حنانك ها هنا قلب ينام".

•محمود درويش "على هذه الأرض، سيدة الأرض، ما يستحق الحياة".•جون كيتس : "هنا يرقد من كان اسمه منقوشا على الماء"

* نقلا عن "الوطن"